Лунный посевной календарь на ноябрь 2021: лучшие дни для садово-огородных работ

Когда от работ в саду и огороде стоит воздержаться - в материале Главреда.
Ноябрь – не повод отложить садово-огородные работы до лучших времен. Хорошее время, чтобы подготовить почву к высадке растений весной, провести обрезку сухих веток и заняться лечением растений и удобрением почвы.
Дни новолуния и полнолуния неблагоприятны для проведения любых видов работ. Растения в этот день ослаблены, и любое вмешательство может им навредить.
О том как фазы Луны могут повлиять на наше благополучие, читайте в нашем материале: Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность.
Благоприятные дни для посева овощей и зелени в ноябре 2021
Корнеплоды: 2, 3, 8, 9, 22, 23, 24, 29, 30.
Помидоры, огурцы: 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.
Капуста: 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.
Лук: 2, 3, 8, 9, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30.
Чеснок: 7, 8, 9, 17, 18.
Зелень: 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.
Перец сладкий: 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.
Благоприятные дни для посадки и посева цветов и саженцев в ноябре 2021 года
Двухлетние и многолетние цветы: 1, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 28.
Луковичные и клубневые цветы: 1, 2, 3, 8, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.
Плодовые деревья: 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 29, 30.
Ягодные кустарники: 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30.
Лунный посевной календарь на ноябрь 2021
1 ноября – убывающая Луна в знаке Дева
Благоприятный день для выгонки корнеплодов на зелень (петрушка, сельдерей, свекла, мангольд). Органическая подкормка, перекопка почвы и прополка грядок.
В саду можно проводить обрезку, полив и прополку, а также мульчирование приствольных кругов. Можно высаживать многолетние и клубнелуковичные цветы.
Не стоит в этот день замачивать семена.
2-3 ноября – убывающая Луна в знаке Весы
На подоконнике можно высаживать зелень. Огородные работы – подзимний посев моркови, петрушки, свеклы. Также благоприятно рыхление почвы, полив , пикировка рассады и подкормка высаженной зелени.
Садовые работы – полив и посадка деревьев и плодовых кустарников в южных регионах. Удобрение органическими веществами, побелка и обрезка стволов деревьев, скашивание травы. Можно высаживать клубнелуковичные цветы.
Не стоит проводить опрыскивание химикатами.
4-6 ноября – убывающая Луна в знаке Скорпион. Новолуние в знаке Скорпион. Растущая Луна в знаке Скорпион и Стрелец
В этот период не стоит проводить садово-огородные работы. В Новолуние растения ослаблены.
Можно провести раскорчевку старых и больных деревьев и кустов.
7 ноября – растущая Луна в знаке Стрелец
Хороший день для посадки озимого чеснока и уборки корнеплодов на хранение. Можно заниматься перекопкой почвы и борьбой с вредителями. Выгонка сельдерея, петрушки и лука.
Садовые работы: обрезка сухих веток, и уборка падалицы. Мульчирование приствольных кругов. Можно выкапывать луковицы и клубни цветов на хранение.
Не рекомендуется проращивать семена и поливать растения.
8-9 ноября – растущая Луна в знаке Козерог
Подзимняя посадка лука, чеснока, семян моркови, свеклы, салата. Выгонка зелени корнеплодов, удобрение, полив и обработка от вредителей.
В саду можно проводить посадку деревьев и кустарников, а также обрезку веток и посев многолетних и клубнелуковичных цветов.
Работу с корнями растений лучше отложить на более благоприятные дни.
10-11 ноября – растущая Луна в знаке Водолей
Благоприятные дни для перекопки, рыхления почвы, окучивания тепличных овощей и прореживания всходов. В огороде – мульчирование многолетних овощей.
В саду можно заняться побелкой, уничтожением плесени, мха и очищать скелетные ветви от отставшей коры. Выкопка клубней и луковиц цветов для хранения.
Не рекомендуется посевы, посадки, поливы и подкормки растений.
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12-14 ноября – растущая Луна в знаке Рыбы
В огороде и теплице можно высаживать щавель и подзимние культуры. Посев огурцов, салата и шпината. Посадка выгоночных культур. Умеренные полив и подкормка.
Благоприятно высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники и органическое удобрение растений. Побелка деревьев и мульчирование малины и клубники и приствольных кругов.
Не стоит заниматься обрезкой деревьев и подготовкой рассады, а также обработкой растений от вредителей.
15-16 ноября – растущая Луна в знаке Овен
В огороде – рыхление сухой земли, прополка, борьба с болезнями и вредителями. Мульчирование грядок с многолетними овощами и цветами
В саду можно заниматься обрезкой сухих веток и снятием сухих плодов. Мульчирование приствольных кругов деревьев и земляники.
Посев и посадку большинства культур отложите на благоприятные дни. Также не рекомендуется обрезка и формирование, пересадка, укоренение, полив, подкормка.
17-18 ноября – растущая Луна в знаке Телец
Хороший период для высаживания озимого лука, редиса, чеснока, свеклы и моркови. Можно проводить посадку на выгонку зелени щавеля, лука, сельдерея, петрушки, свеклы.
В саду можно высаживать многолетние цветы и проводить выкопку луковиц на хранение. Также благоприятны побелка стволов, высаживание плодовых деревьев и лечение болезней.
Не рекомендуется пересадка и рыхление почвы в корневой зоне.
19 ноября – Полнолуние в знаке Телец и Близнецы
Не рекомендуется проводить садово-огородные работы.
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20-21 ноября – убывающая Луна в знаке Близнецы
В огороде – перекопка, культивация земли, рыхление сухой почвы, мульчирование грядок с многолетними овощами. Сбор урожая на хранение.
Садоводам можно заниматься санитарной обрезкой веток, очисткой коры и лечением растений. Хорошо высаживать декоративные вьющиеся растения и укрывать на зиму розы и клематисы.
Не стоит проводить пересадку растений.
22-24 ноября – убывающая Луна в знаке Рак и Лев
В огороде и теплице благоприятны подзимний посев моркови, свеклы, редьки, редиса. Мульчирование зимующих овощей: лук, щавель, петрушка, спаржа. Посев на рассаду для теплиц низкорослых томатов, огурцов, полив, органическая подкормка.
Посадка деревьев, органическое удобрение почвы и побелка. Подготовка ям для весенней посадки. Можно высаживать однолетние цветы.
Не рекомендуется опрыскивание растений ядохимикатами, уборка корнеплодов на хранение.
25-26 ноября – убывающая Луна в знаке Лев
Рекомендуется перекопка почвы, рыхление, окучивание, мульчирование.
Садоводам – закладка на стратификацию семян косточковых культур, обрезка деревьев, мульчирование малины и земляники. Можно проводить выкопку луковиц и клубней цветов.
Не стоит поливать и подкармливать растения.
27-28 ноября – убывающая Луна в знаке Дева
Лучшими огородными работами будут посадка выгоночных культур для получения зелени, подзимний посев корнеплодов, мелкого лука. Органическая подкормка растений и борьба с вредителями и болезнями.
В саду также можно заняться лечением растений и подкормкой органическими удобрениями. Также благоприятны прополка и скашивание травы. Посадка многолетних и клубнелуковичных цветов. Укоренение черенков.
Не рекомендуется — замачивать семена.
29-30 ноября – убывающая Луна в знаке Весы
Подзимний посев моркови, петрушки корневой, свеклы. Можно высаживать огурцы в теплице с подогревом. Благоприятно сажать лук, корнеплоды для выгонки зелени (петрушка, сельдерей, свекла, мангольд). Полив и подкормка.
В южных регионах можно высаживать деревья и кустарники. Органическое удобрение и побелка. Посадка клубнелуковичных цветов и укоренения черенков.
Не стоит проводить опрыскивание химическими препаратами.