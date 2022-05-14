Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

Когда лучше всего высаживать кустарники и плодовые деревья, а когда заниматься прополкой и удобрением.
Первый летний месяц – сезон активной работы в саду и огороде. Когда лучше всего заниматься посадкой растений и что нужно делать на участке в определенные дни лунного цикла согласно лунному посевному календарю на июнь 2022.
О том, в какие дни повышается вероятность краж и несчастных случаев, а когда можно воплощать свои смелые мечты, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.
Фазы Луны в июне 2022
- Новолуние – 29 июня в 5:53.
- Растущая Луна – с 1 по 13 июня и 30 июня.
- Полнолуние – 14 июня в 21:56.
- Убывающая Луна – с 15 по 28 июня.
Определенная фаза Луны и ее соединение с зодиакальными созвездиями способна как усиливать плодородность, так и приносить вред. Лучшими периодами для садово-огородных работ считаются дни, когда небесное светило находится в Тельце, Раке, Скорпионе и Рыбах. Земная и водная стихия благоприятно влияют на рост и плодородность. Знаки огня и воздуха – Лев, Овен и Водолей наоборот считаются неблагоприятными. В дни новолуния и полнолуния также стоит воздержаться от любых манипуляций.
Читайте такжеКак посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалым
Благоприятные дни для посева в июне 2022
Позитивная энергетика Луны влияет на способность растений к быстрому росту. Высадка в "правильные" дни цикла может повысить урожайность и уберечь растения от болезней и вредителей. Наилучшими днями для проведения садово-огородных работ в июне будут: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30.
- 2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 – дни для высаживания помидоров, огурцов и перца.
- 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 – наилучшее время для посадки лука на зелень и репку, чеснока и хрена.
- 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 – высадка картофеля и топинамбура.
- 2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 – кабачки, баклажаны патиссоны и тыква.
- 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 30 – морковь, свекла, корень сельдерея и репа.
- 2, 3, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 30 – капуста всех видов и спаржа.
- 2, 3, 20, 21, 30 – посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика.
- 15, 16 – бобовые.
- 15, 16 – бахчевые.
- 2, 3, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 30 – посадка редиски, редьки, дайкона.
Читайте такжеЧто посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным: названы самые лучшие культуры
Благоприятные дни для работы в саду в июне 2022
- 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 – посадка декоративных деревьев и кустов.
- 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 – посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов.
- 11, 12, 15, 16, 20, 21 – дни, для минерального и органического удобрения почвы.
- 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 – борьба с вредителями.
- 2, 3, 13, 14, 30 – обрезка веток и побегов.
- 7, 8 – пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков и семенного материала.
- 15, 16 – рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений.
Лучшие дни для посева и посадки цветов в июне 2022
Самые благоприятные дни для посадки всех видов цветов – однолетних, двухлетних и многолетних, комнатных растений и с вьющимися стеблями, луковичных и клубневых цветов: 7, 8, 9, 10.
Читайте также:
- Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть
- Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически
- Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты