Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечение

Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков нужно освежить свои отношения смелыми экспериментами, а кому поговорить с партнером по душам.

О том, как период полнолуния может повлиять на благополучие представителей зодиакального круга, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе вы можете поступиться своими личными границами, оправдывая любовь. Однако стоит задать себе вопрос, насколько много ваша вторая половинка вкладывает ресурсов в отношения. Может быть, вы вкладываете больше усилий? В таком случае разговор по душам может прояснить ситуацию. В пятницу у вас может быть недопонимание с приятелем, который думал, что это больше, чем просто платонические отношения.

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Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе вы можете по-другому посмотреть на человека из вашего окружения. Не исключено что вспыхнет искра между вами и близким другом. Однако звезды не советуют бросаться в омут с головой, слишком велика вероятность, что это закончится разочарованием.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Расположение планет может завести отношения Близнецов в тупик. Вы можете потерять мотивацию бороться за отношения или о чем-то спорить со своей половинкой. Одинокие Близнецы, которые предпочли бы быть в паре, могут чувствовать себя подавленными из-за доступных романтических возможностей. Присмотритесь к потенциальным поклонникам, не исключено, что с одним из них начнутся серьезные отношения.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе с вами многое происходит в сердечных делах, хотя большая часть этого скрыта под поверхностью, и вы, вероятно, уже пытаетесь контролировать то, что видят другие. Ваша вторая половинка может закатать сцену ревности. Возможно, ваш бывший решит напомнить о себе и это не понравится кавалеру. Проводите больше времени вместе – совместный досуг укрепляет отношения.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

В делах любовных у Львов на этой неделе все будет развиваться довольно динамично. Обратите внимание на симпатичного коллегу или брата подруги, возможно, взглянув на них по-новому, вы не упустите свой шанс построить крепкие отношения. Львам в отношениях в период ретроградного Меркурия придется пережить период недопонимания. Главное, не провоцировать ссор и обходить острые углы.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

В этом периоде Дев могут захлестнуть чувства. Их интенсивность может испугать вас до такой степени, что вы, вероятно, захотите взять паузу в отношениях, чтобы получше разобраться в себе. Рядом с вами может быть кто-то, кто вызывает ваши самые глубокие страхи и уязвимости в отношении любви. Вы можете быть или не быть в отношениях с этим человеком, но вполне вероятно, что вашей первоначальной реакцией будет бегство. Вместо этого представьте, что может случиться, если вы останетесь.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Положение планет на этой неделе может разрушить любые предстоящие романтические планы, которые у вас могли быть. Меркурий, планета общения, станет ретроградным в вашем секторе истинной любви, и вы, вероятно, будете чувствовать себя немного не в своей тарелке всю неделю. Возможно, пришло время изменить то, что вы ищете, и то, как вы относитесь к любви в целом. Не волнуйтесь — пока вы готовы изменить курс в любви по мере необходимости, вы можете встать на правильный путь с этим ретроградом.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Вы можете обмануть себя, полагая, что кто-то, кто вас привлекает, заслуживает внимания, когда на самом деле он чего только не стоит. На этой неделе вам может быть трудно доверять своей интуиции в любовных вопросах. Боевой Марс будет в квадрате с идеалистическим Нептуном, который в настоящее время находится в вашем секторе романтики. Хотя вы можете подвергать сомнению чьи-то мотивы, вы также будете легче поддаваться влиянию, заставляя отбрасывать в сторону свои интуитивные догадки и полагаться на чрезмерно оптимистичный прогноз. Если вы в отношениях стоит посвятить эту неделю чувственным экспериментам с перчинкой.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут надолго застрять в воспоминаниях прошлого. Прокручивая в голове былые события и вспоминая бывшие отношения, вы можете слегка загрустить. Важно пережить этот период без возвращений назад и "вторых шансов" - это ни к чему хорошему не приведет.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе вы можете вести отношения в том направлении, в котором хотите, и вряд ли встретите при этом сильное сопротивление. Хотя в некоторых случаях это может быть воспринято как контроль, сейчас более вероятно, что тот, кем вы руководите, будет чувствовать себя польщенным. Свободным Козерогам следует повнимательнее присмотреться к поклонникам. Не стоит позволять чувствам себя захлестнуть, вы можете стать слишком одержимым кем-то и, это опасное увлечение может иметь серьезные последствия.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе у Водолеев могут чаще возникать разногласия со своей второй половинкой. Найти компромисс в важных вопросах будет сложно. Не стоит давать волю чувствам, наломав дров помириться будет сложно. Свободные Водолеи имеют все шансы встретить свою вторую половинку. Все может начаться с невинного флирта!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы на этой неделе могут оказаться настолько занятыми попытками выяснить, чего хочет от них партнер и забыть о собственных желаниях. Свободные представители знака могут потерять всякую мотивацию для свиданий. Однако не стоит замыкаться в себе. В этот периоде звезды сулят судьбоносное знакомство.

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