Финансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы

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Многим представителям зодиакального круга этот период принесет финансовую стабильность и благополучие. Однако некоторым нужно умерить деловую активность и отложить свое стремление достичь профессиональных и материальных вершин на более благоприятный период.

О том, с чем знакам зодиака придется столкнуться в этом месяце, читайте в нашем материале: Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба.

Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Овен

В этот период Овнам нужно максимально сконцентрироваться на выполнении текущих обязанностей. Не стоит начинать новые проекты, это не самая удачная неделя для активного ведения бизнеса и продвижению по карьерной лестнице. Не стоит начинать конкурентную борьбу и уж точно не нужно провоцировать конфликты на рабочем месте. Рискуете многим.

Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Телец

Тельцы не должны упускать из виду поведение своих партнеров по бизнесу или коллег. Возможно, против вас замышляют что-то нехорошее, важно вовремя раскрыть обман. Также с особой внимательностью стоит изучать все документы, ошибка в рабочих бумагах может дорогого стоить. Она может повлечь за собой серьезные проблемы.

Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Близнецы

Близнецы на этой неделе – счастливчики. Высокая вероятность того, что вы сможете сорвать солидный куш и даже прославиться. Звезды советуют не останавливаться ни на секунду в достижении своей цели, быть напористыми и инициативными, и тогда удача улыбнется смельчакам.

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Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Рак

Ракам, которые работают по найму не стоит проявлять деловой активности, особенно в новых начинаниях. В этом периоде стоит умерить деловую активность и заняться текущими вопросами. Новые проекты и инвестиции будут провальными и могут закончиться огромными убытками для компании.

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Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Лев

Львам на этой неделе не придется жаловаться на превратности судьбы. Ведь все складывается просто замечательно. Активная жизненная позиция и инициативность помогут воплотить в жизнь самые смелые ожидания. Вероятны как и повышение зарплаты, так и неожиданная премия, которые укрепят ваше финансовое положение.

Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Дева

Эта финансовая неделя для Дев будет стабильной. Никаких серьезных потрясений не предвидится. Благоприятное время, чтобы начать обучение новым профессиональным навыкам, они пригодятся уже в ближайшем будущем. Изучение нового и повышение квалификации несомненно поможет вашему карьерному росту.

Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Весы

Весы везунчики не только недели, но и всего месяца. Перед представителями знака стихии воздуха открываются небывалые перспективы. В этот период, проявив больше настойчивости, можно легко достичь желаемого. Вероятны как головокружительные карьерные успехи, так и ощутимое улучшение материального положения.

Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Скорпион

Чтобы достичь успехов в своем деле и укрепить финансовое положение, Скорпионам необходимо привлекать в работу помощников. Не отказывайтесь от делегирования обязанностей своим коллегам или обратитесь за помощью к деловым партнерам. Коллективная работа поможет повысить продуктивность и быстрее достичь желаемого результата.

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Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Стрелец

Общение с людьми – главный залог успеха Стрельцов. В этом периоде коммуникация с окружающими будет максимально эффективной. Переговоры, деловые встречи, поездки и новые знакомства будут чрезвычайно успешными. Вы можете почувствовать, что это один из наиболее продуктивных периодов за последние месяцы.

Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Козерог

Козерогов поглотит рабочая рутина. Звезды советуют залечь на дно и не заниматься воплощением новых проектов в жизнь. Благоприятно подготавливать почву для будущих перемен. Но стоит воздержаться от гонки вперед, будь то повышение по службе или рост доходов. Не ставьте под угрозу вашу работу, репутацию и материальное благополучие.

Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Водолей

Водолеям стоит внимательно присмотреться к своим коллегам и деловым партнерам, чтобы не допустить махинаций за вашей спиной. Возможно, у вас получиться раскрыть обман. В целом неделя успешная в финансовом плане. Вам удастся достичь задуманного и укрепить свое финансовое положение.

Финансовый гороскоп на неделю 11 -17 октября 2021: Рыбы

Рыб ожидает стабильная финансовая неделя. Можно расслабиться и выдохнуть. Никаких неожиданных поворотов судьбы не предвидится. Особых достижений ожидать не следует, но и неприятности обойдут вас стороной. Порадуйте себя новым приобретением, пусть оно станет наградой за ваши труды.