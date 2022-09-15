Лунный посевной календарь на октябрь 2022: что и когда сажать

Посевной календарь на октябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

В средине осени наиболее благоприятными садово-огородными работами станут высадка овощных культур, посадка цветов и саженцев плодовых деревьев. Также проводят прополку, борьбу с вредителями и удобрение почвы. Посевной календарь на октябрь 2022 напомнит, в какие дни работа с растениями принесет максимальную пользу, а когда стоит воздержаться от любых процедур.

О том, какие дни цикла станут успешными и помогут привлечь удачу, а когда может подстерегать неприятности, читайте в материале: Лунный календарь на октябрь 2022: дни наибольшей удачи и опасности.

Фазы Луны в октябре 2022

Растущая Луна – с 1 по 8 октября.

Полнолуние – 9 октября в созвездии Овна.

Убывающая Луна – с 10 по 24 октября.

Новолуние – 25 октября в созвездии Скорпиона.

От того, в какой фазе находится небесное светило, может зависеть рост и развитие растений. Ключевым фактором также является положение Луны в определенном знаке зодиака. Плодородными являются знаки воды и земли – Рак, Скорпион, Рыбы и Телец. Самыми неудачными днями для работ в саду и огороде станут дни, когда Луна войдет в созвездия Льва, Овна и Водолея.

Видео дня

В период Новолуния, на 2 и 28 лунные сутки также стоит сделать перерыв. В Полнолуние благоприятно заниматься борьбой с вредителями и прополкой сорняков.

Благоприятные дни посева в октябре 2022

В средине осени внимание стоит уделить высадке овощных культур зелени. Наиболее благоприятными днями для садово-огородных работ станут 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября.

1, 2, 4, 11, 12, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 – высадка лука, чеснока и хрена и шнитт-лука.

7, 8, 16, 18 – посадка зелени – укропа, петрушки, базилика, шпината, горчицы, кинзы и фенхеля.

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Посадка саженцев в октябре 2022

Посадку саженцев плодовых деревьев стоит завершить до конца октября. Нужно подготовить посаженные растения к зиме.

Благоприятными днями для работы с саженцами груши, яблок, малины, вишни, сливы, смородины, ежевики, крыжовника станут 4, 7, 8, 30, 31.

Лучшие дни для посева и посадки цветов в октябре 2022

Самые благоприятные дни для посадки всех видов цветов – двухлетних и многолетних, луковичных и клубневых цветов, клематисов и роз: 5, 6 октября.

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