УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечение

15 января 2022, 03:15

Кому не стоит давать второго шанса бывшим отношениям - расскажет гороскоп Главреда.

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков нужно освежить свои отношения смелыми экспериментами, а кому поговорить с партнером по душам.

О том, как период полнолуния может повлиять на благополучие представителей зодиакального круга, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе вы можете поступиться своими личными границами, оправдывая любовь. Однако стоит задать себе вопрос, насколько много ваша вторая половинка вкладывает ресурсов в отношения. Может быть, вы вкладываете больше усилий? В таком случае разговор по душам может прояснить ситуацию. В пятницу у вас может быть недопонимание с приятелем, который думал, что это больше, чем просто платонические отношения.

Реклама

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе вы можете по-другому посмотреть на человека из вашего окружения. Не исключено что вспыхнет искра между вами и близким другом. Однако звезды не советуют бросаться в омут с головой, слишком велика вероятность, что это закончится разочарованием.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Расположение планет может завести отношения Близнецов в тупик. Вы можете потерять мотивацию бороться за отношения или о чем-то спорить со своей половинкой. Одинокие Близнецы, которые предпочли бы быть в паре, могут чувствовать себя подавленными из-за доступных романтических возможностей. Присмотритесь к потенциальным поклонникам, не исключено, что с одним из них начнутся серьезные отношения.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе с вами многое происходит в сердечных делах, хотя большая часть этого скрыта под поверхностью, и вы, вероятно, уже пытаетесь контролировать то, что видят другие. Ваша вторая половинка может закатать сцену ревности. Возможно, ваш бывший решит напомнить о себе и это не понравится кавалеру. Проводите больше времени вместе – совместный досуг укрепляет отношения.

Читайте такжеФинансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгах

Любовный гороскоп на неделю – Лев

В делах любовных у Львов на этой неделе все будет развиваться довольно динамично. Обратите внимание на симпатичного коллегу или брата подруги, возможно, взглянув на них по-новому, вы не упустите свой шанс построить крепкие отношения. Львам в отношениях в период ретроградного Меркурия придется пережить период недопонимания. Главное, не провоцировать ссор и обходить острые углы.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

В этом периоде Дев могут захлестнуть чувства. Их интенсивность может испугать вас до такой степени, что вы, вероятно, захотите взять паузу в отношениях, чтобы получше разобраться в себе. Рядом с вами может быть кто-то, кто вызывает ваши самые глубокие страхи и уязвимости в отношении любви. Вы можете быть или не быть в отношениях с этим человеком, но вполне вероятно, что вашей первоначальной реакцией будет бегство. Вместо этого представьте, что может случиться, если вы останетесь.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Положение планет на этой неделе может разрушить любые предстоящие романтические планы, которые у вас могли быть. Меркурий, планета общения, станет ретроградным в вашем секторе истинной любви, и вы, вероятно, будете чувствовать себя немного не в своей тарелке всю неделю. Возможно, пришло время изменить то, что вы ищете, и то, как вы относитесь к любви в целом. Не волнуйтесь — пока вы готовы изменить курс в любви по мере необходимости, вы можете встать на правильный путь с этим ретроградом.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Вы можете обмануть себя, полагая, что кто-то, кто вас привлекает, заслуживает внимания, когда на самом деле он чего только не стоит. На этой неделе вам может быть трудно доверять своей интуиции в любовных вопросах. Боевой Марс будет в квадрате с идеалистическим Нептуном, который в настоящее время находится в вашем секторе романтики. Хотя вы можете подвергать сомнению чьи-то мотивы, вы также будете легче поддаваться влиянию, заставляя отбрасывать в сторону свои интуитивные догадки и полагаться на чрезмерно оптимистичный прогноз. Если вы в отношениях стоит посвятить эту неделю чувственным экспериментам с перчинкой.

Читайте такжеРетроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут надолго застрять в воспоминаниях прошлого. Прокручивая в голове былые события и вспоминая бывшие отношения, вы можете слегка загрустить. Важно пережить этот период без возвращений назад и "вторых шансов" - это ни к чему хорошему не приведет.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе вы можете вести отношения в том направлении, в котором хотите, и вряд ли встретите при этом сильное сопротивление. Хотя в некоторых случаях это может быть воспринято как контроль, сейчас более вероятно, что тот, кем вы руководите, будет чувствовать себя польщенным. Свободным Козерогам следует повнимательнее присмотреться к поклонникам. Не стоит позволять чувствам себя захлестнуть, вы можете стать слишком одержимым кем-то и, это опасное увлечение может иметь серьезные последствия.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе у Водолеев могут чаще возникать разногласия со своей второй половинкой. Найти компромисс в важных вопросах будет сложно. Не стоит давать волю чувствам, наломав дров помириться будет сложно. Свободные Водолеи имеют все шансы встретить свою вторую половинку. Все может начаться с невинного флирта!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы на этой неделе могут оказаться настолько занятыми попытками выяснить, чего хочет от них партнер и забыть о собственных желаниях. Свободные представители знака могут потерять всякую мотивацию для свиданий. Однако не стоит замыкаться в себе. В этот периоде звезды сулят судьбоносное знакомство.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьГороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревность Как с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способыКак с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способы "Резко увеличивает риск инсульта": Комаровский рассказал, что нельзя делать при головной боли"Резко увеличивает риск инсульта": Комаровский рассказал, что нельзя делать при головной боли Какой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициологаКакой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициолога Безумные лайфхаки из СССР: пять хитростей, которые работают по сей деньБезумные лайфхаки из СССР: пять хитростей, которые работают по сей день
03:15

Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечение

02:53

Известная украинская певица в одних трусиках искупалась в проруби на трескучем морозе

02:32

Не упустите время: что сажать на рассаду в январе - советы бывалых дачниковВидео

02:20

5 вещей, которые "убивают" любой интерьер: что делает дом ужаснымВидео

02:05

В Париже скончался оскароносный режиссер

Реклама
01:45

Снежана Бабкина в прозрачных кружевах на голое тело показала свои ночные развлечения

01:18

Госрегулирование цен на продукты добьет производителя: эксперт назвал причинуВидео

00:51

Приметы на 15 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недруговВидео

00:04

Ирина Билык показала свою шикарную квартиру в Одессе с видом на Черное мореВидео

14 января, пятница
23:53

Возможное вторжение РФ в Украину: Боррель озвучил 10 главных шаговВидео

23:25

Украинцев ждут новые цены на яйцаВидео

23:12

Ушел из жизни глава СБУ времен президентства Кучмы

22:37

Жуткое убийство на Закарпатье: подозреваемый рассказал, из-за чего задушил женщинуВидео

22:16

"До 40 тыс. случаев в сутки": врач озвучил тревожный прогноз по новой вспышке коронавирусаВидео

22:09

В Белом доме подтвердили наличие данных о подготовке РФ провокации на ДонбассеВидео

21:55

Очень редкое погодное явление: на Львов обрушился ледяной снег и ударила молния с громомВидео

21:46

Жена известного украинского футболиста разбилась в ужасном ДТПВидео

21:45

Привлечете много бед: почему женщинам нельзя носить одежду мужаВидео

21:27

В СБУ нашли признаки причастности России к кибератаке на госсайтыВидео

Реклама
21:06

Поставки газа через Украину и переговоры с РФ, США и Германией: у Зеленского раскрыли планы Киева

20:50

Находчивость без границ: раскрыта новая опасная схема мошенниковВидео

20:39

США пригрозили России "громкими разборками" в ООН - Foreign Policy

20:37

Будут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачейВидео

20:22

В Карпатах туристы набросились на отдыхающих и начали стрелять из-за вызова коповВидео

20:07

Встреча Зеленского, Байдена и Путина: в Кремле сделали заявление в ответ на инициативуВидео

20:01

"Голословная информация": Песков высказался о провокации для вторжения в УкраинуВидео

19:53

Убивает холестерин: ученые назвали напиток для здоровья сосудов

19:44

Липсинк баттл возвращается на 1+1: какие обновления ждут зрителей во втором сезоне шоу

19:32

В СНБО рассказали, кто может заниматься кибератаками против УкраиныВидео

19:30

Зачем Порошенко яркое шоу и его грандиозная встреча в аэропортумнение

19:17

Украина готова к вступлению в НАТО: у Зеленского призвали Альянс к разговору и выдвинули требованияВидео

19:00

Мощные магнитные бури в январе 2022 растянутся на три дняВидео

18:46

Непогода в Киеве: дерево упало на поликлинику, а рекламный щит разбил авто

18:42

Школьное питание: в Кривом роге подают "золотые" макароныВидео

18:20

Шинейд О'Коннор решила покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына

18:10

РФ готовит нападение на боевиков Донбасса для оправдания вторжения в Украину – CNNВидео

18:07

Проблемы, как из рога изобилия: для кого из знаков год Тигра станет труднымВидео

18:04

В Киеве водитель едва не забил до смерти прохожего из-за замечанияВидео

17:57

Прямые переговоры Зеленского, Байдена и Путина: в Офисе президента объявили об инициативе УкраиныВидео

Реклама
17:56

У России не хватит грузовиков для вторжения в Украину - ForbesВидео

17:31

Евровидение-2022 - оглашена дата финала национального отбора

17:17

Залог - 1 миллиард: следствие требует ареста ПорошенкоВидео

17:05

Виталий Портников. Россия мобилизует хакеровВидеоблоги

17:00

Кормят по другому меню и отдельно от других: детей-льготников сделали изгоями на ЛьвовщинеВидео

16:43

Визит Алиева: Украина и Азербайджан подписали ряд важных двусторонних договоров

16:29

Признание Россией "ЛДНР" и ситуация Грузии: в Раде заявили об опасном для Украины сценарии

16:24

Мощная атака хакеров: в Украине "легли" еще несколько госресурсовВидео

15:53

Пельмени могут быть полезными: врач-диетолог раскрыла главный секрет

15:52

Хакерская атака на Украину – поражение РФ на переговорах с НАТО: Киев нашел след Москвы в киберудареВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять