Лунный календарь на март 2023: обострение болезней, зависть и дни для признания в любви

Лунный календарь на март 2023 покажет, в какие дни лучше приняться за дело и самореализацию, а в какие минимизировать общение с окружающими, чтобы избежать конфликтов и негатива. Также можно узнать, что приготовил Китайский гороскоп на март 2023: Быкам – новые начинания, Драконам - путешествия.
Фазы Луны в марте 2023
Составить правильный план на месяц и отметить в календаре задачи в подходящие дни поможет знание о фазах Луны в наступившем месяце. В зависимости от фазы Лунная активность по-разному влияет на человека, его судьбу, и планы.
Растущая Луна – 1-6 марта, 22-31 марта
Полнолуние – 7 марта
Убывающая Луна – 8-20 марта
Новолуние – 21 марта
Лунный календарь на март - благоприятные дни
В календаре Лунной активности можно увидеть в какие дни человек может не бояться строить планы и смело рассчитывать на силы, которыми поможет спутница Земли.
1, 3, 5, 6 марта – в эти дни благоприятно заниматься творчеством, признаваться в любви, планировать путешествия, приступать к решению важных вопросов и новым начинаниям.
14, 17, 19 марта – дни для работы над собой, неспешными делами, и отложенными в дальний ящик проблемами.
26, 27, 30, 31марта – если давно хотелось совершить крупную покупку или начать ремонт – самое время. В эти дни стоит принимать советы, реализовывать планы и думать о приближении к целям.
Лунный календарь на март 2023 – неблагоприятные дни
4, 7, 10, 11, 15 марта – в эти дни обострятся возможности конфликты с партнерами, друзьями и коллегами. Также возможны неожиданные проблемы, зависть со стороны, обострение хронических заболеваний и депрессивные состояния.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам также может быть интересно:
- Какое мышление у богатых людей: привычки, которые могут сделать человека состоятельным
- Что увидели первым: тест по картинке раскроет настоящего скупердяя
- Какие праздники в марте 2023: православный календарь на первый месяц весны