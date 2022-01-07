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Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайна

7 января 2022, 03:49

Кому из знаков не извежать ссор из-за денег - расскажет гороскоп Главреда.

Финансовый гороскоп на январь 2022
Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков можно рассчитывать на денежную удачу, кому умерить траты, а кому проявить осторожность в решении материальных вопросов.

Гороскоп на январь 2022 расскажет, кто будет ходить под счастливой звездой, а кто сможет встретить свою вторую половинку и достичь успехов в профессиональной деятельности.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

Сложная финансовая неделя для Овнов. На доход от профессиональной деятельности рассчитывать не стоит, а запуск новых проектов, от которых вы можете ожидать прибыли лучше отложить на более благоприятный период. Вторник может принести потери или непредвиденные расходы, но уже в среду начнут прибывать и вещи, и деньги. До конца недели можно ожидать прогресса в финансовых вопросах.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

Не особо удачная неделя для Тельцов в плане денежных вопросов. Весь период возможны разногласия и ссоры по-поводу финансов. Денежные поступления из-за границы могут задерживаться, и это станет поводом для волнения. С четверга по субботу можно рассчитывать на то, что деньги начнут приходить из нескольких источников. В субботу, в первой половине дня, не исключена ссора из-за денег.

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Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецы будут решать вопросы по кредитам, аренде или общих денег. Крайне нежелательно начинать что-то новое в этих вопросах, это не принесет вам выгоды. Не исключено, что вы получите обещанный подарок или вещь в пользование, а банк даст добро на кредит. Уже с пятницы не занимайтесь решением финансовых вопросов – просто отдохните.

Финансовый гороскоп на неделю – Рак

В начале недели Ракам доведется поволноваться из-за вопросов, связанных с финансовой документацией. Не стоит изводить себя ожиданием известий из финансового учреждения, страховой компании или человека, с которым вас связывают договоренности. В средине недели переживания могут достичь крайней точки – вы можете "накрутить" себя и заработать нервное истощение. Вы приготовитесь к неутешительным известиям. Эта ситуация может повториться уже в следующем месяце, однако вы будете во всеоружии.

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Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Финансовое положение Львов под благоприятным расположением планет может заметно укрепиться. Не исключено получение подарков, наследства или гранта. Однако это не свалится вам на голову в одночасье, скорее на этой неделе вам будет везти по мелочам, закладывая предпосылки для удачи в будущем. Во вторник вы можете получить что-то хорошее однако и поругаться из-за этого с кем-то из своего окружения.

Финансовый гороскоп на неделю – Дева

В самом начале неделе проявите смекалку и действуйте решительно – тогда можно будет рассчитывать на получение денежной помощи. На протяжении недели стоит воздержаться от трат на предметы роскоши, дорогостоящие путевки и от участия в тендерах и игр на бирже. Не подписывайте важные финансовые документы в конце недели – все пойдет наперекосяк и придется отменять или переделывать.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

При всем желании Весам на этой недели стоит воздержаться от начала ремонта. Сначала нужно определиться, что вы хотите переделать и подсчитать бюджет. Дизайнерские проекты могут пошатнуть финансовую стабильность, поэтому нужно рассчитать траты. Во вторник возникнет неожиданная ситуация, связанная с чужими деньгами: не остоит идти в банк или обращаться в налоговую. Эти вопросы отложите до среды.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

Вся финансовая ситуация для Скорпионов на этой неделе будет охарактеризована срочными ситуациями. Удачный период для новых начинаний. Однако следует быть готовыми к тому, что быстрого дохода они не принесут. Не исключены ссоры из-за денег, а также ограбления или убытки. Самая критическая ситуация сложится во вторник – стоит быть предельно осторожными.

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Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Финансовые вопросы выйдут для Стрельцов на первое место. Благоприятное расположение планет сулит неожиданные подарки и бонусы уже во вторник. На этой неделе не стоит начинать дела, которые могут принести прибыль и воздержаться от крупных покупок. Не исключено, что вам вернут долг или заплатят за давно выполненную работу.

Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козерогам стоит включить режим экономии. Финансовое положение довольно стабильное, однако вы все чаще засматриваетесь на вещи, которые вскоре вам могут разонравиться. Тревога и ожидание неприятных известий могут нахлынуть на вас в среду и четверг, однако в пятницу ситуация прояснится и все станет на свои места.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

Для Водолеев наступает удачный денежный период. Моментального богатства ждать не стоит, но рассчитывать на приятные события можно. Вам удастся решить денежный вопрос, который не давал покоя или получить деньги за давно выполненную работу. Во вторник вы узнаете тайную информацию, которая будет весьма кстати. Но из-за этого поссоритесь с кем –то из окружения.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам на этой неделе не стоит связываться с сетевым маркетингом, торгами и аукционами на торговых онлайн-площадках. В понедельник будут удачно решаться мелкие финансовые вопросы. А уже с пятницы могут возникнуть проблемы с переводом денег. Общение на тему денег может вызвать споры и разногласия.

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