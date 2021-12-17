Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризис

Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

С 19 декабря Венера начинает свое ретроградное движение. В этот период новые знакомства не будут иметь серьезного продолжения. Однако о себе могут напоминать люди из прошлого. Не исключено, возобновление отношений с бывшими возлюбленными.

О том, кто из знаков зодиака рискует остаться на мели на этой неделе, читатйе в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везение.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам не удастся избежать страстей на рабочем месте. Не исключено начало страстного романа с коллегой или даже своим руководителем. Те представители знака, которые уже в отношениях, захотят предпринимать более решительные шаги – придать отношениям официальный статус. Не исключено, что о себе напомнят бывшие, однако стоит тщательно все взвесить перед тем, как начинать все заново.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Тельцы на этой неделе в полной мере будут наслаждаться своей независимостью. Это прекрасный период для свободных представителей знака, однако у тех, кто в отношениях партнер может не пожелать мириться с таким положением вещей и это создаст некоторые проблемы в союзе. Ваш бывший может объявиться после долгого молчания.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Начало недели порадует Близнецов хорошими новостями. Это может быть долгожданное предложение руки и сердца или судьбоносное знакомство. Уже всредине периода стоит быть осторожными, события могут развиваться настолько быстро, что ничем хорошим это не закончится. Не стоит поддаваться на ухаживания человека, который не вызывает у вас чувств. А возможность расставания с партнером нужно тщательно обдумать, есть риск совершить ошибку.

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Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Венера начинает свое ретроградное движение, и оно может пробудить у Раков воспоминания о прошлом – старых отношениях и людях, которые вам нравились. Это может спровоцировать разногласия с нынешними партнерами, важно удержаться от опасных соблазнов и не наломать дров. Это будет неделя сильных страстей и не исключено воссоединение с бывшей любовью.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе львам стоит ожидать внезапных перемен в личной жизни, и они будут кардинальными. Вы можете стремительно разорвать отношения или развестись, и также быстро официально их оформить. Вы сможете окончательно освободиться от обременяющих отношений или познать сильные чувства.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

В жизни Дев наступает период, когда они открыты к романтическим приключениям. Вам захочется испытать всепоглощающую страсть и это может подтолкнуть вас к амурным авантюрам. Ваш роман может начаться как интрижка без обязательств и перерасти в серьезные отношения. Однако к новым людям необходимо присматриваться со всей внимательностью, возможно, ваш кавалер не тот, за кого себя выдает.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

В период ретроградной Венеры представителей воздушного знака настигнет семейный кризис. Вы сможете по-другому взглянуть на привычные вещи, и они перестанут вам нравиться. Вместо того, чтобы направлять эту энергию на выяснение отношений, можно заняться обустройством дома или затеять ремонт. Самым отчаянным можно задуматься о смене места жительства.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Расположение планет на этой неделе не благоприятствует победам Скорпионов на любовном фронте. В этот период ваши отношения будут проверяться на прочность, ваш партнер может раскрыться с совершенно иной стороны, которая вам не понравится. Выходка второй половинки может стать причиной расставания. Не самое благоприятное время для новых знакомств.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе ваша неуемная энергия бьет через край. Она привлекает людей, которые ищут легких развлечений и необременительного досуга. Если это ваш вариант – вы отлично проведете время. Стрельцам в отношениях важно давать выход накопившейся энергии, чтобы сил на выяснение отношений со своей второй половинкой просто не было.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Козероги в этом периоде задумаются о своих истинных чувствах и желаниях. Вам станет проще понять, чего же вы хотите от отношений. Возможно, вы охладеете к партнеру, однако не стоит принимать поспешных решений. Категорически неблагоприятная неделя для новых знакомств – они принесут только разочарования.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В средине недели проводите больше времени с вашей второй половинкой. Сходите на свидание или посетите светское мероприятие. Это сплотит вашу пару и поможет укрепить отношения. Свободным Водолеям могут напомнить о себе тайные романы – люди, с которыми вы встречались вдали от любопытных глаз.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам придется решать серьезный вопрос, стоит ли заводить отношения с другом. Если вы уверены, что поможет вывести ваши отношения на новый уровень и обогатить их, возможно, стоит попробовать. Рыбам в отношениях на выходных стоит поговорить с партнером по душам и обсудить все важные проблемы.

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