Любовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайна

Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Любовный гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков стоит опасаться назойливых поклонников, а кому – непредсказуемых выходок своей второй половинки.

О том, кому на следующей неделе повезет укрепить материальное положение, а кому включить режим экономии, читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайна.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овны в отношениях могут почувствовать охлаждение к партнеру. Однако не спешите принимать решение о расставании, если не планировали его до этого, можно наломать дров. Не исключено, что ваш коллега, с которым ранее вас связывали не только профессиональные обязанности, захочет возобновить отношения. Сейчас не самое подходящее время для начала служебного романа, это может нанести удар по вашей репутации.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

В жизнь свободных Тельцов может войти влюбленность, однако на долгосрочные отношения можно не рассчитывать. Возможно, о себе напомнит бывший, который живет в другой стране. Во вторник незапланированное свидание принесет вам массу положительных эмоций.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Насладиться спокойными и гармоничными отношениями на этой неделе у Близнецов не получится. Обстановка в паре будет напряженной, а проблемы будут требовать немедленных решений. Агрессия партнера может спровоцировать конфликт. В жизни свободных представителей знака появится назойливый поклонник, который не приемлет отказов.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе у Раков получиться соблюдать идеальный баланс работа-отношения. Днем вы профессионал своего дела, а вечером посвящаете всю себя своей семье. С партнером можно поговорить по душам и исправить старые ошибки, которые тормозили развитие отношений. Не исключено, что вы примете решение о расставании, однако оно не должно быть поспешным.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

Если начало недели для Львов будет спокойным, то уже ближе к среде отношения обострятся, и дело может дойти до расставания. Вы можете накрутить себя представляя неприятный разговор или выходку партнера, которая вас разочарует. Однако в пятницу буря утихнет и все вернется на круги своя. Так что постарайтесь не давать воли эмоциям, чтобы сохранить отношения.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

В основном неделя пройдет для Дев без сильных потрясений и ситуаций, которые переворачивают все с ног на голову. Однако вторник порадует приятными новостями. Не исключено, что вы узнаете о тайне, которую партнер скрывал от вас. Это будет сюрприз, который придется вам по душе. Для свободных представителей знака этот период – не самое лучшее время для новых знакомств.

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Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весы все чаще будут мысленно возвращаться в прошлое и прокручивать в голове ситуации и события, вспоминая предыдущие отношения и своих бывших возлюбленных. Вам захочется попробовать начать все с чистого листа. Однако нужно тщательно обдумать все за и против, чтобы избежать разочарований. В отношениях с нынешним партнером возможно охлаждение.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Ситуация в отношениях будет удивлять неожиданными поворотами событий. Возможно вы по-другому посмотрите на человека из своего окружения: влюбитесь или наоборот охладеете к нему. Это же применимо и в романтической переписке: тот кто заставлял ваше сердце биться чаще, перестанет вызывать интерес. Скорпионам в отношениях стоит ожидать непредсказуемой выходки партнера, которая может спровоцировать проблемы.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Неукротимый огненный темперамент Стрельцов на этой неделе может стать причиной конфликтов с партнером. Вы можете быть резкими в высказываниях, и это вызовет обиды второй половинки. Отношения, которые начнутся в этот период, не будут долгосрочгыми, однако будут наполнены чувственностью и страстью.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Семейные Козероги на этой неделе могут ступить на скользкую дорожку. В отношениях с партнером охлаждение чувств, которые вы можете компенсировать влюбленностью на стороне. Не стоит поддаваться таким опасным соблазнам. Хорошее время, чтобы разобраться в своих истинных чувствах и желаниях. Вы сможете осознать ошибки прошлого и что нужно сделать, чтобы испытать счастье в любви.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Роман по переписке на этой неделе пойдет не в том направлении, куда бы вам хотелось и это может вызвать проблемы в отношениях. Текущее положение дел перестанет вас устраивать, и вы захотите изменить ситуацию, поставив вопрос о дальнейшей судьбе отношений ребром. Могут сейчас намечаться и новые тайные отношения. Гороскоп советует не соглашаться — очень скоро вы увидите, что тайные встречи не приносят радости, а создают проблемы.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

О себе может напомнить бывший, и вы задумаетесь о том, чтобы дать отношениям второй шанс. Не исключен роман с человеком, которого вы считали другом. Однако он не продлится долго и это поставит под вопрос ваше дальнейшее общение. Особенно сложно это будет, если у вас общая компания.

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