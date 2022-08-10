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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

10 августа 2022, 15:29

В какой день стрижка может привлечь энергию позитивных изменений, а когда - разлад в отношениях.

Лунный календарь сентябрь 2022
Лунный календарь на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Лунный календарь на сентябрь 2022 расскажет, в какой день стрижка и окрашивание могут принести удачу, повысить женскую энергию и привлечь позитивные изменения в жизнь, а когда с походом в парикмахерскую стоит повременить, чтобы не навлечь беду и не подорвать здоровье.

О том, в какие дни первого месяца осени можно браться за любое дело и достичь успеха, а когда повышается вероятность несчастного случая, читайте в материале: Лунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца.

Фазы Луны в сентябре 2022

Фазы Луны играют немаловажную роль останетесь ли вы довольны новой прической или покраской или огорчены результатом в зеркале. Стрижка в правильную фазу поможет ускорить рост волос, укрепить волосяные луковицы и улучшить внешний вид локонов. Рост волос усилит стрижка на растущую Луну. А вот фаза убывающей Луны – идеальное время для экспериментов с длиной и стрижки челки.

  • Растущая Луна – с 1 по 9 сентября, и с 27 по 30 сентября.
  • Полнолуние – 10 сентября в 12:59 в созвездии Рыб.
  • Убывающая Луна – с 11 по 25 сентября.
  • Новолуние – 26 сентября в 00:54, в созвездии Весов.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2022

Стрижка волос в правильный день поможет не только преобразить локоны и придать им силу, но и привлечь в жизнь позитивную энергию изменений.

5 сентября 2022 – растущая Луна в знаке Козерога – стрижка в этот день не только улучшит состояние волос, делая их гуще и крепче, но и поможет привлечь в жизнь энергию денег. Козерог в Луне подарит вам уверенность в себе и решительность. Даже состригание кончиков принесет энергию богатство и поможет избавиться от негатива.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы

7 сентября 2022 – растущая Луна в знаке Водолей – новая прическа поможет укрепить здоровье и избавиться от негативной энергетики. Вы сможете наладить отношения с дорогими людьми и простить обиды дорогим людям. Стрижка в этот день может предвещать неожиданные известия.

8 сентября 2022 – растущая Луна в знаке Водолей – в этот день стоит подстричься тем, кто хочет достичь успеха в профессиональной деятельности. Смекалка и сообразительность повысятся, что позволит генерировать идеи, которые помогут неплохо заработать и продвинутся по служебной лестнице.

27 сентября 2022 – растущая Луна в знаке Весы – если хотите улучшить свое материальное положение, стрижка в этот день привлечет в вашу жизнь деньги и обеспечит материальную стабильность.

29 сентября 2022 – растущая Луна в Скорпионе – благоприятная дата для стрижки. Скорпион в растущей Луне подарит вам решительность и придаст уверенности в собственных силах. Окрашивание волос в светлые оттенки поможет привлечь деловые связи.

Неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2022

11 сентября 2022 – убывающая Луна в знаке Овен – стрижка в этот день может подкосить здоровье волос, увеличить их выпадение и количество секущихся кончиков. Более того, стрижка в эти лунные сутки может спугнуть удачу а вашего ангела-хранителя, что чревато большими неприятностями.

18 сентября 2022 – третья четверть, Луна в Раке – стрижка в этот день сделает волосы непослушными и укладка превратится в настоящее испытание. Новая прическа может испортить отношения с родственниками и даже подкосить здоровте и нарушить космические энергии.

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