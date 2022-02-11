Любовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалер

Кому из знаков нужно умерить эгоизм, а кому не гулять в позднее время - расскажет гороскоп Главреда.
Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков стоит воздержаться от свиданий и новых знакомств, а у кого есть все шансы получить долгожданное предложение.
Как сложится роман с финансами на следующей неделе и кому посчастливится укрепить материальное положение, читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой куш.
- Любовный гороскоп на неделю – Овен
- Любовный гороскоп на неделю – Телец
- Любовный гороскоп на неделю – Близнецы
- Любовный гороскоп на неделю – Рак
- Любовный гороскоп на неделю – Лев
- Любовный гороскоп на неделю – Дева
- Любовный гороскоп на неделю – Весы
- Любовный гороскоп на неделю – Скорпион
- Любовный гороскоп на неделю – Стрелец
- Любовный гороскоп на неделю – Козерог
- Любовный гороскоп на неделю – Водолей
- Любовный гороскоп на неделю – Рыбы
Любовный гороскоп на неделю – Овен
На этой неделе Овнам придется изо всех сил сдерживать свои эмоции. Избегайте конфликтных ситуаций и не проявляйте агрессию по отношению к своей второй половинке. Несдержанность в словах и поступках может привести к серьезным последствиям и скандал может закончиться расставанием.
Любовный гороскоп на неделю – Телец
Тельцам не доведется жаловаться на превратности судьбы на этой неделе. Звезды сулят успех в делах любовных. Для свободных представителей знака – прекрасное время для новых знакомств и свиданий. Отношения, которые начнутся в этом периоде, будут запоминающимися. Благоприятное время для помолвки, зачатия и похода в загс.
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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы
Близнецам не стоит ожидать резких поворотов судьбы и бурных романов. Эта неделя пройдет спокойно в любовном плане. Свободным представителям знака лучше оставить попытки найти свою вторую половинку. На этой неделе велика вероятность, что это новый роман принесет разочарование и обман.
Любовный гороскоп на неделю – Рак
На этой неделе в жизни Раков не исключено появление соперников. Они могут действовать хитро, а могут и применить физическую силу. Вам стоит быть начеку и окружить свою вторую половинку вниманием, чтобы даже не возникало мыслей о походах "налево". Свободные Раки не должны терять времени, звезды предоставляют шанс встретить человека со схожими интересами, с которым задумаетесь о серьезных отношениях.
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Любовный гороскоп на неделю – Лев
Эта неделя не самое лучшее время для поиска второй половинки, это займет много энергии, однако результат совершенно не порадует. Тем , кто в отношениях стоит десять раз подумать, прежде чем начинать скандалить. Даже мелкая ссора может стать причиной расставания. Эгоизм и завышенные амбиции нужно умерить и искать компромиссы с партнером.
Любовный гороскоп на неделю – Дева
В делах любовных Девам можно ожидать только приятных сюрпризов на этой неделе. Любовь всей жизни, головокружительный роман или предложение руки и сердца – все это становится как никогда реальным. Однако вам необходимо взять в помощники свою интуицию, ее подсказки помогут вычислить обман и нечесность.
Любовный гороскоп на неделю – Весы
Для Весов это неделя в любовном плане будет провальной. Поиски второй половинки стоит отложить на более благоприятное время, как и новые знакомства и свидания. Женщинам стоит смотреть в оба и не выходить поздно вечером на улицу, повышается вероятность неприятных ситуаций. Весам в отношениях все вопросы необходимо решать мирным путем, не вступая в ссоры.
Любовный гороскоп на неделю – Скорпион
Скорпионы на этой неделе – на пике сексуальности и привлекательности. Ваш природный магнетизм не остается незамеченным. Вы легко можете покорить сердце любого поклонника, однако стоит помнить, что если ваши мотивы корыстны, удача и расположение фортуны может от вас отвернуться.
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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец
В жизни свободных Стрельцов может появиться человек, с которым завяжется крепкая дружба, которая перерастет в романтические отношения со временем. Хороший период в любовной жизни и для тех, кто в паре. Можно рассчитывать на спокойное время, полное приятных моментов с любимым человеком.
Любовный гороскоп на неделю – Козерог
Козерогам на этой неделе будет легко привлечь внимание человека, к которому вы испытываете симпатию. Ваша инициатива и активность в амурных делах приведет к блестящим результатам, тем более, что вы в центре внимания противоположного пола. Сделайте первый шаг и покажите свою заинтересованность.
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Любовный гороскоп на неделю – Водолей
На этой неделе попытки флирта не приведут ни к чему хорошему. Поиски потенциального партнера лучше отложить на более благоприятный период, а сейчас сконцентрироваться на своих профессиональных обязанностях. Водолеям в отношениях стоит больше времени проводить с возлюбленными и окружать их заботой и вниманием.
Любовный гороскоп на неделю – Рыбы
Влиятельный поклонник с высоким уровнем доходов и статусов может замаячить на горизонте Рыб на этой неделе. Для свободных представителей знака неделя удачная для новых знакомств, а для тех, кто в отношениях подбросить искорки в семейный очаг поможет смена обстановки и небольшое путешествие. Присмотритесь к новым знакомым, их намерения могут быть не такими, как вы себе представляли.
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