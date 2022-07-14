Лунный посевной календарь на август 2022: лучшие дни для работы в огороде и саду

Лунный посевной календарь на август 2022 / depositphotos.com/

В последнем месяце лета начинается уборка урожая и заготовка его на зиму, Однако можно высаживать редис, огурцы, зелень и капусту. Садоводам можно заниматься высадкой цветов, плодово-ягодных кустарников и деревьев. Что можно делать на участке в определенный день цикла, чтобы принести максимальную пользу растениям согласно лунному посевному календарю 2022.

О том, в какие дни вас могут поджидать серьезные неприятности, а когда открывается окно невероятных возможностей, читайте в материале: Лунный календарь на август 2022: дни большой удачи и опасности.

Фазы Луны в августе 2022

Растущая Луна – с 11 по 11 августа и с 28 по 31 августа;

Полнолуние – 12 августа в 04:36 в созвездии Водолея;

Убывающая Луна – с 13 по 26 августа;

Новолуние – 27 августа в 11:17 в созвездии Девы.

В деле садово-огородных работ большое влияние на рост растений оказывает положение небесного светила в определенных знаках зодиака. Наиболее плодородными считаются созвездия Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб, а в фазу "правления" Льва, Водолея и Овна стоит воздержаться от высадки. Это касается и дней новолуния и полнолуния, когда любые манипуляции могут нанести больше вреда, чем пользы. А вот перед днем полнолуния растения будут хорошо идти в рост. Многолетние растения лучше всего высаживать на растущую луну.

Благоприятные дни для посева в августе 2022

В дни максимально положительной энергетики небесного светила может ускорить рост растений и повлиять на урожайность. Высадка растений в правильные дни лунного цикла порадует своими плодами. Самые лучшие дни для садово-огородных работ в августе: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 23, 24, 30, 31.

7, 8, 14, 23, 24 – посадка огурцов.

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 23, 24 – наилучшее время для посадки лука на зелень.

14, 23, 24 – посадка зелени укропа, сельдерея, петрушки, салата, шпината, базилика.

1, 2, 9, 10, 14, 18, 23, 24 – посадка редиски, редьки, дайкона.

Благоприятные дни для работы в саду в августе 2022

1, 2, 7, 8, 9, 10, 18, 23, 24 – посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников, декоративных кустов.

6, 9, 10, 14 – минеральное и органическое удобрение земли.

6, 7, 8, 9, 10, 18, 23, 24 – борьба с вредителями и болезнями растений.

1, 2 – заготовка семенного материала, укоренение черенков, пересадка и пикировка растений.

9, 10, 11 - рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой.

7, 8, 23, 24 – обрезка веток и побегов.

18, 23, 24- уборка урожая и сбор семян.

Лучшие дни для посева и посадки цветов в июле 2022

Самые благоприятные дни для посадки всех видов цветов – однолетних, двухлетних и многолетних, комнатных растений и с вьющимися стеблями, луковичных и клубневых цветов: 1, 2, 3, 4, 11, 30, 31.

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