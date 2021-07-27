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Лунный посевной календарь на август 2021: что и когда сажать

27 июля 2021, 04:30

Главред расскажет, в какие дни от работы в саду или огороде лучше воздержаться

Лунный посевной календарь на август 2021
Лунный посевной календарь на август 2021 / walmart.com

Август – пора сбора и переработки урожая. Однако садоводам не стоит расслабляться – последний месяц лета идеален для рассадки овощных культур.

Самыми неблагоприятными днями для работы в саду или огороде, согласно лунному календарю, являются новолуние и полнолуние. Воздержаться от любых манипуляций с растениями следует на 28 лунный день и вторые сутки после новолуния: 7,8, 9, 22 августа.

Благоприятные дни для посева овощей и зелени в августе 2021

  • Картофель: 1, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29.
  • Помидоры, огурцы: 1, 5, 6, 12, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29.
  • Капуста: 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29.
  • Лук, чеснок: 1, 18, 19, 27, 28, 29.
  • Баклажаны, перец и зелень: 1, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29.

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в августе 2021

  • Однолетние цветы: 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24.
  • Двухлетние и многолетние цветы: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29.
  • Луковичные и клубневые цветы:1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29.

Лунный посевной календарь на август 2021

1 августа: убывающая Луна в знаке Телец

В этот день можно высаживать редис, пекинскую капусту, многолетний лук. Посадка картофеля и посадка плодовых деревьев с закрытой корневой системой.

2-4 августа: убывающая Луна в знаке Близнецы

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Хороший период для уборки картофеля и перекопки грядок. Рыхление без полива и борьба с вредителями.

В саду можно сажать цветы с ампельными или вьющимися побегами. Прищипка верхушек однолетних побегов для вызревания.

5-6 августа: убывающая Луна в Раке

Идеальный период для посадки рассады огурцов, салата, шпината, редьки, укропа, дайкона. Закладка компоста пойдет на пользу.

Садоводы в эти дни могут сажать землянику и готовить ямы к осенней посадке саженцев. Посадка однолетних и клубнолуковичных цветов.

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7-9 августа: новолуние во Льве

В новолуние (и за день до и после) не рекомендуется работать с растениями. В этот период они становятся уязвимыми, и любые манипуляции могут только навредить росту и урожаю.

10-11 августа: растущая Луна в знаке Дева

Благоприятные дни для прищипки верхушек томатов и перца. Хорошо сажать укроп, фенхель и огурцы сухими семенами.

У цветоводов отличный день для посадки и пересадки многолетних и однолетних цветов и укоренения черенков.

12-13 августа: растущая Луна в знаке Весы

Можно сажать огурцы, кольраби, цветную капусту, шпинат, салат, петрушку, шнитт-лук и горох. Уборка картофеля и других корнеплодов.

В саду благоприятный день для посадки земляники, любых видов цветов и подготовки участка к высадке малины.

14-15 августа: растущая Луна в знаке Скорпион

Благоприятные дни для посева огурцов, кресс-салата и редиса в теплице. Высадка рассады цветной капусты и спаржи, а также посев шпината и лука.

Садоводы могут заняться посадкой клубники, однолетних и многолетних цветов и роз, и подкормкой земли минеральными удобрениями.

16-17 августа: растущая Луна в знаке Стрелец

Благоприятны уборка корнеплодов, картофеля и луковых. Рыхление, окучивание, пасынкование, прополка, обработка от вредителей и болезней.

В саду – сбор урожая фруктов и ягод. Замороженные ягоды будут дольше храниться. Цветоводы могут сажать вьющиеся цветы и укреплять черенки.

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18-19 августа: растущая Луна в знаке Козерог

В эти дни хорошо заняться посадкой цветной капусты для доращивания в закрытом грунте. Благоприятны полив и прополка.

Садоводы могут высаживать смородину, малину, крыжовник, плодовые деревья с закрытой корневой системой.

20-21 августа: растущая Луна в знаке Водолей

Благоприятны сбор картофеля и семян, а также обработка почвы и борьба с сорными культурами и вредителями. Сбор семян лекарственных растений.

22 августа: полнолуние в Водолее

В это день работать с растениями не рекомендуется.

Лунный посевной календарь на август 2021
Лунный посевной календарь на август 2021 огородникам и садоводам / www.tributes.com

23-24 августа: убывающая Луна в Рыбах

Благоприятный день для посадки корнеплодов, посева листового салата, редиса, дайкона. Умеренный полив.

Хорошо высаживать любые цветы, особенно луковичных. Посадка клубники и кустов с закрытой корневой системой.

25-26 августа: убывающая Луна в знаке Овна

Выкапывание картофеля, сбор семян, рыхление сухой земли, прополка, уборка урожая на хранение. Покос травы и опрыскивание сада от вредителей.

27-29 августа: убывающая Луна в знаке Тельца

Посев листового салата, зелени, редиса. Посев семян выгоночных культур для получения зелени в осенне-зимний период. Сбор корнеплодов на хранение. Подготовка грядок для позднеспелых посевов.

В саду можно проводить посадку плодовых деревьев с закрытой корневой системой и укоренение отводков.

30-31 августа: убывающая Луна в Близнецах

Уборка корнеплодов и картофеля на хранение. Борьба с вредителями и болезнями. Перекопка грядок.

Цветоводам благоприятно заняться высадкой цветов с вьющимися побегами. В саду – вырезка лишних молодых побегов и скашивание газона.

Лунный посевной календарь
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