Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

Лунный посевной календарь на июнь 2022 / depositphotos.com/

Первый летний месяц – сезон активной работы в саду и огороде. Когда лучше всего заниматься посадкой растений и что нужно делать на участке в определенные дни лунного цикла согласно лунному посевному календарю на июнь 2022.

О том, в какие дни повышается вероятность краж и несчастных случаев, а когда можно воплощать свои смелые мечты, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.

Фазы Луны в июне 2022

Новолуние – 29 июня в 5:53.

Растущая Луна – с 1 по 13 июня и 30 июня.

Полнолуние – 14 июня в 21:56.

Убывающая Луна – с 15 по 28 июня.

Определенная фаза Луны и ее соединение с зодиакальными созвездиями способна как усиливать плодородность, так и приносить вред. Лучшими периодами для садово-огородных работ считаются дни, когда небесное светило находится в Тельце, Раке, Скорпионе и Рыбах. Земная и водная стихия благоприятно влияют на рост и плодородность. Знаки огня и воздуха – Лев, Овен и Водолей наоборот считаются неблагоприятными. В дни новолуния и полнолуния также стоит воздержаться от любых манипуляций.

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Благоприятные дни для посева в июне 2022

Позитивная энергетика Луны влияет на способность растений к быстрому росту. Высадка в "правильные" дни цикла может повысить урожайность и уберечь растения от болезней и вредителей. Наилучшими днями для проведения садово-огородных работ в июне будут: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30.

2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 – дни для высаживания помидоров, огурцов и перца.

2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 – наилучшее время для посадки лука на зелень и репку, чеснока и хрена.

2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 – высадка картофеля и топинамбура.

2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 – кабачки, баклажаны патиссоны и тыква.

2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 30 – морковь, свекла, корень сельдерея и репа.

2, 3, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 30 – капуста всех видов и спаржа.

2, 3, 20, 21, 30 – посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика.

15, 16 – бобовые.

15, 16 – бахчевые.

2, 3, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 30 – посадка редиски, редьки, дайкона.

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Благоприятные дни для работы в саду в июне 2022

2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 – посадка декоративных деревьев и кустов.

2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 – посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов.

11, 12, 15, 16, 20, 21 – дни, для минерального и органического удобрения почвы.

2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 – борьба с вредителями.

2, 3, 13, 14, 30 – обрезка веток и побегов.

7, 8 – пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков и семенного материала.

15, 16 – рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений.

Лучшие дни для посева и посадки цветов в июне 2022

Самые благоприятные дни для посадки всех видов цветов – однолетних, двухлетних и многолетних, комнатных растений и с вьющимися стеблями, луковичных и клубневых цветов: 7, 8, 9, 10.

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