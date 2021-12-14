Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

Лунный календарь стрижек на январь 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь стрижек на январь 2022 поможет определиться в какую фазу цикла Луны стрижка волос будет наиболее удачной, а в какие дни поход в парикмахерскую может не только сказаться на состоянии локонов, но и подкосить состояние здоровья.

Стрижка и окраска в фартовые дни поможет повысить уверенность в себе, привлечь в жизнь денежные потоки и приятные перемены.

О том, как фаза растущей Луны может отразиться на благополучии представителей зодиакального круга, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям – сплетни.

Для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный день для стрижки первый месяц нового года, нужно обратить внимание на фазы Луны в январе 2022. Стрижка в растущую Луну поспособствует быстрому росту волос, тогда как в убывающую – замедлит. Наиболее благоприятные дни для стрижки, когда убывающая Луна находится в созвездиях Льва, Девы, Козерога, Стрельца, Близнецов, Весов и Тельца.

1-2 января – убывающая Луна.

2 января – новолуние.

2-18 января – растущая Луна.

18 января – полнолуние.

18-31 января – убывающая Луна.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2022

Лучшие дни для стрижки в январе 2022: 3, 4, 10, 12, 13, 17, 19, 29, 31 января. В эти дни стрижка и покраска не только укрепят волосы и наполнят их жизненной силой, но и положительно скажутся на всех аспектах жизни.

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Наиболее благоприятный день для стрижки – 10 января. Изменение прически в 8 лунный день привнесет в жизнь новые эмоции, повысит уверенность в собственных силах, будет способствовать укреплению самочувствия и карьерному росту. Поход в парикмахерскую поможет избавиться от одиночества и привлечь поклонников.

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Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2022

Чтобы сохранить здоровье локонов и обеспечить их рост, астрологи рекомендуют воздержаться от стрижки 2, 18, 25, 26 января. Стрижки в новолуние и полнолуние могут принести серьезный урон не только волосам, но и навлечь неприятности.

Благоприятные дни для окрашивания в январе 2022 года

Покраска волос всегда требует особого внимания. Если провести процедуру в "неправильный" день, это может ударить по здоровью волос. А само окрашивание долго не продержится. Самые лучшие дни для покраски в январе:

4 января - натуральные красители;

6 января – осветление волос;

8 января – окрашивание в золотистый и медный оттенки помогут привлечь деньги;

9 января – натуральные красители;

12 января – только окрашивание оттеночными бальзамами золотистого или золотисто-каштанового цвета;

16 января – окрашивание в темные оттенки природными красителями;

18 января – светлые и рыжие оттенки;

26 января – темные оттенки принесут карьерный успех;

29 января – можно решаться на кардинальные изменения цвета волос, это принесет прибыль;

31 января – окрашивание натуральными красителями.

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