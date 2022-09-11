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Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: фартовые дни для новой прически

11 сентября 2022, 21:23

В какие дни стрижка принесет максимум пользы, а когда стоит отложить визит в парикмахерскую.

лунный календарь стрижек октябрь 2022
Лунный календарь стрижек на октябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Для того, чтобы обеспечить локонам быстрый рост и здоровье важно записываться в парикмахерскую в "правильную" фазу цикла небесного светила. Лунный календарь на октябрь подскажет, в какие дни стрижка принесет удачу, а когда может подкосить здоровье и навлечь беду.

О том, когда сила Луны может способствовать исполнению желаний, а когда стоит быть предельно осторожными, читайте в материале: Лунный календарь на октябрь 2022: дни наибольшей удачи и опасности.

Фазы Луны в октябре 2022

Чтобы стрижка принесла максимум желаемого эффекта необходимо записываться в салон красоты в определенную фазу небесного светила. Так, на растущую Луну можно подстригать кончики и экспериментировать с длинной – волосы будут расти быстрее, а состояние локонов значительно улучшится. Убывающая Луна идеальна для тех, кто наоборот мечтает замедлить рост волос. Подходит для стрижки челки и короткой стрижки. В дни, когда энергия Луны идет на убыль можно также выщипывать брови и делать эпиляцию.

Видео дня
  • Растущая Луна – с 1 по 8 октября.
  • Полнолуние – 9 октября в созвездии Овна.
  • Убывающая Луна – с 10 по 24 октября.
  • Новолуние – 25 октября в созвездии Скорпиона.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2022

Стрижка волос в оптимальный день поможет не только укрепить волосы, но и привлечь в жизнь материальное благополучие и личное счастье.

4 октября 2022 – растущая Луна в знаке Козерог – стрижка в этот день сделает локоны густыми и крепкими, улучшит их здоровье и внешний вид. Укрепляются волосяные луковицы и уменьшается выпадение волос. Кроме того, новая прическа в 9 лунные сутки сможет защитить вас от недугов и укрепить здоровье. Окрашивание в естественные оттенки повысит самооценку и придаст уверенность в собственных силах.

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6 октября 2022 – растущая Луна в знаке Водолей – этот день подходит для экспериментов с длиной и цветом волос. Сегодня стрижка станет своеобразным оберегом от негативной энергетики, а окрашивание поможет достичь успеха в профессиональной сфере.

19 октября – убывающая Луна в знаке Лев – неплохой день, чтобы записаться в салон красоты. Стрижка способна превратить локоны в густую гриву, придать им здоровья. Сегодня для волос будут благоприятны практически все процедуры, кроме химической завивки. Новая прическа сохранится надолго и поможет привлечь в жизнь энергию позитивных перемен. Тем, кто в поиске работы стоит проводить окрашивание в темные или естественные тона.

22 октября 2022 – убывающая Луна в знаке Дева – в этот день процедуры с волосами окажут максимально благоприятный эффект – локоны укрепятся и будут более податливыми для укладки. Новая прическа в этот день поможет увеличить обаяние и усилить женскую энергию. Окрашивание станет "денежным" и укрепит здоровье.

31 октября 2022 – растущая Луна в знаке Козерог – в этот день стрижка поможет привлечь в жизнь энергию денег и здоровья. Кончики станут меньше сечься, а волосы порадуют густотой. Локоны станут лучше поддаваться укладке.

Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2022

14 октября 2022 – убывающая Луна в Близнецах – стрижка в этот день ускорит рост волос, но совладать с буйной шевелюрой будет сложно. Вместе с волосами на 19 лунные сутки можно "состричь" и здоровье. Окрашивание – только растительными красителями.

23 октября 2022 – убывающая Луна в Весах – волосы после стрижки становятся воздушными и непослушными. Тем, кто наметил в долгожители, новая прическа может срезать несколько лет.

28 октября 2022 – растущая Луна в Стрельце – новая стрижка долго не продержится, волосы быстро отрастут, и прическа потеряет вид и будет неопрятной. Поход в салон красоты может сорвать достижение задуманного. Неприятные обстоятельства заставят вас изменить планы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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