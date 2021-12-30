Любовь, потрясающий успех и перерождение: Таро прогноз для Дев на 2022 год

Гороскоп по картам Таро на 2022 год для Дев обещает им новую любовь / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для на весь 2022 год для Дев.

По ее словам, Новый год 2022 станет для Дев годом любви. Самые важные месяцы для представителей знака - это январь, апрель, август, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Дева - карта Влюбленные

В начале нового года Дев ждет встреча близких людей, романтическое знакомство, роман, приглашение на свидание.

Таро прогноз на февраль 2022 Дева - карта Паж чаш

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Обычно эта карта означает учеников или детей. Девы могут пойти учиться или заниматься делами своих детей, например, искать новую школу, детский сад, преподавателя. Также есть шанс начать новый творческий проект в феврале. Если будут переживания, тревоги, сомнения - не волнуйтесь, у вас все получится, говорит гороскоп.

Таро прогноз на март 2022 Дева - карта Влюбленные

В марте Девы могут выбирать между двумя поклонниками. Будет ощущение кармической встречи или "запретного плода". Если вы познакомились с кем-то в январе, то отношения начнутся в марте.

Также в марте Девы могут договориться о важных контрактах.

Таро прогноз на апрель 2022 для Дев - карта Рыцарь кубков

Астролог советует внимательно прислушиваться к тому, что вам говорят: кто-то будет вам много обещать, но необязательно выполнит свои обязательства. Перепроверяйте любую информацию, не верьте на слово.

В целом, апрель будет месяцем продвижения в делах, говорит гороскоп 2022.

Таро прогноз на май 2022 для Дев - карта Рыцарь пентаклей

Денежный месяц, придет прибыль, финансовые дела будут продвигаться. Можно устроиться на новую работу.

Таро прогноз на июнь 2022 Дева - карта 8 кубков

Девы будут готовы двигаться дальше - их не устроит тот уровень, на котором они находятся. Иногда карта может говорить о переезде или выходе из отношений, увольнении.

Таро прогноз на июль 2022 для Дев - карта Королева мечей

Женщина воздушной стихии - Близнецы, Весы или Водолей. Это может быть преподаватель, врач, юрист, госслужащий, офисный работник. В июле вы обратитесь к ней за помощью или советом.

Также в июле Дев ждет поездка и какой-то прогресс.

Таро прогноз на август 2022 Дева - карта Смерть

Август станет переломным месяцем. Закончится один цикл жизни и начнется новый. Девы закроют дверь в прошлое и смогут переродиться, стать другим человеком, говорит гороскоп Таро. Вас поддержат близкие. Месяц будет хорошим в плане доходов, возможно получение наследства. Изменится состав семьи.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Дев - карта 6 мечей

Карта дороги, перемещения. Вы сможете преодолеть препятствия. Черная полоса в жизни закончится. Вы начнете движение к лучшей жизни.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Дев - карта 6 жезлов

Карта триумфа и победы. Вы добьетесь успеха и признания. Октябрь станет супермесяцем для Дев, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на 2022 на ноябрь Дева - карта Королева мечей

Вам снова придется обратиться к женщине за помощью. Возможно, это психолог, потому что в ноябре Девам будет очень тревожно. Она поможет справиться с ситуацией.

Таро прогноз на декабрь 2022 для Дев - карта 2 жезлов

Девы захотят покорять новые горизонты, расширить бизнес, заняться саморазвитием. Удачный месяц для того, чтобы строить планы на будущее.

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