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Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 – самые лучшие дни для новой прически и окрашивания

20 октября 2022, 13:46

Когда стрижка поможет укрепить волосы и повысить самооценку, а в какие дни она может принести неприятности.

Лунный календарь стрижек ноябрь 2022
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 расскажет какие дни станут максимально благоприятными для новой прически, помогут укрепить волосы и придать им здоровья, а когда стрижка может принести неприятности и подкосить здоровье.

О том, какие дни последнего месяца осени смогут принести удачу, а когда стоит проявить максимальную осторожность, чтобы не накликать беду, читайте в материале: Лунный календарь на ноябрь 2022: лучшие и самые опасные дни.

Фазы Луны в ноябре 2022

Чтобы разобраться какого эффекта от стрижки можно достичь, нужно свериться с фазами Луны. Если хочется подровнять кончики и обеспечить быстрый рост волос, укрепив локоны, стоит записываться к парикмахеру на растущую Луну. Период убывающего небесного светила поможет сохранить короткую прическу и челку аккуратными. В эти дни можно также записываться к бровисту и на эпиляцию, волосы будут отрастать медленнее.

  • Растущая Луна – с 1 по 7 ноября.
  • Полнолуние – 8 ноября в созвездии Тельца.
  • Убывающая Луна – с 9 по 23 ноября.
  • Новолуние – 22 ноября в созвездии Стрельца.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2022

Стрижка волос в "правильный" день лунного цикла поможет не только улучшить состояние локонов, но и привлечь в жизнь благополучие, повысить энергию и укрепить здоровье.

2 ноября 2022 – растущая Луна в Водолее – благоприятный день для тех, кто давно задумывался о смелых изменениях стиля. Можно пробовать как необычную стрижку, так и решиться на кардинальное окрашивание. Тонирование волос подойдет тем, кто все еще сомневается. Стрижка на луну в Водолее может принести хорошие известия и новые повороты событий, которые вас порадуют.

7 ноября 2022 – растущая Луна в Тельце – отличный день для стрижки. Она придаст локонам жизненной силы и подарит блеск. Новая прическа в этот день поможет избавиться от негатива и тоски. Хорошо будет экспериментировать с косметическими процедурами, побаловать волосы питательной маской. Окрашивание принесет желаемый результат и не навредит шевелюре.

15 ноября 2022 – убывающая Луна во Льве – стрижка и окрашивание в этот день хорошо скажутся не только на состоянии волос, но и на общем самочувствии. Новая прическа станет своеобразным "оберегом" от неприятностей и придаст уверенности в собственных силах. Маска или расслабляющий массаж помогут укрепить волосы.

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21 ноября 2022 – убывающая Луна в созвездии Весы – если вас одолевают мрачные мысли, на Луну в Весах хорошо состригать весь негатив. Новая прическа придаст легкости, поможет избавиться от депрессии и наладить отношения с окружающими. Оздоровительные косметические процедуры принесут максимальный эффект. Будет удачным и окрашивание.

26 ноября 2022 – растущая Луна в Козероге – все процедуры с волосами будут удачными, вы останетесь довольны результатом. Стрижка в этот день укрепит волосы и обеспечит быстрый рост. Окрашивание и тонирование пройдут удачно. Новая прическа поможет повысить самооценку и привлечь в жизнь новые знакомства.

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре 2022

13 ноября 2022 – убывающая Луна в Раке – в этот день стоит отложить поход в парикмахерскую. Процедуры не оправдают ваших ожиданий, а прическа будет иметь неухоженный вид. В это день стоит воздержаться даже от мытья головы. Стрижка в этот день может спугнуть вашего ангела-хранителя и обернуться неприятностями.

20 ноября 2022 – убывающая Луна в Весах - новая прическа в этот день способна не только ухудшить состояние волос и кожи головы, вызывая ломкость и перхоть, но и серьезно подкосить здоровье и ослабить защитные силы организма.

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