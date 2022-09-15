Лунный посевной календарь на октябрь 2022: что и когда сажать

Благоприятные дни для высадки плодовых саженцев и цветов, зелени и борьбы с вредителями.
В средине осени наиболее благоприятными садово-огородными работами станут высадка овощных культур, посадка цветов и саженцев плодовых деревьев. Также проводят прополку, борьбу с вредителями и удобрение почвы. Посевной календарь на октябрь 2022 напомнит, в какие дни работа с растениями принесет максимальную пользу, а когда стоит воздержаться от любых процедур.
О том, какие дни цикла станут успешными и помогут привлечь удачу, а когда может подстерегать неприятности, читайте в материале: Лунный календарь на октябрь 2022: дни наибольшей удачи и опасности.
Фазы Луны в октябре 2022
- Растущая Луна – с 1 по 8 октября.
- Полнолуние – 9 октября в созвездии Овна.
- Убывающая Луна – с 10 по 24 октября.
- Новолуние – 25 октября в созвездии Скорпиона.
От того, в какой фазе находится небесное светило, может зависеть рост и развитие растений. Ключевым фактором также является положение Луны в определенном знаке зодиака. Плодородными являются знаки воды и земли – Рак, Скорпион, Рыбы и Телец. Самыми неудачными днями для работ в саду и огороде станут дни, когда Луна войдет в созвездия Льва, Овна и Водолея.
В период Новолуния, на 2 и 28 лунные сутки также стоит сделать перерыв. В Полнолуние благоприятно заниматься борьбой с вредителями и прополкой сорняков.
Благоприятные дни посева в октябре 2022
В средине осени внимание стоит уделить высадке овощных культур зелени. Наиболее благоприятными днями для садово-огородных работ станут 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября.
- 1, 2, 4, 11, 12, 13, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 – высадка лука, чеснока и хрена и шнитт-лука.
- 7, 8, 16, 18 – посадка зелени – укропа, петрушки, базилика, шпината, горчицы, кинзы и фенхеля.
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Посадка саженцев в октябре 2022
Посадку саженцев плодовых деревьев стоит завершить до конца октября. Нужно подготовить посаженные растения к зиме.
Благоприятными днями для работы с саженцами груши, яблок, малины, вишни, сливы, смородины, ежевики, крыжовника станут 4, 7, 8, 30, 31.
Лучшие дни для посева и посадки цветов в октябре 2022
Самые благоприятные дни для посадки всех видов цветов – двухлетних и многолетних, луковичных и клубневых цветов, клематисов и роз: 5, 6 октября.
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