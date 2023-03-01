Лунный посевной календарь на март: лучшие дни для посева богатого огорода

В марте у любителей своего сада и огорода будет немало работы. Начинается период активной подготовки к зеленому сезону и посеву овощей и цветов. Также мы писали: Лунный календарь на март 2023: обострение болезней, зависть и дни для признания в любви.
Фазы в Луне в марте 2023
На рост растений как и на жизнь человека очень влияет состояние Луны, а особенно – её фазы.
Растущая Луна – 1-6 марта, 23-31 марта.
Полнолуние – 7 марта
Убывающая Луна – 8-21 марта
Новолуние – 22 марта
Благоприятные дни для посева:
1 - 3 марта – можно сеять томаты, огурцы, баклажаны, капусту.
6 марта – посев декоративных растений
8-17 марта – дни высаживания растений и ухода за ними, посева капусты, огурцов, сельдерея, болгарского перцы, ранней редиски. Также стоит прививать деревья, обрезать и удобрять их.
24-30 марта – хорошие дни для любых работ
Неблагоприятные дни для посева:
4-5 марта – можно только разрыхлять почву
7 марта – в полнолуние запрещено заниматься растениями
18-23 марта – новолуние не подразумевает огородничества, неблагоприятные дни
31 марта – садить не стоит, а вот подготовить грядки – вполне
Что стоит учитывать читателю
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