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Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонник

10 декабря 2021, 06:47

Кому из знаков не стоит провоцировать ревность партнера - расскажет гороскоп Главреда.

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Неделя благоприятна для укрепления отношений и совместных занятий. Уже в средине недели некоторые знаки могут быть вовлечены с партнером в общее дело. А для некоторых представителей зодиакального круга наступает опасный период для новых знакомств.

О том, какие дни лунного календаря могут принести счастье и исполнить сокровенное желание, читайте в нашем материале: Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овны могут обратить внимание на симпатичного коллегу, не исключено, что ваш интерес друг к другу перерастет профессиональный. Возможно, кто-то приглянется вам на деловом мероприятии. Овны в отношениях, почувствуют желание объявить о них открыто и перейти на другой уровень. Одиноким представителям знака, которые ищут мимолетных увлечений ждет разочарование.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Влияние Марса на личную жизнь ослабеет, и Тельцы смогут почувствовать, как спадает градус напряжения в отношениях. Такое положение вещей способствует укреплению союза, размолвок и выяснения отношений станет меньше. Поклонники с серьезными намерениями и дальше будут добиваться вашего внимания, а те кто хотел завести интрижку сдадут позиции. Тем, у кого роман с иностранцем предстоит принять серьезное решение.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецы будут сосредоточены на своей личной жизни. Мысли об отношениях будут постоянно вертеться у вас в голове. В любовной сфере обсуждения сменят активные действия. Не исключено новое знакомство, которое сыграет важную роль в вашей жизни. Ваши поклонники – активные и целеустремленные люди, они привыкли добиваться своего и не пасовать перед трудностями. Не исключено предложение руки и сердца для Близнецов в отношениях.

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Любовный гороскоп на неделю – Рак

В личной жизни Раков на этой неделе не будет места для скуки и рутины, наоборот, события будут развиваться слишком стремительно. Новые отношения будут страстными и чувственными, однако намерения вашего партнера самые серьезные. Отношения в паре могут зайти в тупик, и нужно будет разобраться в дальнейших действиях. Проблемой семейных пар может стать ревность второй половинки. Не провоцируйте ее специально, это может закончиться серьезными проблемами.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

Свободным Львам на этой неделе лучше придержать коней и не проявлять инициативы и активности в делах любовных. Все важные для вас события: свадьба, судьбоносное знакомство или развод – случатся до конца года. На этой неделе лучше не торопиться, это может спровоцировать неожиданные события с самыми непредсказуемыми результатами.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Мимолетная интрижка грозится обернуться для Дев роковыми чувствами и стать причиной кардинальных, но не совсем приятных жизненных изменений. Свободным представительницам не стоит назначать свидания с малознакомыми людьми. Или встречаться с ними в людных местах. Девам в постоянных отношениях и семейных ожидают приятные перемены и сюрпризы, но нужно немножечко подождать.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Уже с понедельника Весам необходимо проявлять инициативу в делах любовных, чтобы отношения имели дальнейшее развитие. В самом начале недели, возможно, вы с партнером будете вовлечены в общее дело. Какое-то важное событие объединит вашу пару и больше укрепит ваши отношения.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

В средине недели личная жизнь Скорпионов выйдет на первый план. В среду и четверг вам доведется помогать партнеру в каком-то вопросе и помогать ему решать дела. В средине недели также может произойти неожиданное происшествие, которое заставить изменить планы. Свободные Скорпионы могут встретить важного человека.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Ближе к концу недели Стрельцы почувствуют желание больше времени проводить со своей второй половинкой и активно вовлекаться в его дела. Самые важные события произойдут уже в воскресенье. Полнолуние 19 декабря поможет вам четко увидеть детали, на которые вы не обращали внимания. Именно они и помогут улучшить отношения в паре.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

В любовной сфере Козерогов события будут происходить бурно. Они положат начало тому, что будет разворачиваться в течении трех месяцев. Вы можете испытать необыкновенное чувство влюбленности, а может, поймете, что охладели к партнеру. В представителях стихии Земли может пробудиться желание любви и это спровоцирует изменения стиля и внешности.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Звезды сулят Водолеям тайный роман или отношения по переписке. Возможно, такое положение вещей вас не устраивает и становится вопрос о дальнейшем будущем такого союза. Семейные Водолеи будут сосредоточены на обстановке в семье в целом. Не исключено, что стечение обстоятельство в средине недели заставит вас изменить свои семейные планы.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Буря страстей настигнет вас там, где вы ее ожидали меньше всего. Не исключено, что вы воспылаете чувствами к другу или единомышленнику. Что делать с внезапно возникшими чувствами – решать вам. В этом вопросе можно положиться на интуицию, она подскажет верный путь.

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Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог любовный гороскоп гороскоп 2021
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