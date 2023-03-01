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Лунный календарь на март 2023: обострение болезней, зависть и дни для признания в любви

1 марта 2023, 20:30
Лунный календарь в марте будет богат на благоприятные дни лунного цикла, которые помогут привлечь удачу в свою жизнь.
Лунный календарь на март 2023
Лунный календарь на март 2023 / pexels.com

Лунный календарь на март 2023 покажет, в какие дни лучше приняться за дело и самореализацию, а в какие минимизировать общение с окружающими, чтобы избежать конфликтов и негатива. Также можно узнать, что приготовил Китайский гороскоп на март 2023: Быкам – новые начинания, Драконам - путешествия.

Фазы Луны в марте 2023

Составить правильный план на месяц и отметить в календаре задачи в подходящие дни поможет знание о фазах Луны в наступившем месяце. В зависимости от фазы Лунная активность по-разному влияет на человека, его судьбу, и планы.

Растущая Луна – 1-6 марта, 22-31 марта

видео дня

Полнолуние – 7 марта

Убывающая Луна – 8-20 марта

Новолуние – 21 марта

Лунный календарь на март - благоприятные дни

В календаре Лунной активности можно увидеть в какие дни человек может не бояться строить планы и смело рассчитывать на силы, которыми поможет спутница Земли.

1, 3, 5, 6 марта – в эти дни благоприятно заниматься творчеством, признаваться в любви, планировать путешествия, приступать к решению важных вопросов и новым начинаниям.

14, 17, 19 марта – дни для работы над собой, неспешными делами, и отложенными в дальний ящик проблемами.

26, 27, 30, 31марта – если давно хотелось совершить крупную покупку или начать ремонт – самое время. В эти дни стоит принимать советы, реализовывать планы и думать о приближении к целям.

Лунный календарь на март 2023 – неблагоприятные дни

4, 7, 10, 11, 15 марта – в эти дни обострятся возможности конфликты с партнерами, друзьями и коллегами. Также возможны неожиданные проблемы, зависть со стороны, обострение хронических заболеваний и депрессивные состояния.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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