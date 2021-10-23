Лунный посевной календарь на ноябрь 2021: лучшие дни для садово-огородных работ

Лунный посевной календарь на ноябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Ноябрь – не повод отложить садово-огородные работы до лучших времен. Хорошее время, чтобы подготовить почву к высадке растений весной, провести обрезку сухих веток и заняться лечением растений и удобрением почвы.

Дни новолуния и полнолуния неблагоприятны для проведения любых видов работ. Растения в этот день ослаблены, и любое вмешательство может им навредить.

О том как фазы Луны могут повлиять на наше благополучие, читайте в нашем материале: Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность.

Благоприятные дни для посева овощей и зелени в ноябре 2021

Корнеплоды: 2, 3, 8, 9, 22, 23, 24, 29, 30.

Помидоры, огурцы: 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.

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Капуста: 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.

Лук: 2, 3, 8, 9, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30.

Чеснок: 7, 8, 9, 17, 18.

Зелень: 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.

Перец сладкий: 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.

Благоприятные дни для посадки и посева цветов и саженцев в ноябре 2021 года

Двухлетние и многолетние цветы: 1, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 28.

Луковичные и клубневые цветы: 1, 2, 3, 8, 9, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Плодовые деревья: 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 29, 30.

Ягодные кустарники: 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2021

1 ноября – убывающая Луна в знаке Дева

Благоприятный день для выгонки корнеплодов на зелень (петрушка, сельдерей, свекла, мангольд). Органическая подкормка, перекопка почвы и прополка грядок.

В саду можно проводить обрезку, полив и прополку, а также мульчирование приствольных кругов. Можно высаживать многолетние и клубнелуковичные цветы.

Не стоит в этот день замачивать семена.

2-3 ноября – убывающая Луна в знаке Весы

На подоконнике можно высаживать зелень. Огородные работы – подзимний посев моркови, петрушки, свеклы. Также благоприятно рыхление почвы, полив , пикировка рассады и подкормка высаженной зелени.

Садовые работы – полив и посадка деревьев и плодовых кустарников в южных регионах. Удобрение органическими веществами, побелка и обрезка стволов деревьев, скашивание травы. Можно высаживать клубнелуковичные цветы.

Не стоит проводить опрыскивание химикатами.

4-6 ноября – убывающая Луна в знаке Скорпион. Новолуние в знаке Скорпион. Растущая Луна в знаке Скорпион и Стрелец

В этот период не стоит проводить садово-огородные работы. В Новолуние растения ослаблены.

Можно провести раскорчевку старых и больных деревьев и кустов.

7 ноября – растущая Луна в знаке Стрелец

Хороший день для посадки озимого чеснока и уборки корнеплодов на хранение. Можно заниматься перекопкой почвы и борьбой с вредителями. Выгонка сельдерея, петрушки и лука.

Садовые работы: обрезка сухих веток, и уборка падалицы. Мульчирование приствольных кругов. Можно выкапывать луковицы и клубни цветов на хранение.

Не рекомендуется проращивать семена и поливать растения.

8-9 ноября – растущая Луна в знаке Козерог

Подзимняя посадка лука, чеснока, семян моркови, свеклы, салата. Выгонка зелени корнеплодов, удобрение, полив и обработка от вредителей.

В саду можно проводить посадку деревьев и кустарников, а также обрезку веток и посев многолетних и клубнелуковичных цветов.

Работу с корнями растений лучше отложить на более благоприятные дни.

10-11 ноября – растущая Луна в знаке Водолей

Благоприятные дни для перекопки, рыхления почвы, окучивания тепличных овощей и прореживания всходов. В огороде – мульчирование многолетних овощей.

В саду можно заняться побелкой, уничтожением плесени, мха и очищать скелетные ветви от отставшей коры. Выкопка клубней и луковиц цветов для хранения.

Не рекомендуется посевы, посадки, поливы и подкормки растений.

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12-14 ноября – растущая Луна в знаке Рыбы

В огороде и теплице можно высаживать щавель и подзимние культуры. Посев огурцов, салата и шпината. Посадка выгоночных культур. Умеренные полив и подкормка.

Благоприятно высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники и органическое удобрение растений. Побелка деревьев и мульчирование малины и клубники и приствольных кругов.

Не стоит заниматься обрезкой деревьев и подготовкой рассады, а также обработкой растений от вредителей.

15-16 ноября – растущая Луна в знаке Овен

В огороде – рыхление сухой земли, прополка, борьба с болезнями и вредителями. Мульчирование грядок с многолетними овощами и цветами

В саду можно заниматься обрезкой сухих веток и снятием сухих плодов. Мульчирование приствольных кругов деревьев и земляники.

Посев и посадку большинства культур отложите на благоприятные дни. Также не рекомендуется обрезка и формирование, пересадка, укоренение, полив, подкормка.

17-18 ноября – растущая Луна в знаке Телец

Хороший период для высаживания озимого лука, редиса, чеснока, свеклы и моркови. Можно проводить посадку на выгонку зелени щавеля, лука, сельдерея, петрушки, свеклы.

В саду можно высаживать многолетние цветы и проводить выкопку луковиц на хранение. Также благоприятны побелка стволов, высаживание плодовых деревьев и лечение болезней.

Не рекомендуется пересадка и рыхление почвы в корневой зоне.

19 ноября – Полнолуние в знаке Телец и Близнецы

Не рекомендуется проводить садово-огородные работы.

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20-21 ноября – убывающая Луна в знаке Близнецы

В огороде – перекопка, культивация земли, рыхление сухой почвы, мульчирование грядок с многолетними овощами. Сбор урожая на хранение.

Садоводам можно заниматься санитарной обрезкой веток, очисткой коры и лечением растений. Хорошо высаживать декоративные вьющиеся растения и укрывать на зиму розы и клематисы.

Не стоит проводить пересадку растений.

Лунный календарь огородника на ноябрь 2021 / ua.depositphotos.com

22-24 ноября – убывающая Луна в знаке Рак и Лев

В огороде и теплице благоприятны подзимний посев моркови, свеклы, редьки, редиса. Мульчирование зимующих овощей: лук, щавель, петрушка, спаржа. Посев на рассаду для теплиц низкорослых томатов, огурцов, полив, органическая подкормка.

Посадка деревьев, органическое удобрение почвы и побелка. Подготовка ям для весенней посадки. Можно высаживать однолетние цветы.

Не рекомендуется опрыскивание растений ядохимикатами, уборка корнеплодов на хранение.

25-26 ноября – убывающая Луна в знаке Лев

Рекомендуется перекопка почвы, рыхление, окучивание, мульчирование.

Садоводам – закладка на стратификацию семян косточковых культур, обрезка деревьев, мульчирование малины и земляники. Можно проводить выкопку луковиц и клубней цветов.

Не стоит поливать и подкармливать растения.

27-28 ноября – убывающая Луна в знаке Дева

Лучшими огородными работами будут посадка выгоночных культур для получения зелени, подзимний посев корнеплодов, мелкого лука. Органическая подкормка растений и борьба с вредителями и болезнями.

В саду также можно заняться лечением растений и подкормкой органическими удобрениями. Также благоприятны прополка и скашивание травы. Посадка многолетних и клубнелуковичных цветов. Укоренение черенков.

Не рекомендуется — замачивать семена.

29-30 ноября – убывающая Луна в знаке Весы

Подзимний посев моркови, петрушки корневой, свеклы. Можно высаживать огурцы в теплице с подогревом. Благоприятно сажать лук, корнеплоды для выгонки зелени (петрушка, сельдерей, свекла, мангольд). Полив и подкормка.

В южных регионах можно высаживать деревья и кустарники. Органическое удобрение и побелка. Посадка клубнелуковичных цветов и укоренения черенков.

Не стоит проводить опрыскивание химическими препаратами.