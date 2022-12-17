Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтать

Недельный прогноз для женщин поможет всем знакам Зодиака правильно продумать свои шаги, чтобы не упустить удачу и обрести понимание в отношениях с родными.

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Прогноз астрологов – не руководство к действию, однако он может направить на путь правильных решений в моменты, когда особенно трудно. Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022 поможет девушкам и женщинам сохранить в своей жизни баланс, когда Венера в Козероге будет мешать оставаться собранной и внимательной.

Гороскоп на неделю – Овен

Перегруженное информационное поле, которое в жизнь Овнов приносит техника – на неделе с 19 по 25 декабря будет негативно сказываться на представительницах женского пола. Венера будет слабой и заберет силы у Овнов. Самым главным заданием представителей этого знака является доверие родным и качественное продумывание каждого поступка.

Гороскоп на неделю – Телец

Астрологический прогноз на неделю сулит Тельцам ухудшение отношений с близкими, всему виной – влияние Венеры. Однако сохраняя спокойствие и загруженность собственными делами, можно суметь избежать обострения конфликтов. Если говорить о карьере – Тельцы сейчас обязаны не тонуть в грёзах, а методично и сосредоточенно выполнять свои обязанности.

Гороскоп не неделю – Близнецы

Ходом жизни и происшествий в ней управляет Меркурий, а он сейчас – слабый. Именно по этой причине предпоследняя неделя декабря может стать для Близнецов временем неоправданных ожиданий и несбывшихся надежд. Разочарования в жизни и грусти можно избежать, если Близнецы постараются сдерживать себя и снизить требования буквально на некоторое время.

Гороскоп не неделю – Рак

Женский гороскоп на неделю предрекает Ракам хорошее время для любви к себе. В неделю с 19 по 25 декабря ничто не будет выходить так хорошо, как проявление заботы о своем теле и духе. Сейчас самое время позаботиться о физическом самочувствии, тем самым переключить фокус внимания с окружающих на себя. Конец недели станет периодом обретения взаимопонимания с членами семьи.

Гороскоп на неделю – Лев

Гороскоп на неделю для женщин предупреждает Львов о важных и определяющих судьбу днях. Всё потому что Юпитер будет двигаться прямо и стремительно вскрывать всё, что до этого было неизведанным. Эта неделя может стать началом новой, интересной жизни и открытий новых талантов в самой себе.

Гороскоп на неделю – Дева

И снова в женском гороскопе главный фигурант – Венера. К сожалению, пока что ослабляющая и запутывающая Дев. Период, когда погружение в мысли о прошлом будет настолько заманчивым, что представительницы прекрасного пола могут потерять в нем себя. Девам куда лучше углубиться во все процессы их жизни в настоящем. Такая сосредоточенность на себе поможет вовремя отличить доброжелателей от врагов и уберечь себя от ошибок.

Гороскоп на неделю – Весы

Гороскоп на неделю для женщин советует Весам попытаться встать на путь изменений. Можно начать с малого – постараться принять происшествия в своей жизни с другими эмоциями и чувствами. Также неплохим новым навыком может стать умение вовремя говорить "нет". В целом неделя обещает быть уютной и семейной.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Порой самой сложной задачей в жизни становится искренность и открытость к людям. Особенно, если судьба долгое время не была к Вам благосклонной. Однако, иногда именно эти способности могут круто изменить жизнь. Скорпионы в завершающую неделю декабря будут ощущать негативное влияние Венеры, но на помощь придут Нептун в компании с Юпитером. Эти планеты помогут Скорпионам научиться снова быть открытыми к миру и окружающим.

Гороскоп на неделю – Стрелец

В гороскопе на неделю астрологи предупреждают Стрельцов о презентах от жизни, но все знают, что в мире за всё нужно платить. В случае женщин-Стрельцов вполне возможно валютой станет энергия и силы, которую придется направлять сразу на все аспекты жизни: и любовь, и карьеру, и дом. Чем больше Стрельцы отдадут этому миру, тем больше они получат в ответ.

Гороскоп на неделю – Козерог

Упорство женщин-Козерогов наконец станет приносить плоды. Эти энергичные и целеустремленные женщины смогут сосредоточиться на важных делах несмотря на то, что Венера будет пытаться отобрать у них силы. А вот конец недели – весьма порадует Козерогов. На смену серьезным задачам придут простые и приятные женские радости.

Гороскоп не неделю – Водолей

Водолей в наступающей неделе станет единственным знаком, к которому Венера будет благосклонна. Именно она даст Водолеям сил завершать свои задачи быстро, но даже здесь есть минус – желание разделаться с трудностями поскорее приведет к массе ошибок, которые допустят представительницы этого знака. Для того, чтобы не тянуть за собой невнимательность и ошибки в последующие недели, у Водолеев есть задание. Женщины, родившиеся под этим знаком, обязаны хорошо отдохнуть в конце недели.

Гороскоп не неделю – Рыбы

К сожалению, гороскоп на неделю обещает не самую счастливую неделю Рыбам. Представительницам этого знака ослабленная Венера принесет проблемы, трудности и препятствия. Следует быть готовым к тому, что запланированное может не состояться.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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