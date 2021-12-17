Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везение

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com

Начало недели для многих знаков зодиака будет довольно успешным, однако потом необходимо проявлять осторожность в решении финансовых вопросов, постарайтесь не влезать в долги и ввязываться в рисковые авантюры.

О том, кому из знаков зодиака в наступающем году будет сопутствовать удача и необычайное везение, читайте в нашем материале: Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

Не самая простая финансовая неделя ждет Овнов. О финансовой стабильности можно пока забыть, а вот незапланированные расходы могут о себе напомнить. Возможно, вам придется заплатить страховку или взносы. Не самый лучший период для инвестиций и новых проектов на работе. Звезды советуют не связывать себя кредитными обязательствами.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

В понедельник чужие деньги придут в руки Тельцов в виде подарка или вещи, которой дадут в бесплатное пользование. Однако вся последующая неделя будет довольно напряженной в финансовом плане. Не исключены разногласия с людьми, с которыми вы связаны финансово: может сорваться сделка или прийти отказ из банка. Вам придется отстаивать свои интересы в деле общего имущества. Однако человек из другой страны может неожиданно вернуть вам долг.

Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецы пересмотрят свои кредиты и долги. Вам придется посещать банки и заниматься переоформлением документов. В понедельник вас порадуют новости, касаемо денежных вопросов. Однако уже всю последующую неделю с деньгами нужно быть предельно осторожными. Не стоит подписывать документы, заключать сделки брать и давать в долг.

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Финансовый гороскоп на неделю – Рак

С начала недели сложиться непростая ситуация с чужими деньгами. Возможно, вам откажут в получении кредита или подведут люди, на материальную помощь которых вы рассчитывали. Не исключено, что придется неожиданно разорвать договоренности. Не пытайтесь ничего изменить и достать денег – берегите то, что имеете.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Львам предстоит пережить трудную рабочую неделю. Партнеры или клиенты могут стать источниками серьезных затруднений. Груз проблем окажется настолько неподъемным, что вы можете даже задуматься об увольнении или закрытии своего дела. Займитесь денежными вопросами на выходных, нужно разложить все по полочкам и подсчитать свои доходы и расходы. Не исключено получение оплаты за давнюю работу.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Звезды предупреждают Дев держаться подальше от тендеров и спекуляций на бирже. Это довольно рисковые мероприятия, которые могут принести убытки. Не стоит тратить деньги на предметы роскоши или отдых, на этой неделе необходимо максимально умерить расходы.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

С начала недели у Весов могут резко измениться финансовые условия. Речь идет об условиях по кредиту или депозиту, выплат по алиментам или других. С источником пассивного дохода также могут возникнуть проблемы. Не исключено, что вы лишитесь каких-либо источников дохода или спонсорской помощи. Звезды советуют не иметь дела с чужими деньгами и воздержаться от этого хотя бы несколько недель.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

Уже в понедельник Скорпионы, благодаря своему везению смогут рассчитывать на получение ценного приза, прибыли или подарка. Можно отправляться за дорогими покупками, однако если вы точно определились, чего хотите. Уже со вторника не исключены разногласия из-за денег или поломки вещей. Финансовая сфера будет динамичной и конкурентной.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе события будут иметь стремительное продолжение. Возможно, вы кардинально пересмотрите свои взгляды на финансы, имущество и способы заработка. Стоит воздержаться от дорогостоящих покупок, вложения денег и подписания финансовых соглашений.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

В понедельник Козероги в полной мере смогут ощутить себя любимчиками фортуны. Вы можете рассчитывать на солидные денежные поступления, большой доход или ценны подарок. Однако всю последующую неделю придется жить в режиме экономии. Возможны неожиданные убытки и непредвиденные траты. Может случиться так, что вы потеряете один из источников дохода. Ваше отношение к деньгам после этого может кардинально измениться.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе вы можете и найти и потерять что-то материальное: деньги, кредитные карты, ценные вещи, заначки. На выходных пришло время разобраться со своими старыми долгами, не исключено что кто-то вам о них напомнит. Подсчитайте доходы и расходы и постарайтесь раздать долги.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе вы пересмотрите финансовые отношения, которые связывают вас с коллективными средствами. Возможно, вы подумаете, что общий доход теперь нужно распределять иначе или начнете выделять другую сумму на благотворительность. Не стоит совершать крупные покупки на этой неделе, и будьте осторожны при подписании документов.

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