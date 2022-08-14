Лунный посевной календарь на сентябрь 2022: лучшие дни для садовода и огородника

Лунный посевной календарь на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

В начале и средине сентября продолжается сбор урожая корнеплодов, обработка и удобрение почвы. Когда наиболее благоприятное время для посадки овощных культур, а в какие дни от работ лучше воздержаться, расскажет посевной календарь на сентябрь 2022.

О том, в какие дни первого месяца осени энергия небесного светила способствует воплощению задуманного, а когда повышается вероятность несчастного случая, читайте в материале: Лунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца.

Фазы Луны в сентябре 2022

Растущая Луна – с 1 по 9 сентября, и с 27 по 30 сентября.

Полнолуние – 10 сентября в 12:59 в созвездии Рыб.

Убывающая Луна – с 11 по 25 сентября.

Новолуние – 26 сентября в 00:54, в созвездии Весов.

Фазы лунного цикла могут оказывать решающее влияние на рост и развитие растений. Немаловажным фактором также является расположение небесного светила в том или ином знаке зодиака. Для посадки корнеплодов самыми благоприятными днями становятся дни, когда убывающая Луна в плодородных знаках Рыб, Тельца, Рака и Скорпиона. На Луну в Овне, Льве и Водолее – не рекомендуется ничего сажать ни в растущую ни в убывающую фазы.

Новолуние, а также 2 и 28 лунные сутки, являются неблагоприятными днями для садово-огородных работ. А в Полнолуние стоит заниматься только борьбой с сорняками и обработкой растений от вредителей.

Благоприятные дни для посева в сентябре 2022

Сентябрь – месяц, когда особое внимание стоит уделить корнеплодов и зелени. В теплице можно высаживать любые овощные культуры. Наилучшие дни для работы в огороде и саду: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 19, 20, 28, 29, 30.

10, 11, 19, 20 – посадка зелени укропа, сельдерея, петрушки, салата, шпината, базилика, тмина, горчицы.

6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20 – редис, редька, дайкон.

1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 28, 29, 30 – белокочанная и цветная капуста, брокколи, пекинская, спаржа и кольраби.

Посадка саженцев в сентябре 2022

Садоводам будет чем заняться в первом месяце осени. В сухую погоду до начала октября стоит регулярно поливать почву и удобрять ее торфом и навозом.

Наилучшими днями для посадки саженцев яблони, малины, груши, смородины, вишни, крыжовника, винограда и ежевики станут 6, 7, 10, 11 сентября.

Неблагоприятные дни для садово-огородных работ в сентябре 2022

В первом месяце осени не рекомендуется заниматься заготовкой и укоренением черенков. Цветоводам также стоит сделать перерыв и отложить посев и посадку цветов до октября.

Самыми неблагоприятными днями для любых работ станут 12, 24, 25 сентября.

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