Лунный посевной календарь на март 2022: лучшие дни для работы в огороде и саду

Лунный посевной календарь на март 2022 / depositphotos.com/

Март принесет немало работы садоводам и огородникам. И если в огороде фротн работ больше концентрируется на рассаде, то в саду ждут побелки и обрезки плодовые деревья.

Лунный календарь на март 2022 год расскажет, в какие дни можно планировать новые начинания и масштабные проекты, а когда фазы цикла будут неблагоприятными и нести в себе опасность.

Фазы Луны в марте 2022

В деле садово-огородных работ большое влияние на рост растений оказывает положение небесного светила в определенных знаках зодиака. Наиболее плодородными считаются созвездия Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб, а в фазу "правления" Льва, Водолея и Овна стоит воздержаться от высадки. Это касается и дней новолуния и полнолуния, когда любые манипуляции могут нанести больше вреда, чем пользы.

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Новолуние – 2 марта в 19:35.

Полнолуние – 18 марта в 09:17.

Растущая Луна – с 3 по 17 марта 2022.

Убывающая Луна – 1 марта и с 19 по 31 марта 2022.

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Благоприятные дни для посева в марте 2022

Дни, когда посев и посадка растений будут максимально благоприятными для растений и обеспечат быстрый рост садово-огородных культур: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта.

Лунный посевной календарь на март 2022 таит в себе и опасные дни, когда лучше всего воздержаться от посевов и посадок: 1, 2, 3, 18, 28 марта.

Лунный посевной календарь на март 2022 по дням

6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30, 31 – лучшие дни для высаживания огурцов и помидоров.

6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31 – дни, благоприятные для посадки капусты всех видов; брюссельской, кольраби, белокочанной, цветной, пекинской.

6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26 – оптимальные дни для посадки лука (как на зелень так и репку), чеснока.

6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 – лучшие дни для посадки картофеля, топинамбура, моркови и сельдерея.

6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31 – кабачки, баклажаны, перец, паттисоны.

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Благоприятные дни для работы в саду

Работа с плодовыми деревьями (посадка саженцев) - 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Посадка кустарников малины, смородины, клубники - 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31.

Удобрение почвы органическими и минеральными веществами – 3, 21, 22, 25, 26, 30.

Обрезка веток – 12, 13, 15, 16, 23.

Полив и опрыскивание растений – 12, 13, 21, 22.

Рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений – 25, 26.

Лучшие дни для посева и посадки цветов

Однолетние цветы - 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31.

Двухлетние и многолетние культуры - 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31.

Луковичные и клубневые цветы - 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.

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