Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября: судьбоносная встреча, неприятная тайна или расставание

Любовный гороскоп на неделю /ua.depositphotos.com/

На этой неделе многих представителей зодикального круга ожидают позитивные перемены в личной жизни. Однако для того, чтобы поймать удачу за хвост, необходимо предпринимать активные действия. Стоять в сторонке и наблюдать за усилиями других – не лучшая тактика.

О том, кому звезды сулят славу и улучшение материального благосостояния на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы.

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Овен

На этой неделе обстановка на любовном фронте будет складываться для Овнов наилучшим образом. Вам удастся привлечь внимание человека, к которому неровно дышите. Он будет покорен вашим очарованием. Звезды предупреждают, что любовные треугольники могут обернуться большими проблемами в будущем.

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Телец

Удачная любовная неделя для Тельцов. В отношениях с партнером полная идиллия и взаимопонимание. У свободных представителей знака появляется возможность познакомиться с человеком, с которым можете связать свою судьбу. Вероятно признание в любви от поклонников.

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Близнецы

В этом периоде Близнецы – в центре внимания. Поклонники будут бороться за ваше внимание и выполнять любое желание. Проявите активность и не отказывайтесь от предложения сходить на свидание. Наслаждайтесь своими любовными приключениями.

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Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Рак

Чтобы привнести в свою личную жизнь новые впечатления и эмоции, Ракам на этой неделе можно задуматься о смене имиджа, будь то прическа или стиль одежды. Это поможет привлечь внимание противоположного пола. Если у вас есть вторая половинка, самое время уделить ей повышенное внимание и окутать нежной заботой. Это поможет избежать ссор и разногласий.

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Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Лев

Удача в делах любовных на этой неделе улыбнется инициативным и активным представителям знака стихии огня. Особенно успешным для перемен в личной жизни будет время со среды по пятницу. Есть вероятность познакомиться с влиятельным партнером. Этот союз будет гармоничным.

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Дева

Не самый лучший период для Дев, чтобы активничать на амурном фронте. Все ваши попытки привлечь внимание поклонников могут потерпеть неудачу. Инициативность может спугнуть противоположный пол, и люди не будут отвечать взаимностью на ваши знаки внимания. Можно попробовать помощь родственников или друзей в поиске партнера. Вдруг коллега подруги или сын маминой подруги, именно то, что вам нужно.

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Весы

Весы просто окружены вниманием поклонников на этой неделе. Личное счастье улыбнется деятельным представителям знака, которые не привыкли сидеть сложа руки и проявлять инициативу. Предпринимайте активные действия и моделируйте любую ситуацию под себя.

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Скорпион

Звезды сулят Скорпионам успех в делах сердечных, однако если они на максимуме проявят открытость и доброжелательность. Именно эти качества помогут привлечь в жизнь судьбоносные знакомства и крепкие отношения. В воскресенье стоит воздержаться от любых контактов со своей второй половинкой. Это может закончиться не только ссорой, но и раскрытием неприятных тайн.

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Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Стрелец

На этой неделе Стрельцам предоставляется шанс воплотить в жизнь самые смелые любовные мечты. Ваши обаяние и сексуальность на пике – используйте их, чтобы достичь желаемого и покорить самое неприступное сердце. Вы определенно не будете жаловаться на недостаток внимания со стороны противоположного пола.

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Козерог

Козерогам на этой неделе необходимо разобраться с текущим положением вещей в личной жизни. Прежде чем бросаться в пучину романтических приключений, необходимо расставить все точки над и в ваших отношениях с партнером. Вероятны расставания. Однако если вы хотите избежать разрыва, нужно уделять своей второй половинке больше внимания и не провоцировать конфликты.

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Водолей

Водолеи с чистыми намерениями и помыслами будут наслаждаться взаимными чувствами своих вторых половинок. Свободным представителям знака предоставляется возможность познакомится с человеком, отношения с которым перерастут в нежную любовь. Не стоит искать легких развлечений, они могут обернуться серьезными проблемами.

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: Рыбы

Рыбам нужно проявить осторожность и повнимательнее присмотреться к своим поклонникам. В первой половине недели существует большая вероятность напороться на человека с нехорошими помыслами. Остерегайтесь альфонсов и ловеласов. Со среды по пятницу ситуация улучшится и вы сможете уладить проблемы в личной жизни.