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Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021

1 декабря 2021, 14:33

Зеркальная дата и поток Геминиды - когда в декабре можно загадывать желания.

Лунный календарь
Лунный календарь декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Декабрь 2021 богат энергетически сильными днями, когда могут воплотиться в реальность самые заветные мечты. Позитивные вибрации позволяют достичь задуманного и поймать удачу за хвост.

В преддверии новогодних праздников необходимо позаботиться о правильном месте для пушистой красавицы, чтобы привлечь в дом счастье, любовь и успех. Куда поставить и как нарядить елку, читайте в нашем материале: Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра.

1 декабря – конец ретроградности Нептуна

Проделки ретроградного Нептуна могли сказываться на настроении не в лучшую сторону. Перепады настроения могли доставлять массу неприятностей, а память могла уводить в не самые лучшие моменты жизни. Однако в первый день зимы ситуация в корне поменяется. Прилив энергии повысит продуктивность, многие будут мотивированны и целеустремленны. Настало время проявлять активность во всех жизненных сферах.

12 декабря – зеркальная дата

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12.12.21 – станет идеальным днем для обучения чему-то новому и саморазвития. Миром будет управлять число три, которое зарядит хорошим настроением и подарит уверенность в себе. В этот день материальная составляющая не играет большой роли, уступая место любви, дружбе и доброте.

13 декабря – Марс переходит в созвездие Стрельца

Воинственная планета Марс чувствует себя комфортно в огненном знаке Стрельца. Такое расположение планет будет способствовать тому, что многие станут смелее отстаивать свои убеждения и точку зрения. Вы можете распрощаться с грузом чужих обязанностей, которые взвалили на свои плечи и научиться отвечать отказом на неудобные просьбы. День перехода Марса будет наполнен позитивной энергией, некоторые могут почувствовать желание помогать людям.

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14 декабря – пик потока Геминиды

Звездный поток Геминиды достигнет вершины своей активности в средине месяца. Красивым природным явлением можно насладиться вдали от шумных мегаполисов. Астрологи подчеркивают, что эти сутки входят в число дней силы декабря. Звездный поток будет проходить через созвездие Близнецов – в эти дни Вселенная может услышать и исполнить ваши желания о любви и творчестве.

21 декабря – день зимнего солнцестояния и пик потока Урсиды

Этот день совмещает сразу два важных события. Гармоничный день зимнего солнцестояния подарит веру в лучшее, а звездный поток Урсиды сможет зарядить позитивной энергией, которая поможет найти ответы на вопросы, которые вас тревожат. Вы сможете осознать нечто важное и это поможет выбрать правильный путь.

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