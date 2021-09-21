Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюра

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Второй месяц осени не всегда может порадовать благоприятными днями для посещения парикмахерской или маникюрного салона. Как выбрать наиболее удачный день для преображения, разобрался Главред.

О том, что приготовили фазы Луны в следующем месяце, читайте в нашем материале: Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве.

1 октября 2021 года, 25 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Лев

25 лунный день не самый благоприятный день для процедур с волосами. Стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем. Окрашивание в этот день также стоит отменить оно может испортить отношения с окружающими.

Манипуляции с ногтями на руках и ногах отложите на другой день. Сегодня маникюр и педикюр не пойдут на пользу.

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В уходе за лицом и телом попробуйте антистрессовые процедуры, это подтянет кожу и овал лица.

2 октября 2021 года, 26 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Лев

Волосы, остриженные в этот день, будут отрастать медленно, однако будут полны здоровьем и станут вашим украшением. Тонирование локонов станет лучшей процедурой дня.

Маникюр и педикюр сегодня не порадуют вас. Покрытие долго не продержится, а процедура может негативно повлиять на ногтевую пластину.

Побалуйте свое тело процедурами ароматерапии Несколько капель эфирного масла в ванную способны не только улучшить состояние дермы, но и поднять настроение, приободрить и повысить иммунитет.

3 октября 2021 года, 27 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Дева

Хороший день для стрижки и новой прически. Результат работы мастера вам понравится. Вы будете неотразимы. Можно поэкспериментировать с цветом волос, только в пределах разумного.

С походом в маникюрный салон лучше повременить. Ранки и порезы будут долго заживать, а это может привести к развитию инфекции.

Коллагеновые маски и вакуумный массаж – лучшие процедуры дня по уходу за лицом и телом.

4 октября 2021 года, 28 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Дева

Сегодня лучше не спешить со стрижкой. Волосы станут непослушными и потеряют свой здоровый блеск. Блондинкам можно смело отправляться на окрашивание.

В этот день лучше обратить внимание на оздоровительные процедуры, которые укрепят ногти: целебные ванночки и питательный крем творят чудеса.

В уходе за лицом антивозрастные процедуры окажут максимальный эффект.

5 октября 2021 года, 29 лунный день – вторник

Убывающая Луна в знаке Дева

Манипуляции с волосами в этот день могут стать причиной недомогания, а окрашивание – пошатнуть финансовую стабильность и спровоцировать конфликты на работе.

29 лунный день хорошо подходит для процедур массажа рук и ног. Он улучшит кровообращение и подарит коже бархатистую мягкость.

Подтягивающие маски и самомассаж тела принесут наибольшую пользу.

6 октября 2021 года, 30 лунный день с 06:05, 1 лунный день с 14:06 – среда

Новолуние в знаке Весы

В новолуние защитные силы организма ослабевают, поэтому лучше воздержаться от стрижки, чтобы не навлечь проблемы со здоровьем. С окрашиванием также стоит повременить.

Неблагоприятный день для процедур с ногтями. Это сделает их ломкими и отрастить потом будет сложно.

Хороший день для питательных масок ля тела. Лицу нужно дать отдых и не экспериментировать с уходовыми средствами.

7 октября 2021 года, 2 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Весы

Стрижка в этот день не обещает ничего хорошего, а вот окрашивание поможет привлечь в жизнь удачу и необыкновенное везение.

В маникюре проявите свою фантазию и поэкспериментируйте с формой ногтей. Попробуйте новый цвет покрытия.

В уходе за телом отдавайте предпочтение оздоровительным процедурам.

8 октября 2021 года, 3 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Скорпион

Благоприятный день для стрижки и окрашивания. Манипуляции с волосами помогут укрепить общее состояние организма.

Отправляясь сегодня на маникюр или педикюр нужно быть готовыми к тому, что ранки и порезы будут заживать долго.

В уходовых процедурах за лицом попробуйте маски из натуральных компонентов. Сегодня хороший день, чтобы распрощаться с вредными привычками и начать диету.

9 октября 2021 года, 4 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Скорпион

Хороший день для создания кардинально нового образа. Вы будете в центре внимания. Окрашивание – только в натуральные оттенки.

С процедурами с ногтями лучше повременить, ничего хорошего они не обещают.

Побалуйте лицо увлажняющей маской, а тело – баней или сауной.

10 октября 2021 года продолжается 4 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Стрелец

Надоела одна и та же стрижка? День благоволит к смене прически. Для окрашивания волос нейтральный день, результат может быть непредсказуемым.

4 лунные сутки – нейтральный день для манипуляций с ногтями.

Максимальную пользу лицу сегодня принесут отбеливание и антивозрастные процедуры.

11 октября 2021 года, 5 лунный день – понедельник

Растущая Луна в знаке Стрелец

Наилучший день лунного цикла для стрижки и окрашивания волос. Они укрепят волосы и подарят здоровый блеск.

Луна в стрельце также благоволит манипуляциям с ногтями. Стрижка ногтей благоприятна для здоровья.

Массаж лица может привлечь удачу в ваш дом, а вот начатая диета не увенчается успехом.

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12 октября 2021 года, 6 лунный день – вторник

Растущая Луна в знаке Козерог

Стрижка в этот день поможет укрепить здоровье и продлить жизнь. В окрашивании используйте натуральные красители – это будет способствовать успеху в бизнесе.

Если вы острижете ногти сегодня, то сможете защитить себя от врагов и недоброжелателей, которые плетут интриги за вашей спиной.

Стоит отказаться от процедут отшелушивания – скрабы, пилинги и глубокую чистку отложите на потом. Прогулка на свежем воздухе наполнить тело бодростью.

13 октября 2021 года, 7 лунный день, первая четверть с 06:28 – среда

Луна в знаке Козерог

Остригая волосы сегодня, вы можете спугнуть вашего ангела-хранителя. Это может негативно сказаться на вашей судьбе. Окрашивание также неблагоприятно.

Остригая ногти сегодня, будьте готовы к тому, что они будут медленно расти.

Благоприятны процедуры удаления нежелательных волос: выщипывание бровей, эпиляция и депиляция.

14 октября 2021 года, 8 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Водолей

Категорически запрещается стричь и окрашивать волосы в этот день. Это может навлечь непоправимую беду.

Маникюр и педикюр также лучше отложить на более благоприятный день.

В уходе за лицом используйте омолаживающие маски из натуральных ингредиентов.

15 октября 2021 года, 9 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Водолей

Крайне неблагоприятный день для стрижки. Окрашивание натуральными красителями может укрепить иммунитет и защитные силы организма.

Маникюр и педикюр в этот день могут стать причиной плохого настроения и спровоцировать депрессию.

Скрабы и маски окажут благотворный эффект на кожу лица.

16 октября 2021 года, 10 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Рыбы

Откажитесь от экспериментов со стрижкой. Предпочтение – проверенному стилю и образу. Радикально менять цвет волос не рекомендуется.

Дайте отдых ногтям и откажитесь от любых манипуляций с ними.

Благоприятны чистка лица, посещение бани или сауны.

17 октября 2021 года, 11 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Рыбы

Если ваша работа предполагает умственную деятельность, отправляйтесь в парикмахерскую на 11 лунные сутки. Стрижка принесет вам удачу в профессиональной сфере. А вот окраску волос стоит перенести.

Подстричь ногти после захода солнца – привнести в свою жизнь новые романтические знакомства. Это повысит вашу привлекательность в глазах противоположного пола.

Антивозрастные процедуры станут лучшим решением дня.

18 октября 2021 года, 12 лунный день – понедельник

Растущая Луна в знаке Рыбы

Стрижка волос в этот день привнесет в вашу жизнь позитивные эмоции и разукрасит рутину яркими красками. Окрашивание локонов в золотистые или медные оттенки – к получению прибыли.

Маникюр и педикюр сегодня поможет вам защититься от нападок недоброжелателей.

В уходе за лицом отдавайте предпочтение маскам на натуральной основе.

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19 октября 2021 года, 13 лунный день – вторник

Растущая Луна в знаке Овен

Поход к стилисту придаст вам уверенности в собственных силах. От поклонников не будет отбоя. Окрашивание волос натуральными красителями – к успеху в профессиональной деятельности. Воздержитесь от процедуры обесцвечивания.

Манипуляции с ногтями в этот день помогут вам лучше усваивать информацию в дальнейшем и концентрироваться на учебе или работе.

Питательные и омолаживающие маски принесут максимальную пользу и подтянут кожу лица. Хороший день для эпиляции.

20 октября 2021 года, 14 лунный день – среда

Полнолуние в знаке Овен

От стрижки и покраски в полнолуние стоит воздержаться. Они могут не только навредить волосами, но и подкосить здоровье.

Маникюр, педикюр – наибольшую пользу принесут лечебные процедуры для ногтей.

Питательные маски для лица станут вашей палочкой-выручалочкой в борьбе за красоту.

21 октября 2021 года, 15 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Телец

Лучше не совершать никаких манипуляций с локонами. Они станут непослушными и ломкими. Окраска грозит неприятностями.

Не подстригайте ногти сегодня и не делайте маски для лица, не испытывайте судьбу.

22 октября 2021 года, 16 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Телец

Поход в парикмахерскую в этот день может обернуться болезнями. А окрашивая волосы вы рискуете своей красотой.

Также не рекомендуется остригать ногти.

В уходе за лицом и телом – успокаивающие ванночки и массаж.

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23 октября 2021 года, 17 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Если не хотите рисковать здоровьем и красотой своих волос, от стрижки в 16 лунный день стоит отказаться. А вот окрашиванию можно сказать твердое "да".

Остричь ногти в этот день – к их здоровью и красоте.

Средства против морщин сегодня станут вашими верными помощниками. Благоприятны процедуры депиляции.

24 октября 2021 года, 18 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Процедуры с локонами помогут упорядочить не только внешность, но и мысли. Окрашивание стоит перенести на более благоприятный день.

Остерегайтесь порезов и ранок, есои сегодня решите отправиться в маникюрный салон.

В этот день показаны салонная чистка лица, сауна или массаж.

25 октября 2021 года, 19 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Стрижка в этот день усилит вашу интуицию и привлечет удачу. Окрашивание сделает вас неотразимой.

Желаете привлечь в вашу жизнь поклонников и стать соблазнительнее? Тогда подстригите ногти.

Побалуйте кожу лица увлажняющими процедурами. Обратите внимание на здоровье позвоночника.

Лунный календарь красоты на октябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

26 октября 2021 года, 20 лунный день – вторник

Убывающая Луна в знаке Рак

После посещения стилиста рост волос замедлится. Однако это позитивно скажется на их здоровье. Хороший день для окрашивания.

Отличный день для процедуры наращивания ногтей. Они продержатся долго.

Питательные маски для лица, антицеллюлитный массаж и обертывания – программа по уходу за собой в этот день.

27 октября 2021 года, 21 лунный день – среда

Убывающая Луна в знаке Рак

Стоит воздержаться от стрижки тем, кто подвержен меланхолии и депрессии. Это может спровоцировать негативные мысли и переживания. Окраска не принесет желаемого результата.

Женственность и привлекательность усилятся, если остричь ногти сегодня после захода солнца.

Хороший день для чистки пор и эпиляции любой зоны.

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28 октября 2021 года, 22 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Лев

Новая прическа и окрашивание могут навлечь проблемы в профессиональной сфере и учебе.

Маникюр и педикюр сегодня могут спровоцировать начало депрессии и ухудшить настроение.

Наиболее полезными процедурами для лица и тела будут успокаивающие ванночки и эпиляция.

29 октября 2021 года, 23 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Лев

Стрижка может вызвать головную боль, а окрашивание значительно замедлить рост волос и подкосить их здоровье.

Маникюр, сделанный сегодня, обеспечит вам хорошее настроение.

День идеально подходит для СПА-процедур и массажа с обертываниями.

30 октября 2021 года, 24 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Лев

Поход в парикмахерскую в этот день может спугнуть удачу в делах. Окрашивание – только натуральными красителями.

Сделав маникюр сегодня, можно ожидать хороших новостей.

Благоприятна чистка лица.

31 октября 2021 года, 25 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Дева

Неблагоприятный день для манипуляций с локонами.

Сегодня также стоит оставить в покое свои ноготочки – не самый лучший день для маникюра.

Дайте лицу и телу отдохнуть от любых процедур.