УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

14 мая 2022, 12:04

Когда лучше всего высаживать кустарники и плодовые деревья, а когда заниматься прополкой и удобрением.

Лунный календарь июнь 2022
Лунный посевной календарь на июнь 2022 / depositphotos.com/

Первый летний месяц – сезон активной работы в саду и огороде. Когда лучше всего заниматься посадкой растений и что нужно делать на участке в определенные дни лунного цикла согласно лунному посевному календарю на июнь 2022.

О том, в какие дни повышается вероятность краж и несчастных случаев, а когда можно воплощать свои смелые мечты, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.

Фазы Луны в июне 2022

  • Новолуние – 29 июня в 5:53.
  • Растущая Луна – с 1 по 13 июня и 30 июня.
  • Полнолуние – 14 июня в 21:56.
  • Убывающая Луна – с 15 по 28 июня.

Определенная фаза Луны и ее соединение с зодиакальными созвездиями способна как усиливать плодородность, так и приносить вред. Лучшими периодами для садово-огородных работ считаются дни, когда небесное светило находится в Тельце, Раке, Скорпионе и Рыбах. Земная и водная стихия благоприятно влияют на рост и плодородность. Знаки огня и воздуха – Лев, Овен и Водолей наоборот считаются неблагоприятными. В дни новолуния и полнолуния также стоит воздержаться от любых манипуляций.

Читайте такжеКак посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалым

Благоприятные дни для посева в июне 2022

Позитивная энергетика Луны влияет на способность растений к быстрому росту. Высадка в "правильные" дни цикла может повысить урожайность и уберечь растения от болезней и вредителей. Наилучшими днями для проведения садово-огородных работ в июне будут: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30.

  • 2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 – дни для высаживания помидоров, огурцов и перца.
  • 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 – наилучшее время для посадки лука на зелень и репку, чеснока и хрена.
  • 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 – высадка картофеля и топинамбура.
  • 2, 3, 13, 14, 20, 21, 30 – кабачки, баклажаны патиссоны и тыква.
  • 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 30 – морковь, свекла, корень сельдерея и репа.
  • 2, 3, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 30 – капуста всех видов и спаржа.
  • 2, 3, 20, 21, 30 – посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика.
  • 15, 16 – бобовые.
  • 15, 16 – бахчевые.
  • 2, 3, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 30 – посадка редиски, редьки, дайкона.

Читайте такжеЧто посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным: названы самые лучшие культуры

Благоприятные дни для работы в саду в июне 2022

  • 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 – посадка декоративных деревьев и кустов.
  • 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 30 – посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов.
  • 11, 12, 15, 16, 20, 21 – дни, для минерального и органического удобрения почвы.
  • 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 – борьба с вредителями.
  • 2, 3, 13, 14, 30 – обрезка веток и побегов.
  • 7, 8 – пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков и семенного материала.
  • 15, 16 – рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений.

Лучшие дни для посева и посадки цветов в июне 2022

Самые благоприятные дни для посадки всех видов цветов – однолетних, двухлетних и многолетних, комнатных растений и с вьющимися стеблями, луковичных и клубневых цветов: 7, 8, 9, 10.

Читайте также:

viber
Лунный посевной календарь
Реклама
Популярное
Как правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяекКак правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяек 57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньгиГороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептСамые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт В Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" УкраиныВ Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" Украины
Поддержите Главред

Последние новости

12:15

РФ затянет войну в Украине до зимы: в МВД объяснили замысел Кремля

12:04

Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

11:55

Сотрут россиян в порошок: появилось видео, как бойцы ВСУ рассекают на американских БТРах М113Видео

11:51

Италия послала Соловьева за русским кораблем: главному пропагандисту Путина запретили въезд в странуВидео

11:23

Как Украине вернуть защитников Мариуполямнение

Реклама
11:18

Оккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуВидео

11:10

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

11:05

"Побьем карту рашизма": Залужный презентовал колоды карт с военными преступниками РФ – фотоВидео

10:56

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

10:46

Евровидение 2022 финал: онлайн-трансляция конкурса и все подробностиВидео

10:41

"Мы погорячились, давайте Минск-3": Путин хочет сторговаться с Западом по Украине – Арестович

10:37

Конвоировала технику оккупантов на служебной машине: полковник полиции на Харьковщине предала УкраинуВидео

10:29

Украина имеет шанс вернуть весь Донбасс: есть 3 варианта дальнейшего развития войны – аналитики СШАВидео

10:09

"Унитаз из Украины трофеем привезли": в Сети смеются над новым троном Путина

10:05

"Надеюсь, ты отомстишь и вернешь украденное путинским режимом": Тиньков обратился к сыну

10:00

Коварный план Путина: в РФ объяснили, зачем оккупанты обстреливают ракетами Юг Украины

09:40

Ситуация в Херсоне показывает провал амбициозных планов Путина в Украине – британская разведкаВидео

09:38

Война в Украине может затянуться: американский генерал рассказал, как этого избежатьВидео

09:29

В России в последний момент отменили концерты группы "Машина времени"

09:18

Россию списали в утиль, или Почему Средняя Азия делает ставку на Турциюмнение

Реклама
09:09

Защитники Мариуполя уничтожили 6 тысяч оккупантов и более 100 единиц техники врага – полк АзовВидео

09:00

Вице-спикер Госдумы РФ приехала в Херсон – хочет помогать колаборантам

08:26

Процесс уже не остановить: в России начался процесс смены власти - ГУР

08:16

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги

08:11

Украина выиграла битву за Харьков: армия РФ бросает свои позиции и отводит войска – Генштаб ВСУВидео

07:47

Зеленский высказался о сроках завершения войны: Никто не знает, как долго это продлится

07:07

"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне": Зеленский сообщил о юбилейном сбитом самолете оккупантовВидео

06:38

РФ решила превратить войну в Украине в очень долгую: в МВД рассказали о третьей фазе вторжения

06:29

Передышка для оккупантов: как Запад пытается выторговать паузу бункерному фюрерумнение

05:40

Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление УкраиныВидео

05:15

Выход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – экспертВидео

04:45

В Пентагоне могут приостановить поставки вооружения Украине: в чем причина

04:10

В Украину идет резкое похолодание и мощные ливниВидео

03:30

Куда Россия хотят кинуть резервы: военный эксперт назвал область

03:00

Путин подпишет капитуляцию: астролог назвала сроки окончания войныВидео

02:31

Гороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интриги

02:02

Как избавиться от плесени: 3 простые, но проверенные способы

01:32

Война в Украине развеяла главный миф о России, который держал в страхе даже США - историк

00:51

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:39

Брутальный Хлывнюк украсил обложку американского глянца

Реклама
00:25

Зеленский поведал о сложных переговорах с Россией по Азовстали

00:06

"Ты плачешь": Каменских презентовала клип о войнеВидео

13 мая, пятница
23:56

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

23:27

Дорофеева интригует новым дуэтом в сети

23:24

Намечается "зрадонька": Арестович поведал о планах России пойти в новое наступление

23:03

"Учитесь у них": Лукашенко восхитился тактикой ВСУ против войск ПутинаВидео

22:39

"Первая за 77 дней фотография": Брежнева показала, как праздновали день рождения Меладзе в Италии

22:37

Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конецВидео

22:37

Не преувеличивайте: Верещук высказалась об эвакуации из АзовсталиВидео

22:35

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять