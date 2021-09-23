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Лунный посевной календарь на октябрь 2021: лучшие дни для работы в саду и огороде

23 сентября 2021, 11:03

Благоприятные дни для удобрения почвы и высадки плодовых деревьев - в материале Главреда

Лунный посевной календарь на октябрь 2021
Лунный посевной календарь на октябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

В октябре садово-огородные работы продолжаются. В период убывающей Луны можно подстригать сухие ветки, выкапывать клубни и заниматься сбором корнеплодов на хранение.

Стоит воздержаться от работ в саду и огороде в период новолуния и полнолуния. Это может повредить росту растений. Неблагоприятные дни: 5, 6, 7 и 20 октября.

О том, что нужно делать в новую фазу лунного цикла, чтобы не навлечь на себя беду, читайте в нашем материале: Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие.

Благоприятные дни для посева овощей и зелени в сентябре 2021

Корнеплоды: 12, 13, 21, 22, 26, 27.

Помидоры, огурцы: 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

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Капуста: 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Лук: 12, 13, 21, 22, 26, 27.

Чеснок: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22.

Зелень: 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Благоприятные дни для посадки и посева цветов и саженцев в сентябре 2021 года

Розы: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 21, 22, 26, 27, 31.

Клематисы: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 31.

Двухлетние и многолетние цветы: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 31.

Луковичные и клубневые цветы: 8, 9, 12, 13, 21, 22, 26, 27.

Лунный посевной календарь на октябрь 2021

1-2 октября – убывающая Луна в знаке Лев

Благоприятные дни для сбора семян и корнеплодов, прополки и перекопки грядок для дальнейших огородных работ.

Садоводы могут браться за секаторы и подстригать деревья и кусты. Рекомендуется перекопка приствольных кругов, выкопка клубней и луковиц цветов на хранение.

Стоит воздержаться от полива и подкормки растений.

3 – 4 октября – убывающая Луна в знаке Дева

В эти дни хорошо заняться пересадкой растений и подготовкой грядок для подзимних культур. Выгонка зелени укропа, петрушки сельдерея и корнеплодов свеклы будет успешной. Можно заняться глубокой перекопкой грядок, поливом и удобрением.

Садоводам тоже есть работа. Посев газона, обрезка деревьев и кустов, удобрение минеральными и органическими веществами и подзимний полив. В уходе за цветами не рекомендуется замачивать семена.

5, 6, 7 октября – луна в Весах. 6 октября – новолуние

В эти три дня стоит воздержаться от любых садово-огородных работа. Период, когда растения становятся наиболее уязвимыми и любое вмешательство может повредить их росту.

8 - 9 октября – растущая Луна в знаке Скорпион

Посадка чеснока, лука , пересадка цветной капусты и салата в теплицу, выгонка репчатого и шнитт-лука. Полив, удобрение и рыхление почвы принесет свои результаты.

Работа в саду не прекращается. В этот период хорошо сажать плодовые деревья и кустарники: малина, вишня, яблоня, персик, слива, клубника, черешня, груша хорошо приживутся и порадуют урожаем. Подкормка почвы минеральными и органическими удобрениям и подзимний полив.

Не стоит выкапывать картофель, проводить обрезку и деление луковиц и клубней.

10 - 11 октября – растущая Луна в знаке Стрелец

В теплице можно высаживать лук, чеснок и заниматься выгонкой зелени петрушки, укропа и сельдерея. Благоприятны уборка корнеплодов на хранение и обработка растений от вредителей.

Садоводам стоит заняться посадкой плодовых деревьев и винограда. Стоит позаботиться о защите деревьев от солнечных ожогов и не забывать об удобрении и перекопке приствольных кругов. Борьба с вредителями. Клематисы, посаженные в эти дни, приживутся.

Не стоит поливать и заниматься обрезкой деревьев и кустарников.

12 – 13 октября – растущая Луна в знаке Козерог

Посадка лука, корневищ хрена, чеснока, подзимний посев моркови, петрушки, щавеля. Хорошо заняться уборкой корнеплодов на хранение, корневой подкормкой растений и борьбой с вредителями.

В саду – посадка плодовых деревьев, кустарников и прикопка саженцев. Обрезка и обработка растений средствами от насекомых. Многолетние и клубнелуновичные культуры и розы хорошо приживутся, если посадить их в эти дни.

Воздержитесь от работ с корневой системой растений.

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14- 15 октября – растущая Луна в знаке Водолей

В этот период необходимо заняться уборкой урожая на длительное хранение и сбором семян. Можно удалить сорняки и подготовить грядки к высаживанию рассады.

Санитарная обрезка деревьев и кустов принесет максимальную пользу. Побелка стволов и борьба с вредителями. Выкопка луковиц и клубней на зимнее хранение.

Не рекомендуется заниматься посадкой и посевом растений, а также поливом и подкормкой.

16, 17, 18 октября – растущая Луна в знаке Рыбы

Посев и посадка овощных культур благоприятны в этот период. В теплице –посев зелени шпината, выгонка зеленого лука и салата. Полив и подкормка минеральными и органическими веществами – умеренно.

В саду – посадка плодовых деревьев и кустов, подкормка и полив с осторожностью. Пересадка многолетних цветов и декоративных растений.

Не стоит заниматься обрезкой растений и обработкой против насекомых.

19 октября – растущая Луна в знаке Овен

В огороде и теплице можно начинать сбор семян и корнеплодов на длительное хранение. Полезными будут перекопка почвы и обработка от вредителей.

В саду стоит заняться ремонтом стволов и обрезкой веток.

Не рекомендуется процедуры посевов и посадок, полив и подкормка различными удобрениями.

20 октября – полнолуние в знаке Овен

В период полнолуния стоит воздержаться от проведения любых садово-огородных работ. Они могут навредить растениям.

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21 - 22 октября – убывающая Луна в знаке Телец

В этот период необходимо заняться посадкой лука, чеснока и закладкой корнеплодов на хранение. В теплице и на подоконнике можно высаживать зелень петрушки и сельдерея. Удобрение органическими веществами.

Идеальное время для высаживания плодовых деревьев, шиповника, жимолости и других кустарников. Благоприятный полив, обрезка и удобрение. Можно высаживать розы и многолетние цветы, выкапывать клубни.

Не стоит проводить процедуры рыхления в прикорневой зоне.

23, 24, 25 октября – убывающая Луна в знаке Близнецы

Сбор плодов на семенники, уборка корнеплодов на хранение, борьба с насекомыми и перекопка почвы. Окучивание зимующих растений.

В саду – уборка урожая, очистка коры и вырезка лишних побегов. Выкапывание хризантем и посадка клематисов и цветов с вьющимися стеблями.

Пересадкой растений в эти дни лучше не заниматься.

Посевной календарь огородника на октябрь 2021
Посевной календарь огородника на октябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

26 - 27 октября – убывающая Луна в знаке Рак

Посадка овощных культур и корнеплодов. Подзимний посев моркови, свеклы, редиса, лука и щавеля. В теплице – высадка огурцов. Удобрения минеральными и органическими веществами, полив и рыхление.

Посадка плодовых кустарников: крыжовник, ежевика, малина, клубника. Удобрение и полив. Обрезка деревьев.

Не стоит обрабатывать растения ядохимикатами и заниматься уборкой корнеплодов на хранение.

28, 29, 30 октября – убывающая Луна в знаке Лев

Выкопка и пересадка лука в теплицу или на подоконник. Уборка и хранение культур и перекопка почвы.

В саду – удаление и обрезка веток, борьба с сорняками и перекопка приствольных кругов. Побелка стволов.

Не рекомендуется заниматься поливом и подкормкой растений.

31 октября – убывающая Луна в знаке Дева

Подготовка грядок к высаживанию зимних культур. Перекопка и рыхление почвы. Удобрение различными веществами и полив.

Садоводам можно заняться обрезкой и удобрением деревьев. Подзимний полив. Высадка и пересадка многолетних цветов и кустарников, роз, клематисов и вьющихся растений.

Не стоит в этот день замачивать семена.

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Лунный посевной календарь
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