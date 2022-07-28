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Любители пива живут дольше: пить пенное советуют каждый день, но не всем

28 июля 2022, 03:47

Главред узнавал, кто должен пить пиво чуть ли не каждый день, а кому оно строго противопоказано.

Пиво
Пиво / pixabay.com

Признайтесь, почти каждый в своей жизни пробовал пиво. Пенное отлично утоляет жажду, помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня и скрасить отдых с друзьями или близкими.

Но не все в курсе, что пиво, кроме хороших эмоций, может приносить вред или пользу организму.

Главред узнавал, кто должен пить пиво чуть ли не каждый день, а кому оно строго противопоказано.

Любители пива живут дольше

Умеренное употребление пиво полезною. Все больше и больше медицинских исследований показывают, что если вы вообще не пьете, это тоже вредно для вас. Согласно многочисленным независимым исследованиям, умеренно пьющие люди живут дольше и лучше, чем пьяницы или трезвенники

Пиво идеально подходит для умеренного употребления из-за более низкого содержания алкоголя и большего объема по сравнению с вином или крепкими спиртными напитками.

  • Здоровое сердце. Исследование показало, что пиво полезно для сердца. Выпивая в среднем два бокала в день, вы снижаете риск сердечного приступа. Причем люди, у которых случался инфаркт, жили на 20 лет дольше, если регулярно пили пиво, чем те, кто был в завязке.
  • Питательные вещества. Пиво содержит больше белка и витамина B, чем виноградное вино. Пенный напиток содержит антиоксиданты, защищающие от многих заболеваний.
  • Ниже риск диабета. Пиво снижает риск сахарного диабета. Исследование, в котором приняли участие более 7 тыс. человек, пришло к выводу, что люди, выпивающие около 14 бокалов пива в неделю, с меньшей вероятностью заболеют диабетом.

Ложка дегтя в бокале пива

Пиво может быть вредным из-за содержащегося в нем алкоголя. Несмотря на то, что по некоторым данным, умеренное употребление алкоголя защищает от депрессии, лучше не начинать, если не пьете.

От пива может вырасти живот, но это будет не какой-то особенный пивной живот, а обычный. Так бывает, если есть и пить больше, чем сжигать.

Читайте такжеБезалкогольное пиво: сколько следует пить и можно ли садиться за рульРегулярное и неконтролируемое употребление пива (как и других алкогольных напитков) вызывает структурные изменения в организме, перерождение в тканях и их атрофию: феномен "бычьего сердца", гормональное изменение, цирроз печени, стойкое расширение сосудов лица (особенно сосудов носа)

Кому нельзя пить пиво

Пиво может вызвать повышение уровня сахара в крови, а в состоянии голода привести к мгновенному скачку уровня инсулина. Врачи советуют отказаться от пива людям с диабетом или преддиабетом в анамнезе. Кроме того, напиток не рекомендуется употреблять и людям, которые хотят похудеть, так как в нем содержится 100–200 калорий.

Отказаться от пива лучше и людям с синдромом раздраженного кишечника, так как напиток может вызвать у них вздутие живота, газы, диарею и боль в животе. Не следует употреблять пиво и гражданам, страдающим от изжоги, цирроза, вирусного гепатита или аутоиммунного заболевания.

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