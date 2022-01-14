Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения

Лунный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Полнолуние 18 января лучше всего провести в семейном кругу и максимально отдохнуть. В период с 19 по 23 января – убывающая Луна. Стоит рассчитывать только на собственные силы и не переоценивать своих возможностей. Иначе рискуете взвалить на свои плечи непосильную ношу обязанностей.

О том, как может повлиять полнолуние на благополучие и что лучше делать, чтобы избежать неприятностей, читайте в материале: Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бед.

Лунный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе чувства будут захватывать Овнов. Идеальное время, чтобы признаваться в любви. Возможно, вам ответит взаимностью человек, который вызывает ваш интерес. Начальство оценит вашу честность, если вы не станете скрывать допущенные ошибки и просчеты. На выходных необходимо отвлечься от работы и провести время в приятной компании друзей.

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Лунный гороскоп на неделю – Телец

В этом периоде ваши умения начнут приносить вам прибыль. Не исключены весьма интересные предложения. Звезды советуют принимать их, долго не раздумывая, это прекрасная возможность проявить себя. Разногласий в общении со старшими родственниками можно избежать, если вы умерите свое упрямство и пойдете на компромисс.

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Лунный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам не стоит давать деньги в долг, иначе денежных проблем не оберешься. Ближе к концу недели вас поглотит в водовороте рабочих обязанностей. Времени на семью, любовь и романтику будет совсем мало и это может спровоцировать недовольство ваших близких людей.

Лунный гороскоп на неделю – Рак

Ракам не стоит на этой неделе напрасно расходовать жизненную энергию. Вашего энтузиазма хватит для масштабных новых начинаний, которые займут все ваше внимание. Вы будете держать все под контролем, не упуская ни одной детали. В любовных отношениях, наоборот, позвольте партнеру взять инициативу в свои руки.

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Лунный гороскоп на неделю – Лев

Львам необходимо быть внимательными к своему окружению. На этой неделе общения с людьми, которые вам неприятны, старайтесь избегать. Отдавайте предпочтение спокойному отдыху в домашней обстановке. Проводите больше времени с близкими людьми. По возможности возьмите пару дней дополнительного отдыха, это поможет восстановить жизненные силы.

Лунный гороскоп на неделю – Дева

Девам в этот период не стоит взваливать на свои плечи лишние обязательства. Этот груз может оказаться непосильным. Женщины Девы в центре внимания представителей противоположного пола. Знаки внимания, комплименты и приятные подарки будут окружать вас. Не исключено, что вы встретите человека, который сыграет важную роль в вашей жизни.

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Лунный гороскоп на неделю – Весы

Не самая легкая неделя обещает быть для Весов. О себе напомнят незавершенные дела или обязанности, которые откладывались в долгий ящик. Этот период потребует недюжинного терпения и выдержки. Идеальное время, чтобы всерьез заняться вопросом похудения. Удачным будет начало диеты, вы сможете преодолеть все соблазны.

Лунный гороскоп на неделю – Скорпион

Ваша инициатива в любой сфере жизни будет вознаграждена. Помните,что первый шаг сделать сложно, однако потом всегда легче идти по проторенной дорожке. С понедельника по субботу вас ждет благоприятный период полный приятных сюрпризов и подарков. Поблагодарите людей, которые подарили вам радость. В конце недели звезды советуют принять заманчивое предложение.

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Лунный гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам стоит всю работу оставлять за порогом дома. Вашим родным людям необходимо внимание и они будут не в восторге от ваших сверхурочных. Финансовые проблемы могут дать о себе знать в средине недели. Однако вы сможете решить их не прибегая к помощи кредитных организаций.

Лунный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козерогам предстоит принять важные решения, которые повлияют на дальнейшее будущее. Они могут кардинально изменить вашу жизнь, поэтому не стоит торопиться, спешка может только навредить. Благоприятное время для творчества, вы можете как и обнаружить скрытые таланты, так и максимально проявить свои умения.

Лунный гороскоп на неделю – Водолей

Не исключено, что эта неделя потребует особого внимания к своему здоровью. Возможно, придется пройти комплексное обследование. Не стоит игнорировать сигналы, которые посылает организм. Не исключено, что вашим близким понадобится помощь. Дайте им понять, что они могут рассчитывать на вас. Любая помощь вернется вам сторицей.

Лунный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам на этой неделе нужно относиться ко всем поступающим предложением с особой долей скепсиса. Проверьте всю информацию, чтобы не допустить ошибки, которая будет дорогого стоить. Пару седых волосин прибавят дети. На этой неделе они будут просто невыносимы. Однако стоит помнить, что все это временно.

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