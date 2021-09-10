Финансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарок

Финансовый гороскоп на 13-19 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

Эта неделя будет успешной в финансовом плане для многих знаков Зодиака. Понедельник начнется с удачи и будет способствовать повышению материального благополучия. Главное, не упустить выгодные возможности. Во вторник с началом нового лунного цикла, возможны перемены и новые перспективы.

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Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Новое место работы принесет Овнам прибыль. Возможно, часть денег будет потрачено на реформы на работе, однако скоро эти вложения окупятся. Уже к концу недели сложатся благоприятные обстоятельства для решения вопросов по кредитам, наследству или страхованию. Фаза растущей Луны благоволит инвестициям. Если вы уже вложили деньги в проект, можно ожидать доходов.

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

В этом периоде все доходы и траты Тельцов в большей мере связаны с работой. Ваш труд будет вознагражден по достоинству. Возможно, вы потратитесь на посиделки с коллегами. Также в этом периоде могут возникнуть траты, связанные со здоровьем. Однако это будут траты не на лечение и обследование, а на поддержание здоровья организма: покупка абонемента в спортзал или на оздоровительные процедуры. На выходных все финансовые вопросы лучше доверить другим близким людям.

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

С понедельника по пятницу, чтобы получить доход, необходимо договариваться и в каких-то вопросах идти на компромиссы. Вы справитесь с этой задачей. Наибольшего дохода следует ожидать от проведения тендеров и организации праздников. Вам может повезти получить финансовый бонус от участия в развлекательных конкурсах. Траты этой недели также будут связаны в основном с отдыхом и развлечениями. В субботу необходимо настроиться на продуктивную работу и закатать рукава – именно работа принесет вам основной доход.

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Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Понедельник – удачный день в финансовых вопросах для Раков. Начало недели может принести вам неожиданные денежные поступления и подарки. Приятная случайность может увеличить ваш доход. Возможна прибыль от инвестиций. Вплоть до выходных ваше материальное благосостояние будет увеличиваться. В этот период благоприятно отправляться за покупками. На выходных следует задуматься как ваше хобби может принести дополнительный доход.

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Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Львам в понедельник стоит проявить своб максимальную решительность в достижении поставленных целей. Именно это поможет увеличить доход и добиться финансового успеха. Это касается дел, которые приближаются к своему завершению. А вот начинать новые проекты пока не стоит. Во вторник начинается новый лунный месяц, который сулит перемены. Возможно, вы кардинально смените деятельность.

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Понедельник – фартовый день для Дев. Однако будьте осторожны, так как ваша удача в этот день может притянуть неприятные события. Важно уметь вовремя остановиться и не привлекать к себе излишнего внимания. В этот период финансов будет хватать на все необходимое, вы сможете даже побаловать себя приятными покупками. Четверг – успешный день для торговли. Уже на выходных спокойствия поубавиться и придет рабочая суета: встречи и переговоры ждут вас.

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

С началом нового лунного месяца во вторник, вам может подвернуться возможность воспользоваться чужими материальными благами для важного дела. Возможно, это будет помощь влиятельных людей, получение гранта или премии. На этой неделе не стоит экономить на уходе за собой – ваши доходы будут напрямую зависеть от того, какое впечатление вы произведете на партнеров. Выходные будут удачными в финансовом плане. Доходы увеличатся. Отправляясь за покупками, обратите внимание на распродажи.

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

На этой неделе не стоит распространяться о своих финансовых планах. Держите свои цели в секрете. В понедельник или пятницу возможна неожиданная ценная находка. Ваша удачливость в понедельник может привлечь нежелательное внимание, поэтому стоит держаться подальше от сомнительных мероприятий. На выходных в вопросах финансов стоит руководствоваться собственным разумом и поступать как считаете нужным.

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Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

В понедельник нужно отбросить лень в сторону и хорошо потрудиться. Это поможет решить затянувшиеся финансовые проблемы. Однако ваша тяга к отдыху и размеренным удовольствиям может повлиять на результат негативным образом. Практически всю неделю ваши доходы и траты будут связаны с коллективной работой. Возможно, на выходных вы задумаетесь о рисковом мероприятии. Не следует никому рассказывать о нем раньше времени.

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

В понедельник Козерогам будет сопутствовать удача. Благоприятный период для вложения денег или крупных покупок. Крупный доход принесет бизнес, профессиональная деятельность или светская жизнь. На выходнх дополнительный заработок может принести командные мероприятия.

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

В понедельник, решаясь на финансовый риск, Водолеи должны обдумать все за и против. Доход может принести инвестиции в рисковый проект. Еслиречь идет об общих деньгах, смело отстаивайте свои интересы. Во вторник открываются возможности для новых условий финансового сотрудничества. Благоприятный день, чтобы раздать долги или оплатить по кредитам.

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Первый день недели станет успешным для решения финансовых вопросов. Однако не стоит превращать удачу в манию обогащения – это будет иметь противоположный эффект. В четверг стоит ожидать новостей из банка или налоговой. Подписание документов будет удачным. В пятницу возможен неожиданный подарок. На выходных займитесь поиском финансовой информации: изучайте коммерческие предложения или банковские продукты.