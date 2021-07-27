Лунный посевной календарь на август 2021: что и когда сажать

Главред расскажет, в какие дни от работы в саду или огороде лучше воздержаться
Август – пора сбора и переработки урожая. Однако садоводам не стоит расслабляться – последний месяц лета идеален для рассадки овощных культур.
Самыми неблагоприятными днями для работы в саду или огороде, согласно лунному календарю, являются новолуние и полнолуние. Воздержаться от любых манипуляций с растениями следует на 28 лунный день и вторые сутки после новолуния: 7,8, 9, 22 августа.
Благоприятные дни для посева овощей и зелени в августе 2021
- Картофель: 1, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29.
- Помидоры, огурцы: 1, 5, 6, 12, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29.
- Капуста: 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29.
- Лук, чеснок: 1, 18, 19, 27, 28, 29.
- Баклажаны, перец и зелень: 1, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29.
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в августе 2021
- Однолетние цветы: 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24.
- Двухлетние и многолетние цветы: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29.
- Луковичные и клубневые цветы:1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29.
Лунный посевной календарь на август 2021
1 августа: убывающая Луна в знаке Телец
В этот день можно высаживать редис, пекинскую капусту, многолетний лук. Посадка картофеля и посадка плодовых деревьев с закрытой корневой системой.
2-4 августа: убывающая Луна в знаке Близнецы
Хороший период для уборки картофеля и перекопки грядок. Рыхление без полива и борьба с вредителями.
В саду можно сажать цветы с ампельными или вьющимися побегами. Прищипка верхушек однолетних побегов для вызревания.
5-6 августа: убывающая Луна в Раке
Идеальный период для посадки рассады огурцов, салата, шпината, редьки, укропа, дайкона. Закладка компоста пойдет на пользу.
Садоводы в эти дни могут сажать землянику и готовить ямы к осенней посадке саженцев. Посадка однолетних и клубнолуковичных цветов.
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7-9 августа: новолуние во Льве
В новолуние (и за день до и после) не рекомендуется работать с растениями. В этот период они становятся уязвимыми, и любые манипуляции могут только навредить росту и урожаю.
10-11 августа: растущая Луна в знаке Дева
Благоприятные дни для прищипки верхушек томатов и перца. Хорошо сажать укроп, фенхель и огурцы сухими семенами.
У цветоводов отличный день для посадки и пересадки многолетних и однолетних цветов и укоренения черенков.
12-13 августа: растущая Луна в знаке Весы
Можно сажать огурцы, кольраби, цветную капусту, шпинат, салат, петрушку, шнитт-лук и горох. Уборка картофеля и других корнеплодов.
В саду благоприятный день для посадки земляники, любых видов цветов и подготовки участка к высадке малины.
14-15 августа: растущая Луна в знаке Скорпион
Благоприятные дни для посева огурцов, кресс-салата и редиса в теплице. Высадка рассады цветной капусты и спаржи, а также посев шпината и лука.
Садоводы могут заняться посадкой клубники, однолетних и многолетних цветов и роз, и подкормкой земли минеральными удобрениями.
16-17 августа: растущая Луна в знаке Стрелец
Благоприятны уборка корнеплодов, картофеля и луковых. Рыхление, окучивание, пасынкование, прополка, обработка от вредителей и болезней.
В саду – сбор урожая фруктов и ягод. Замороженные ягоды будут дольше храниться. Цветоводы могут сажать вьющиеся цветы и укреплять черенки.
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18-19 августа: растущая Луна в знаке Козерог
В эти дни хорошо заняться посадкой цветной капусты для доращивания в закрытом грунте. Благоприятны полив и прополка.
Садоводы могут высаживать смородину, малину, крыжовник, плодовые деревья с закрытой корневой системой.
20-21 августа: растущая Луна в знаке Водолей
Благоприятны сбор картофеля и семян, а также обработка почвы и борьба с сорными культурами и вредителями. Сбор семян лекарственных растений.
22 августа: полнолуние в Водолее
В это день работать с растениями не рекомендуется.
23-24 августа: убывающая Луна в Рыбах
Благоприятный день для посадки корнеплодов, посева листового салата, редиса, дайкона. Умеренный полив.
Хорошо высаживать любые цветы, особенно луковичных. Посадка клубники и кустов с закрытой корневой системой.
25-26 августа: убывающая Луна в знаке Овна
Выкапывание картофеля, сбор семян, рыхление сухой земли, прополка, уборка урожая на хранение. Покос травы и опрыскивание сада от вредителей.
27-29 августа: убывающая Луна в знаке Тельца
Посев листового салата, зелени, редиса. Посев семян выгоночных культур для получения зелени в осенне-зимний период. Сбор корнеплодов на хранение. Подготовка грядок для позднеспелых посевов.
В саду можно проводить посадку плодовых деревьев с закрытой корневой системой и укоренение отводков.
30-31 августа: убывающая Луна в Близнецах
Уборка корнеплодов и картофеля на хранение. Борьба с вредителями и болезнями. Перекопка грядок.
Цветоводам благоприятно заняться высадкой цветов с вьющимися побегами. В саду – вырезка лишних молодых побегов и скашивание газона.