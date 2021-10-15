Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября: счастливый брак, расставание или любовь всей жизни

Любовный гороскоп на неделю / pinterest.com

На этой неделе стоит ожидать приятных поворотов в личной жизни. Для некоторых представителей зодиакального круга период может обернуться крепким браком, а некоторым необходимо поостеречься новых знакомых.

О том, когда лучше всего записываться в парикмахерскую, а когда избегать маникюра, читайте в нашем материале: Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра.

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Овен

Эта неделя станет для Овнов не самой удачной для поисков спутника жизни. Звезды советуют не кидаться в любовные авантюры и случайные связи. Все они будут недолгими, а вот неприятное послевкусие может затянуться. Овнам в паре стоит больше времени проводить с партнером, это поможет избежать сцен на почве ревности.

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Телец

Представители знака стихии земли на этой неделе могут наслаждаться своими амурными историями. Хороший период, чтобы ходить на свидания и встречаться с новыми людьми. Однако не спешите поддаваться чувствам. Стоит придержать эмоции и получше присмотреться к новому избраннику, это поможет избежать разочарований.

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Близнецы

В личной жизни Близнецов на этой неделе возможны приятные перемены и неожиданные повороты. Если вам посчастливится встретить свою вторую половинку, этот человек станет вашей судьбой, а ваш союз будет гармоничным. Если на этой неделе вы и ваш партнер примете решение узаконить отношения – этот брак будет наполнен любовью и счастьем.

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Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Рак

Ракам лучше всего залечь на дно и не предпринимать никаких активных действий. На этой неделе инициатива наказуема – и может обернуться большими проблемами. Новые любовные знакомства принесут длительные страдания. Отношения с партнером также напряженные – повышается вероятность разрыва.

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Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Лев

Львы – в центре внимания. Ваш шарм и сексуальность не останутся незамеченными для поклонников. Вы будете влюблять в себя, не прилагая для этого особых усилий. Используйте этот шанс по максимуму, присматриваясь к потенциальным кавалерам и выбирая наиболее достойного. Львам в паре звезды сулят неожиданные подарки и знаки внимания второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Дева

Девам выпадает шанс встретить любовь всей своей жизни. Ваш потенциальный избранник будет иметь хорошее социальное и материальное положение. Он станет вашим помощником и облегчит вашу жизнь. Тем, кто в паре можно просто наслаждаться спокойной неделей и проводить ее за общим досугом со своим партнером.

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Весы

Звезды сулят Весам успешную неделю, когда им повезет встречаться с надежными и респектабельными поклонниками. Вам не нужно просто стоять в сторонке, принимайте ухаживания и будьте в центре внимания. Позвольте окутать себя заботой. Это приведет к зарождению любовных отношений, которые имеют все шансы перерасти в крепкий и удачный семейный союз. Весам в отношениях тоже не будет скучно – чувства к второй половинке обострятся и этот огонек придется как нельзя кстати.

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Скорпион

Не самое лучшее время для Скорпионов, чтобы проявлять активность и заниматься поисками второй половинки. Вам лучше убавить обороты и временно переключиться на другую сферу деятельности. Если желание встретить родственную душу все так же сильно, попросите друзей или родственников познакомить вас с кем-либо.

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Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Стрелец

Стрельцы столкнуться перед непростой задачей. Представителям знака придется выбирать между несколькими поклонниками. И все они, как на подбор, хороши и обладают неоспоримыми достоинствами. Звезды советуют при таком выборе довериться голосу сердца. В отношениях вас ожидают приятные сюрпризы.

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Козерог

У Козерогов для поисков новых любовных отношений сейчас не самое лучшее время Бросаясь в мимолетные интрижки, стоит приготовиться к тому, что ничего хорошего они не принесут, а вот проблем – целый ворох. В отношениях со своей второй половинкой не стоит провоцировать ссоры и создавать напряжение. Постарайтесь поговорить по душам и расставить все точки над и.

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Водолей

Водолеи не этой неделе просто везунчики в делах любовных. Счастье сопутствует им как и в отношениях с возлюбленными, так и в поиске подходящей пары. В отношениях со второй половинкой может появиться соблазн проверить зеленее ли трава на другом лугу. Однако звезды предупреждают, что за измену судьба может жестоко наказать потерей имущества или даже здоровья.

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября 2021: Рыбы

Рыбам стоит проявить внимательность. Возможно, человек, который впервые появиться в вашей жизни на этой неделе станет для вас источником больших страданий. Особенно стоит остерегаться представителям знака, рожденным в период с 27 февраля по 2 марта. Лучшим решением недели будет оградить себя от новых знакомств и контактов.