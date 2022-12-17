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Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Водолеям – чувственность, а Весам – расставание

17 декабря 2022, 01:00
Звезды рассказали о том, как построить отношения с любимыми и не разрушить жизнь ссорами.
Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022
Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022 / pixabay.com

Отношения с любимым человеком, семейные проблемы, новые романтические знакомства – это то, о чем могут рассказать звезды. Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022 для всех знаков Зодиака расскажет обо всем, что поджидает вас в ближайшие дни. Благодаря прогнозу вы построите отношения и избежите ссор и конфликтов с любимыми.

Главред предлагает узнать, что звезды приготовили для женщин на следующую неделю "Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтать".

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Представителям этого знака звезды обещают перемены в личной жизни. Для тех Овнов, которые находятся в отношениях или браке стоит переоценить отношения, оглянуться и посмотреть, а все ли вы делаете правильно. Одиноким представителям этого знака любовный гороскоп на неделю обещает судьбоносную встречу. Не отвергайте новых знакомых, они могут стать вашей второй половинкой.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Следующая неделя пройдет в исканиях, интригах и загадках. Разгадав их вы сможете изменить судьбу, решить множество проблем в личной жизни. Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022 Тельцам советует освежить отношения. Это актуально для тех, кто уже состоит в отношениях или браке. Одиноким представителям этого знака стоит повнимательнее присмотреться к окружающим. Среди них есть близки вам человек.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Представителей этого знака ждет очень многообещающая и романтическая неделя. Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022 Близнецам советует использовать этот период для заключения брака, укрепления отношений. В эти дни нужно порадовать вторую половинку подарком, романтическим ужином, букетом цветов. Так вы укрепите отношения и расположите партнера к себе.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

В начале недели представителям этого знака придется вернуться к неприятным темам разговоров. Не решив эти вопросы, вы не сможете двигаться дальше. Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря Ракам советует серьезно поговорить со второй половинкой и обсудить все, что беспокоит. В диалоге вы найдете компромисс и сохраните отношения. Одиноких Раков во второй половине недели ждут волнительные встречи, которые доставят много счастья.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Любимый человек представителей этого знака станет музой-вдохновительницей, которая сподвигнет вас на важные решения. Любовный гороскоп на неделю Львам советует не сомневаться и действовать в выбранном направлении. Также важно уделять больше времени партнеру, от которого зависит многое в вашей жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Трудности, которые представители этого знака испытывали ранее, закончатся, но придет понимание о смысле этих событий. Также Девы увидят, что любимый человек нуждается в них, а ваши очарование и харизма притягивают его к вам. Любовный гороскоп на неделю Девам советует обратить внимание на тех, кто рядом.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

В начале недели вас ждет конфликт с партнером, но это не означает, что все кончено. Хотя в какой-то момент и появятся мысли о том, что отношения подошли к концу. Любовный гороскоп на неделю не советует спешить с выводами. Этот нерешенный вопрос в ближайшее время решится и самым неожиданным способом. Взаимоуважение сыграет в этом не последнюю роль. Одиноким представителям этого знака на этой неделе несказанно повезет.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе нужно откровенно поговорить с партнером обо всем, что вас беспокоит. Не стоит ставить бытовые вопросы во главу угла. Не дайте ему разрушить ваши отношения. Любовный гороскоп на неделю Скорпионам поможет достичь гармонии в отношениях через советы и помощь близких людей. Попросите о помощи.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Личная жизнь представителей огненного знака изменится к лучшему на этой неделе. Достичь этого вы сможете благодаря смелым экспериментам. Вторая половинка поддержит и поможет в любых ваших начинаниях. Любовный гороскоп на неделю для одиноких Стрельцов советует не закрывать в 4 стенах. На этой неделе высока вероятность встретить хорошего человека.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Не стоит расстраиваться по мелочам. Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022 Козерогам советует не пытаться контролировать каждый шаг любимого человека. Таким поведением вы лишь усугубите ситуацию. Все встанет на свои места по ходу событий. Верьте в честность любимого человека. Вместо того, чтобы нервничать по мелочам подумайте, как можно порадовать близкого человека.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Сейчас Венера находится в этом знаке Зодиака. Это сыграет на руку Водолеям. Именно на этой неделе вы сможете решить все волнующие вас вопросы и получить максимум чувств и внимания от любимого человека. Любовный гороскоп для Водолеев обещает насыщенную чувствами, страстную неделю, наполненную яркими впечатлениями и нежностью. Воспользуйтесь таким подарком судьбы и насладитесь всеми возможностями, которые у вас появятся. Не ограничивайте себя, но будьте благородны и не забывайте про человечность.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Настроением Рыб будет руководить Марс, который на два дня 19 и 20 декабря заглянет в их знак Зодиака. Это означает, что вспыльчивость и эмоциональность будут на самом высоком уровне. Любовный гороскоп на неделю Рыбам советует не останавливаться и не отступать от своей цели – встрече с единственным и неповторимым человеком. Представители этого знака смогут проявить инициативу в отношениях. Однако стоит помнить о своей ранимости и чувствительности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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