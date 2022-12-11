glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Любителям пенного на заметку: как правильно наливать пиво

11 декабря 2022, 13:24
Не все любят "пивную шапку", а кто-то ее обожает. Мы расскажем, как налить пиво так, чтобы его было приятно пить.
Пиво
Как правильно наливать пиво / pixabay.com

В мире немало любителей пива, но немногие знают, как его правильно наливать. Чтобы в полной мере насладиться его вкусом и ароматом, необходимо научиться это делать правильно.

Как правильно наливать пиво из бутылки

Прежде всего необходимо правильно выбрать напиток. Если у вас в руках недорогой напиток, то достаточно охладить бутылку – и можно смело лить ее в любой бокал или даже стакан. Если же речь идет о крафтовых сортах или качественном напитке, прежде всего нужно узнать, сколько в нем углекислого газа.

Например, светлые сорта пенятся больше, чем темное пиво. Пивной бокал обязательно должен быть идеально чистым. Для максимально густой пены лучше выбирать высокую посуду с узким дном – так вы можете в полной мере насладиться и пенной шапкой и ароматом напитка. Важно, чтобы пивной бокал был абсолютно сухим – капельки воды нарушат процедуру налива, могут помешать образованию пенной шапки.

  • Возьмите бутылку в одну руку, стакан – в другую. Наклоните посуду под углом 45 градусов, после чего поднесите к ней бутылку. Оптимально, чтобы горлышко не соприкасалось с краем стакана, а было немного выше. Напиток должен литься на середину стенки.
  • Наливайте напиток в среднем темпе, иначе пена не образуется, а аромат не раскроется в полной мере. Если вы льете чересчур быстро, то бокал наполнится пеной, а не напитком.
  • После того как бокал будет заполнен где-то наполовину (для темных сортов – на одну треть), переверните его вертикально и доливайте до образования "пивной головы". В идеале она должна составлять до 4 см.

Как надо наливать пиво без пены

Не все любят "пивную шапку", поэтому стоит изучить технологию разлива с минимальным пенообразованием. Проще всего освоить ее на темных плотных сортах, лишь затем практикуясь на элях и светлых вариантах.

  • Перед разливом охладите посуду.
  • Поверните ее под углом 45 градусов и наливайте так, чтобы жидкость медленно стекала по стенке. При этом горлышко бутылки или кран не должны соприкасаться со стеклом. Оптимальное расстояние – 1,5-3 см.
  • Не стоит заполнять "под самый верх", достаточно налить 2/3 общего объема посуды.

Для любителей пенки

  • Как следует охладите посуду. Проверьте, чтобы она была чистой, сухой, без сколов, трещин, пятен.
  • Не стоит брать стакан в руки – поставьте его на стол. Это предотвратит его нагревание.
  • Откупорьте бутылку и лейте жидкость непосредственно в посуду, строго по центру.
  • Следите за пеной – если шапка слишком высокая и может перелиться через край, сделайте минутную паузу. При необходимости сделайте паузу три-четыре раза. Струя жидкости должна быть достаточно объемной, не стоит цедить алкоголь тонким "ручейком".
  • Когда бутылка опустеет, выждите одну-две минуты – и можно приступать к распитию.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
пиво лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:13

Без косичек и мрачной формы: как Уэнздей Адамс выглядит в реальной жизни

14:13

"Решение очевидно – победа Украины": Подоляк заявил, что переговоры с Путиным невозможны

14:07

Боятся украинцев: РФ перебрасывает больше отрядов чеченцев на оккупированные территории – ISWВидео

13:59

Денис Повалий обратился к запроданке-маме впервые за время войныВидео

13:51

Зачем ставить кофе в холодильник: простая хитрость, о которой мало кто знает

Реклама
13:35

В ответ на попытку ВСУ освободить Крым Путин может применить ядерное оружие – WPВидео

13:24

Любителям пенного на заметку: как правильно наливать пиво

12:40

Танки Marder, Leopard, оружие и боеприпасы: посол раскрыл детали переговоров с ГерманиейВидео

12:17

Юмористка из Аншлага призналась в романе с престарелым Петросяном во времена Степаненко

11:54

Иван Яковина. Патриоты России признали Путина трижды лопухомВидеоблоги

11:45

Вопрос Крыма может растянуть войну России против Украины на десятилетие – The Washington PostВидео

11:13

"Шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких": Гиркин сообщил о беспомощности армии РФВидео

10:42

"Она деньги зарабатывает для ВСУ": россияне "тепло" встретили предательницу ЛоракВидео

10:31

Потрясение для России: в ВСУ заявили, что после ударов БПЛА враг переместил боевую авиациюВидео

10:28

РФ пригрозила половине мира "мощными средствами поражения": Медведев назвал главных врагов РоссииВидео

09:58

Разнесло пол здания: ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на ЛуганщинеВидео

09:39

"Россияне уже спрашивают: "Где наша армия?": истощение войска может повлечь распад РФ – ЖдановВидео

09:31

Возвращение всех территорий и смена режима в РФ: Кулеба назвал условие победы УкраиныВидео

09:19

"Это праздник": Успенская, которая родилась в Киеве, обрадовалась российскому паспорту

08:56

Приметы на 13 декабря: какие 5 вещи нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечьВидео

Реклама
08:35

Бывшие главари "ДНР" стали нападать на Путина из-за неспособности войск РФ захватить Донбасс – ISWВидео

08:20

Объект, унизивший российское ПВОмнение

08:18

Россия начала прятать бомбардировщики от Украины в Заполярье - ЖдановВидео

08:15

Почему опасно ставить микроволновку на холодильник

08:00

Когда у Путина может упасть планка: Алексей Мельник - о рисках ударов ВСУ по Москве

07:33

"Не будем спрашивать, куда и где бить врага": Данилов рассказал, как Украина ответит на ракетный террор РФВидео

06:20

Путин было пригорюнился, но его печаль развеял Олаф Шольцмнение

05:35

"Заявления диктатора пустые": американский политик заявил, что у Путина, возможно, уже нет ядеркиВидео

04:45

Морщины будут исчезать на глазах: как приготовить простую маску для лица из сливочного масла

03:25

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

02:50

Зимы не будет? Синоптики предупредили об аномалии с резким потеплением до + 18ºВидео

02:22

Заберут красоту и молодость или улучшат энергетику: можно ли держать дома засушенные цветы

01:35

Есть только один фактор: военный эксперт пояснил, почему враги сильно вцепились в БахмутВидео

00:51

Приметы на 11 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь богатствоВидео

10 декабря, суббота
23:44

В Одессе света может не быть 2-3 месяца: власти просят горожан по возможности выехать

23:20

"У диктатора стресс": Пионтковский объяснил, почему Путин впервые в карьере появился пьяным на публикеВидео

23:10

Температура упадет до -20 градусов: синоптик рассказал, когда в Украине ударят лютые морозыВидео

23:02

Будет блестеть как новая: два секретных продукта, которыми хозяйки с легкостью отмывают ванну

23:00

"Услышал голос свыше и пошел на войну": ВСУ ликвидировали оккупанта-учителя православной гимназииВидео

22:50

"Называйте вещи своими именами": Кулеба жестко наехал на Папу РимскогоВидео

Реклама
22:34

"Будьте счастливы": Лорак шокировала выходом на сцену в Москве и устроила пляски с россиянамиВидео

22:25

Путин и Лавров ведут себя как победители: Эйдман назвал причинуВидео

22:15

"Есть четкие анализы разведки": Подоляк заявил, что война в Украине закончится в следующем годуВидео

22:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкусВидео

21:46

Неадекватный Путин "быкует" и требует, чтобы Украина выплатила компенсации Донбассу – социологВидео

21:24

Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком

21:05

"Враг изменил тактику": в ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить БахмутВидео

20:35

Приметы на 12 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды не случилосьВидео

20:08

Несмотря на вето Венгрии: Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 млрдВидео

19:53

Ядерный шантаж Путина: российский социолог назвал главную цель КремляВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять