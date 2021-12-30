УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Любовь, потрясающий успех и перерождение: Таро прогноз для Дев на 2022 год

30 декабря 2021, 04:56

Январь у Дев будет месяцем встреч и знакомств, говорит гороскоп 2022. Август станет переломным месяцем, приблизится глобальная трансформация.

Таро
Гороскоп по картам Таро на 2022 год для Дев обещает им новую любовь / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для на весь 2022 год для Дев.

По ее словам, Новый год 2022 станет для Дев годом любви. Самые важные месяцы для представителей знака - это январь, апрель, август, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Дева - карта Влюбленные

В начале нового года Дев ждет встреча близких людей, романтическое знакомство, роман, приглашение на свидание.

Таро прогноз на февраль 2022 Дева - карта Паж чаш

Реклама

Обычно эта карта означает учеников или детей. Девы могут пойти учиться или заниматься делами своих детей, например, искать новую школу, детский сад, преподавателя. Также есть шанс начать новый творческий проект в феврале. Если будут переживания, тревоги, сомнения - не волнуйтесь, у вас все получится, говорит гороскоп.

Таро прогноз на март 2022 Дева - карта Влюбленные

В марте Девы могут выбирать между двумя поклонниками. Будет ощущение кармической встречи или "запретного плода". Если вы познакомились с кем-то в январе, то отношения начнутся в марте.

Также в марте Девы могут договориться о важных контрактах.

Таро прогноз на апрель 2022 для Дев - карта Рыцарь кубков

Астролог советует внимательно прислушиваться к тому, что вам говорят: кто-то будет вам много обещать, но необязательно выполнит свои обязательства. Перепроверяйте любую информацию, не верьте на слово.

В целом, апрель будет месяцем продвижения в делах, говорит гороскоп 2022.

Таро прогноз на май 2022 для Дев - карта Рыцарь пентаклей

Денежный месяц, придет прибыль, финансовые дела будут продвигаться. Можно устроиться на новую работу.

Таро прогноз на июнь 2022 Дева - карта 8 кубков

Девы будут готовы двигаться дальше - их не устроит тот уровень, на котором они находятся. Иногда карта может говорить о переезде или выходе из отношений, увольнении.

Таро прогноз на июль 2022 для Дев - карта Королева мечей

Женщина воздушной стихии - Близнецы, Весы или Водолей. Это может быть преподаватель, врач, юрист, госслужащий, офисный работник. В июле вы обратитесь к ней за помощью или советом.

Также в июле Дев ждет поездка и какой-то прогресс.

Таро прогноз на август 2022 Дева - карта Смерть

Август станет переломным месяцем. Закончится один цикл жизни и начнется новый. Девы закроют дверь в прошлое и смогут переродиться, стать другим человеком, говорит гороскоп Таро. Вас поддержат близкие. Месяц будет хорошим в плане доходов, возможно получение наследства. Изменится состав семьи.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Дев - карта 6 мечей

Карта дороги, перемещения. Вы сможете преодолеть препятствия. Черная полоса в жизни закончится. Вы начнете движение к лучшей жизни.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Дев - карта 6 жезлов

Карта триумфа и победы. Вы добьетесь успеха и признания. Октябрь станет супермесяцем для Дев, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на 2022 на ноябрь Дева - карта Королева мечей

Вам снова придется обратиться к женщине за помощью. Возможно, это психолог, потому что в ноябре Девам будет очень тревожно. Она поможет справиться с ситуацией.

Таро прогноз на декабрь 2022 для Дев - карта 2 жезлов

Девы захотят покорять новые горизонты, расширить бизнес, заняться саморазвитием. Удачный месяц для того, чтобы строить планы на будущее.

Вам также может быть интересно:

viber
Дева гороскоп 2022 таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп таро на год
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатымПриносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатым Лунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долгиЛунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долги Гороскоп на сегодня 27 декабря 2021: Тельцам – сплетни, Львам – опасность аварий, Девам – соблазныГороскоп на сегодня 27 декабря 2021: Тельцам – сплетни, Львам – опасность аварий, Девам – соблазны Настя Каменских в прозрачном платье и красных чулках очаровала фанатов дерзким образомНастя Каменских в прозрачном платье и красных чулках очаровала фанатов дерзким образом Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожанияХлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания
05:53

Как использовать уксус не по назначению: 7 неожиданных применений

05:10

Что будет с телом, если вообще не есть хлеб - ответ диетолога

04:56

Любовь, потрясающий успех и перерождение: Таро прогноз для Дев на 2022 годВидео

04:30

Как "почистить" печень в домашних условиях: четыре варианта, которые подходят каждому

04:18

Екатерина Бужинская обнажила сочную грудь в сверкающих серебром одеждах

Реклама
03:45

Негативно влияет на работу мозга: ученые назвали напиток, который вреден для ребенка

02:58

Злата Огневич маняще раскинулась на кровати в белом платье, из которого грудь так и рвется наружу

02:51

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

02:19

Новое видео с Пугачевой "взорвало" сетьВидео

01:50

Медики нашли новую причину резкого ухудшения зрения

01:03

МакSим заворожила фото с подросшими дочками

00:44

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасностьВидео

00:02

Разработку украинской вакцины от коронавируса остановили

29 декабря, среда
23:48

Таро прогноз для Львов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцыВидео

23:25

Экс-замминистра образования Гарбарук объяснил свое увольнение после скандала с нарядом помощницы

23:11

Феофания стала открытой для "простых" украинцев

22:40

Осадчая поразила невероятной фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Катя, вы очаровательны"

22:33

Диетолог развенчала популярный миф о майонезе

22:29

На Одессчине взорвался дом: есть жертвы

22:07

Поддержка Украины и вопрос Донбасса: Зеленский поговорил с Блинкеном перед диалогом Байдена и ПутинаВидео

Реклама
21:57

Отвод 100 тысяч войск РФ от Украины и усиление НАТО на востоке: Байден объявит Путину ультиматумВидео

21:55

Выгнали из дома и тяжело ранили: в Хмельницкой области жена и теща поиздевались над мужчиной

21:48

Деньги украинцев исчезают при переводе через ПриватБанк: проблему обещают решить

20:58

В Тернополе опекун жестоко убил пенсионера и закидал его тело мебелью

20:55

НАБУ закончило расследование дела о завладении Януковичем Межигорьем

20:17

Звонок из Кремля и условие США: в Белом доме объявили о новых переговорах Байдена с ПутинымВидео

20:06

Не стало больного раком мальчика из Черновцов, мечту которого осуществили полицейскиеВидео

19:53

Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра

19:47

Почему Украине в 2021 году почти нечем хвалиться перед соседямимнение

19:38

Правительство утвердило план по экономии на отоплении и электричествеВидео

19:25

Анна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозе

19:09

Зеленский возглавил рейтинг "Политик года-2021", но разочаровал 45% украинцев - опрос

18:26

"Без зарплаты не останется": Сергея Лещенко возвращают в Набсовет "Укрзализныци"

18:23

Запрет на переезд и смену места жительства: в Украине объявили о планах на случай военного положенияВидео

18:07

Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022

17:57

Данилов раскрыл планы Путина по УкраинеВидео

17:54

Операция пошла не по плану: в Киеве спасатели уронили с высоты носилки с мужчинойВидео

17:31

Вместо вакцины "накачал" снотворным: псевдофельдшер на Сумщине избил и хотел сжечь пенсионеров

17:20

Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домВидео

17:19

63-летняя Мадонна назвала себя эксгибиционисткой и показала кружевное нижнее белье

Реклама
17:12

Украинки "штурмуют" военкоматы: журналистка пошла выполнять приказ, но столкнулась с проблемамиВидео

17:05

Заседание СНБО в канун Нового года: стала известна повестка дняВидео

16:56

Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают

16:46

В Харьковской области в тройном ДТП погиб 6-месячный ребенок

16:40

Согревал своим телом: 10–летний мальчик спас отца на Днепропетровщине

16:29

Алла Ландар рассказала о начале работы над проектом "Последнее желание" новости компании

16:04

Наибольший прирост ВВП в 2021 году Украине обеспечил "Большая стройка" - исследование

15:48

Слуга народа лидирует, а Евросолидарность Порошенко отстает: опубликован свежий рейтинг партий

15:44

Стало известно, что будет с тарифами на коммуналку после Нового годаВидео

15:38

В Украине больше не будут вводить тотальных локдаунов – Шмыгаль

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять