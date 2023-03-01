Лунный посевной календарь на март: лучшие дни для посева богатого огорода

Посевной календарь на март 2023 расскажет, когда благоприятно засеять растения и в какие дни делать это совершенно нельзя.

Лунный посевной календарь на март / коллаж фото pexels.com

В марте у любителей своего сада и огорода будет немало работы. Начинается период активной подготовки к зеленому сезону и посеву овощей и цветов. Также мы писали: Лунный календарь на март 2023: обострение болезней, зависть и дни для признания в любви.

Фазы в Луне в марте 2023

На рост растений как и на жизнь человека очень влияет состояние Луны, а особенно – её фазы.

Растущая Луна – 1-6 марта, 23-31 марта.

видео дня

Полнолуние – 7 марта

Убывающая Луна – 8-21 марта

Новолуние – 22 марта

Благоприятные дни для посева:

1 - 3 марта – можно сеять томаты, огурцы, баклажаны, капусту.

6 марта – посев декоративных растений

8-17 марта – дни высаживания растений и ухода за ними, посева капусты, огурцов, сельдерея, болгарского перцы, ранней редиски. Также стоит прививать деревья, обрезать и удобрять их.

24-30 марта – хорошие дни для любых работ

Неблагоприятные дни для посева:

4-5 марта – можно только разрыхлять почву

7 марта – в полнолуние запрещено заниматься растениями

18-23 марта – новолуние не подразумевает огородничества, неблагоприятные дни

31 марта – садить не стоит, а вот подготовить грядки – вполне

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Также вам может быть интересно: