Любовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревности

Любовный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

В этом периоде привлекательность многих знаков Зодиака повышается. Вместе с ней и шансы встретить свою вторую половинку. Возможны серьезные разговоры с партнером, которые выведут отношения на новый уровень.

Как правильно распоряжаться деньгами на следующей неделе, чтобы это не отразилось на материальном благополучии в негативную сторону, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарок.

Любовный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе отношения Овнов имеют все шансы подняться на новый уровень. Однако это произойдет в том случае, если вы ослабите контроль над ситуацией и позволите всему идти своим чередом. Счастливый период для представителей знака стихии огня – в отношениях с возлюбленными полная гармония.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

Тельцов в этом периоде может ожидать неожиданное появление бывших. Они могут напомнить о себе и, возможно, искра страсти между вами разгорится с новой силой. Однако этого недостаточно, чтобы построить крепкие отношения. Чтобы повернуть время вспять, необходимо забыть прошлые обиды и начать все с чистого листа.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

Обаяние и привлекательность Близнецов в этом периоде просто магнитом притягивает противоположный пол. Шансы на начало романтических отношений увеличивает ваше умение флиртовать и заигрывать с поклонниками. Если вы стесняетесь прямо заявить о своей симпатии – пускайте в ход невербальные знаки – улыбка, призывной взгляд – перед ними просто невозможно устоять.

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Любовный гороскоп на неделю: Рак

На этой неделе свободные Раки почувствуют желание изменить ситуацию на любовном фронте. Однако энергии и смелости может вам недоставать. Не пытайтесь всеми силами достичь желаемого, лучше отпустите ситуацию и просто наблюдайте за развитием событий. Тогда новое романтическое увлечение не заставит себя ждать.

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Любовный гороскоп на неделю: Лев

Неприятные слухи и сплетни о возлюбленном могут изрядно подпортить настроение Львов. Однако не поддавайтесь тревоге и тщательно проверяйте все факты. Можно поговорить со своей второй половинкой по душам и выяснить реальное положение вещей. Если чувство ревности разгорается в вас с новой силой, не спешите выяснять отношения на повышенных тонах, лучше во всем разобраться спокойно.

Любовный гороскоп на неделю: Дева

На этой неделе излишняя чувствительность партнера может привести к напряжению в отношениях. Возможны сцены ревности и возникновение конфликтных ситуаций. Постарайтесь не накалять обстановку, а сделать все возможное, чтобы уверить возлюбленных в вашей верности и преданности. Это поможет вернуть вам спокойствие и счастье в вашу тихую гавань.

Любовный гороскоп на неделю: Весы

Свободным Весам придет осознание, что период их одиночества несколько затянулся и пора привнести в жизнь ярких красок романтики и любви. Для того, чтобы изменить ситуацию необходимо измениться самим. Новая прическа, макияж или стиль одежды привлекут в вашу жизнь интересные знакомства и романтические отношения. Наступило время активных перемен.

Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

В отношениях Скорпионов со своей второй половинкой возможны разлады. Для того, чтобы избежать ссор, необходимо умерить свое упрямство и желание настоять на своем. Прислушайтесь к просьбам партнера, проявите чуткость и с пониманием выслушайте все его проблемы, даже если они окажутся незначительными. Это укрепит вашу связь и поможет избежать обид.

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Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

Свободным Стрельцам эта неделя подкинет непростой выбор. Возможно, вам будет сложно определиться с кем из ваших поклонников стоит начинать отношения. А, может, вы задумаетесь над тем, есть ли смысл продолжать отношения, которые начались совсем недавно. Не стоит спешить с решениями – отпустите ситуацию и время само расставит все на свои места.

Любовный гороскоп на неделю: Козерог

Первая половина недели не побалует Козерогов знаменательными событиями в личной жизни. Однако уже ближе к концу периода в вашу жизнь придут новые знакомства, которые могут перерасти в крепкие отношения. Прежде чем принимать решение о начале романа, внимательно присмотритесь к избраннику, это поможет избежать разочарований.

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

Водолеям в отношениях предстоит непростая неделя. Эмоциональная чувствительность второй половинки может спровоцировать недопонимания. Вам нужно будет контролировать практически каждое сказанное слово, чтобы не обидеть возлюбленных. Самый лучший выход из сложившейся ситуации вместе заняться приятным досугом. И не забывайте говорить партнеру о своих чувствах.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

Непростой период для Рыб. Ваш партнер может стать инициатором серьезного разговора о вашем совместном будущем. Обсудите все проблемы, которые назревали в отношениях, не нужно уходить от разговора, это может усугубить ситуацию. Предельная искренность с обеих сторон поможет решить проблему.