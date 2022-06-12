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Лунный посевной календарь на июль 2022: лучшие дни для огородников и садоводов

12 июня 2022, 15:09

В какие дни лучшие собирать урожай и высаживать однолетние цветы, а когда проводить борьбу с вредителями.

Лунный посевной календарь 2022
Лунный посевной календарь на июль 2022 / depositphotos.com/

Во втором летнем месяце садово-огородные работы в самом разгаре. Что можно делать на участке в определенные дни лунного цикла, чтобы принести максимальную пользу растениям и усилить их рост согласно лунному посевному календарю на июль 2022.

О том, в какие дни открывается окно невероятных возможностей, а когда лучше проявить предельную осторожность, читайте в материале: Лунный календарь на июль 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца.

Фазы Луны в июле 2022

  • Растущая Луна – с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля.
  • Полнолуние – 13 июля 2022 в 21:37.
  • Убывающая Луна – с 14 по 27 июля 2022.
  • Новолуние – 28 июля 2022 в 20:55.

В определенную фазу Луны и ее соединением с зодиакальными созвездиями можно достичь максимальных результатов и усилить плодородность. Самые благоприятные периоды для высадки растений, когда светило находится в знаках водной и земной стихии. Луна в Тельце, Раке, Рыбах и Скорпионе принесет максимальную пользу. А вот садово-огородные работы, в соединении Луны с Овном, Водолеем и Львом лучше отложить.

Благоприятные дни для посева в июле 2022

Работа в саду и огороде в благоприятные дни лунного цикла, когда энергетика наиболее позитивная может усилить плодородность и урожайность растений и уберечь от болезней и вредителей. Наилучшими днями для работ в огороде и саду в июле 2022 будут: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 31.

  • 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 31 – наилучшее время для посадки лука на зелень и репку, чеснока и хрена.
  • 1, 18, 26 – посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика.
  • 13, 14, 21, 22, 23 – бахчевые.
  • 1, 4, 5, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 31 – посадка редиски, редьки, дайкона.

Благоприятные дни для работы в саду в июле 2022

  • 1, 21, 22, 23, 26 – сбор урожая и семян.
  • 9, 10, 13, 14, 18 – дни, для минерального и органического удобрения почвы.
  • 1, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26 – борьба с вредителями и болезнями.
  • 1, 12, 26 – обрезка веток и побегов.
  • 4, 5, 31 – пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков и семенного материала.
  • 13, 14 – рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений.

Важно: проводить прививку деревьев и кустарников в июле 2022 не рекомендуется.

Лучшие дни для посева и посадки цветов в июле 2022

Самые благоприятные дни для посадки всех видов цветов – однолетних, двухлетних и многолетних, комнатных растений и с вьющимися стеблями, луковичных и клубневых цветов: 4, 5, 8, 31.

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