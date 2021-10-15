Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра

Лунный календарь стрижек на неделю / https://ua.depositphotos.com/

В период убывающей Луны стрижка может повредить структуру волос. А в полнолуние – причинить серьезный вред здоровью.

О том, что пророчат фазы Луны, читайте в нашем материале: Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве.

18 октября 2021 года, 12 лунный день – понедельник

Растущая Луна в знаке Рыбы

Стрижка волос в этот день не только пойдет на пользу вашему внешнему виду, но и добавит в жизнь положительных эмоций. Благоприятно окрашивание в оттенки медного или золотистого – такое преображение обещает денежные поступления.

Если вы постоянно чувствуете на себе нападки недоброжелателей, маникюр или педикюр помогут избавиться от козней недругов.

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Лицо в 12 лунный день скажет спасибо увлажняющим и питательным маскам из натуральных ингредиентов

19 октября 2021 года, 13 лунный день – вторник

Растущая Луна в знаке Овен

Новая прическа сегодня повысит вашу уверенность в собственных силах и привлекательность. Это способствует привлечению в вашу жизнь новых поклонников. Натуральные красители будут способствовать вашим профессиональным успехам и достижениям. А вот обесцвечивание волос стоит перенести на другой день.

Остригание ногтей поможет лучшему усвоению информации и концентрации на работе или учебе.

Маски с питательным и омолаживающим эффектом будут лучшей процедурой сегодняшнего дня. Они подтянут кожу и уберут недостатки. Благоприятны также процедуры эпиляции.

20 октября 2021 года, 14 лунный день – среда

Полнолуние в знаке Овен

В полнолуние крайне нежелательно стричься и совершать любые манипуляции с локонами. Это может не только ухудшить состояние волос, но и подорвать здоровье.

Лечебные процедуры для ногтей станут лучшим решением дня. Любые другие стоит перенести.

Питательные маски для лица станут волшебной процедурой для вашего лица.

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21 октября 2021 года, 15 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Телец

В период убывающей Луны стоит воздержаться от процедур с волосами. Это может сделать их ломкими. Окрашивание не принесет желаемого результата.

Не подстригайте ногти сегодня и не делайте маски для лица, не испытывайте судьбу.

22 октября 2021 года, 16 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Телец

Новая прическа в этот день может ослабить защитные силы организма. Окрашивание может навредить волосам и забрать вашу красоту.

Не стоит в этот день остригать ногти на руках и ногах.

Тело скажет вам спасибо за хороший массаж, а лицо будет довольно успокаивающими ванночками.

23 октября 2021 года, 17 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Не стоит рисковать красотой и здоровьем локонов в 17 лунный день. Откажитесь от стрижки. А вот результат окрашивания вам может понравиться.

Смело отправляйтесь в маникюрный салон. Укрепит ногтевую пластину, а покрытие сохранится дольше.

Средства против морщин сегодня станут вашими верными помощниками. Благоприятны процедуры депиляции.

24 октября 2021 года, 18 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Стрижка сегодня поможет привести в порядок не только волосы, но и мысли. С окрашиванием стоит повременить.

Порезы и ранки в маникюрном салоне будут долго заживать.

В этот день показаны салонная чистка лица, сауна или массаж.