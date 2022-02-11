Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой куш

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков стоит быть предельно внимательными с деньгами, а кому посчастливится найти работу мечты с выгодными условиями.

Гороскоп на февраль 2022 расскажет, кому из знаков можно рассчитывать на удачу, а кто должен выучить важный жизненный урок.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам нужно держаться подальше от любых конфликтных ситуаций. Конкуренция и выяснение отношений с коллегами могут повлечт серьезные последствия. Кроме того, воздержитесь от критики начальства и смены места работы – сейчас лучше быть "тише воды, ниже травы".

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Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Удача улыбается Тельцам. Успех может сопутствовать людям творческих и научных профессий, их может ждать признание. Счастливый случай поможет увеличить доход и приумножить состояние. Не исключено и продвижение по карьерной лестнице и профессиональные успехи.

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Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

Больших денежных потоков на этой неделе ожидать не стоит, но можно рассчитывать на проведение успешных переговоров и подписание контрактов, которые в скором будущем принесут солидную прибыль. Благоприятное время для делового общения, новые контакты могут быть полезными.

Финансовый гороскоп на неделю – Рак

Тем, кто родился в июне можно рассчитывать на укрепление финансового положения и хороший доход благодаря удачному стечению обстоятельств. Ракам, кто родился в июле стоит опасаться козней соперников и конкурентов. Смотрите в оба!

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львам следует залечь на дно. Любая активность может только навредить. Не стоит стремиться выпятить свои достоинства и продемонстрировать амбиции, все это может иметь обратный эффект. Ваше профессиональное рвение лучше проявить на следующей неделе, если не желаете навлечь на свою голову неприятности.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Девам в этом периоде стоит сосредоточиться на средних и мелких делах. Не стоит пытаться браться за масштабные проекты. Они отберут массу энергии, но не увенчаются нужными результатами. Не стоит взваливать слишком много обязанностей на свои плечи, трудитесь спокойно. С новыми начинаниями и сменой места работы пока нужно повременить.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

Не самый лучший финансовый период для Весов. Стоит отложить любые новые начинания, а о перемене места работы даже и не думать. Нужно быть осторожными с деньгами, увеличивается риск краж и потерь имущества. Не исключено, что вас затронут интриги коллег и соперников, важно не поддаваться на провокации и держаться в стороне от этого. Хорошее время для делового общения и поиска новых партнеров.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

Суперуспешная финансовая неделя ждет Скорпионов. Нет ничего такого, что не было бы вам под силу. Удача сопутствует вам, и вы должны использовать всю свою продуктивность этой недели, чтобы решать важные вопросы, которые принесут вам солидные денежные поступления.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам на этой неделе нужно быть предельно внимательными к своим деньгам. Повышается вероятность краж и мошенничества. Благоприятными будут деловые поездки. Вы сможете обзавестись полезными знакомствами, а также привлечь к проекту инвесторов и влиятельных бизнес-партнеров. Этим вы заложите фундамент для дальнейшего роста прибыли.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Козерогам в этот период стоит использовать любую возможность, которая поможет укрепить материальное благосостояние. Удачное время для поиска работы, вы сможете получить несколько выгодных предложений с отличными условиями труда. Хорошее время для инвестиций.

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Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

Самообразование на этой неделе – ключ к выгодным деловым предложениям, лучшим условиям труда и более высокой зарплате. Изучение нового и повышение квалификации позволит расширить карьерные перспективы и возможности. Все остальное пока поставьте на паузу, лучше умерить активность.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

Счастливая случайность поможет Рыбам, занятым в предпринимательстве сорвать большой куш и получить солидную прибыль. На этой неделе удача будет следовать за вами по пятам, начальство в духе, новые хорошие коллеги, влиятельные партнеры и спонсоры. Однако рожденным после 11марта стоит опасаться воровства и мошенничества, а также интриг коллег.

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