Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021/ ua.depositphotos.com/

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021 подскажет благоприятные дни для стрижки волос, а также сутки, когда от любых манипуляций с локонами стоит воздержаться.

О том, какие стрижки сейчас на пике популярности, читайте в нашем материале: Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять.

Благоприятные дни для стрижки волос в ноябре 2021

Стрижка для быстрого роста волос: 9, 10, 17, 18.

Стрижка для укрепления волос: 2, 4, 19, 21, 25, 26, 28.

Денежные стрижки: 9, 17, 18, 19, 25, 26.

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Благоприятные дни для маникюра в ноябре 2021: 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021

1 ноября 2021 года, 26 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

В этот день стрижка определенно порадует результатом. Можно решиться попробовать новую прическу и кардинально изменить имидж. При окрашивании волос выбирайте оттенки золотистого и светлого тона.

Поход в маникюрный салон поможет избавиться от сплетен завистников и навалившихся проблем.

В уходе за лицом выбирайте процедуру чистки. У прыщей и высыпаний не останется шансов. Тело можно побаловать сауной, это укрепит общее состояние организма.

2 ноября 2021 года, 27 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

Стрижка в 27 лунный день поможет укрепить защитные силы организма и лучше противостоять простудным заболеваниям. О том, что кушать, чтобы быстрее справиться с болезнью, читайте в нашем материале: Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь.

Этот день – лучший в месяце, чтобы остригать и наращивать ногти. Если сделать это вечером, можно повысить вашу привлекательность для противоположного пола и привлечь в жизнь поклонников.

Натуральная косметика для лица сотворит чудеса с вашей кожей. Благоприятна процедура эпиляции на любых участках тела.

3 ноября 2021 года, 28 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

Прическа добавить вам уверенности в собственных силах, а вот от окрашивания стоит воздержаться.

Маникюр и педикюр в этот день поможет вам избавиться от страхов и тревог и приобрести уверенность.

Маски из фруктов и ягод – лучшее решение дня. В уходе за телом обратите внимание на стопы.

4 ноября 2021 года, 29 лунный день

Убывающая Луна в знаке Скорпион

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

Манипуляции с ногтями на 29 лунные сутки могут спугнуть вашу удачу.

Ванночки из отваров трав и успокаивающие маски для лица. Воздержитесь от физических нагрузок.

5 ноября 2021 года, 1 и 2 лунные дни

Новолуние в знаке Скорпион

Стрижка в новолуние может подкосить здоровье, а покраска – серьезно подпортить репутацию.

Маникюр и педикюр не принесет желаемого результата.

Воздержитесь от новых косметических средств. В этот день повышается вероятность возникновения аллергических реакций. Хороший день для медитации.

6 ноября 2021 года, 3 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

Новая прическа укрепить здоровье и придать жизненной энергии и улучшить финансовое благосостояние. В окрашивании волос можно попробовать кардинальное изменение цвета.

Манипуляции с ногтями в этот день не навредят ногтевой пластине и помогут привлечь удачу.

В уходе за лицом можно пробовать любые процедуры. Для тела максимальную пользу принесет разгрузочный день.

7 ноября 2021 года, 4 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

Стрижка в этот день преобразить состояние волос. Они будут меньше выпадать и станут послушными. С окрашиванием лучше не рисковать, цвет не сохранится, а волосы потеряют свой блеск.

Благоприятны любые процедуры с ногтями. Пробуйте новые оттенки и форму – день благоволит экспериментам.

Чистка лица и кофейный скраб для тела отразятся на здоровье кожи в лучшую сторону.

8 ноября 2021 года, продолжается 4 лунный день

Растущая Луна в знаке Козерог

Для стрижки сегодня нейтральный день, а вот с укладкой можно поэкспериментировать. В окрашивании отдавайте предпочтение любимому привычному цвету.

4 лунный день подходит для оздоровительных процедур. Ванночки и питательные маски укрепят здоровье ногтей, а вот остригание может их ослабить.

Нейтральный день для ухода за лицом и телом.

9 ноября 2021 года, 5 лунный день

Растущая Луна в знаке Козерог

Благоприятный день для любых манипуляций с волосами. Это укрепить волосяные луковицы и укорит рост локонов. Покраска может привлечь жизненную энергию.

Не самый лучший день, чтобы остригать ногти. Максимальный результат принесут укрепляющие процедуры.

В уходе за лицом избегайте воздействия на область вокруг глаз. Уход за телом – нейтральный день.

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10 ноября 2021 года, 6 лунный день

Растущая Луна в знаке Водолей

День благоволит экспериментами с новой прической. Можно попробовать изменить длину волос. Окрашивание волос в медные оттенки.

Маникюр и педикюр помогут вам привлечь в жизнь новое любовное увлечение. Как будут развиваться события – зависит только от вас.

Идеальный день для увлажняющей маски. Не стоит переусердствовать с физическими нагрузками.

11 ноября 2021 года, 7 лунный день, первая четверть

Луна в знаке Водолей

Стрижка и окрашивание в первую четверть помогут укрепить волосы и сделать их послушными. Можно решиться на новый цвет – результат вас порадует.

Остригать ногти в этот день – к удаче и хорошему настроению.

В уходе за лицом обратите внимания на зону шеи и декольте. Массаж и пилинг для тела.

12 ноября 2021 года, 8 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания – они могут не только повредить волосы, но и нанести урон здоровью.

Смело останавливайте свой выбор на любимом оттенке лака – он принесет вам удачу.

Побалуйте лицо масками из натуральных ингредиентов. Наибольшую пользу принесут маски из молочных продуктов. Показана умеренная физическая активность.

13 ноября 2021 года, 9 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Стоит воздержаться от новой прически в этот день, волосы сегодня ослаблены и это может привести к их усиленному выпадению. Окрашивание перенесите на более благоприятный день.

Лечебные процедуры для ногтей благоприятно скажутся на их здоровье. Подстригите ноготки после захода солнца, это поможет привлечь в жизнь романтику и флирт.

Уход за кожей вокруг глаз, обертывания и расслабляющие ванны – помогут привнести приятные изменения не только во внешний вид, но и в жизнь.

14 ноября 2021 года, 10 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Только проверенный стиль стрижки привлечет внимание окружающих. Окрашивание не порадует результатом.

Маникюр и педикюр помогут поднять жизненный тонус и избавить от плохого настроения.

Массаж лица стоит отложить на более благоприятный период, они может навлечь неприятности. Процедуры депиляции замедлят рост волос.

15 ноября 2021 года, 11 лунный день

Растущая Луна в знаке Овен

От стрижки и окрашивания лучше воздержаться, они могут обернуться проблемами во всех сферах жизни.

Манипуляции с ногтями после захода солнца усилят вашу привлекательность и обаяние и привлекут романтику.

Побалуйте кожу лица питательными или увлажняющими масками, а тело расслабляющей ванной.

16 ноября 2021 года, 12 лунный день

Растущая Луна в знаке Овен

Поход в парикмахерскую может спровоцировать ссоры и скандалы. Окрашивать волосы можно в темные оттенки.

Остригание ногтей поможет вам укрепить социальное положение и повысить авторитет в глазах окружающих.

Благоприятны удаление родинок, бородавок и процедуры эпиляции воском.

17 ноября 2021 года, 13 лунный день

Растущая Луна в знаке Телец

Волосы после стрижки в 13 лунный день станут гуще и будут завиваться крупными локонами. В окрашивании выбирайте оттенки натурального тона.

Маникюр сегодня поможет решит проблемы в делах и принесет приятные известия.

В уходе за лицом – внимание на брови и ресницы.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2021 / ua.depositphotos.com/

18 ноября 2021 года, 14 лунный день

Растущая Луна в знаке Телец

От стрижки и покраски сегодня лучше отказаться. Это может серьезно отразиться на здоровье не в лучшую сторону. Не стоит даже причесываться без особой надобности, волосы ослаблены.

Откажитесь от маникюра и педикюра. Это может спровоцировать ссоры с близкими людьми.

В уходе за лицом отдавайте предпочтение любым маскам.

19 ноября 2021 года, 15 лунный день

Полнолуние в знаке Телец. Лунное затмение в 12:02

Категорически не рекомендуется совершать манипуляции с волосами в день полнолуния и затмения.

От маникюра и педикюра стоит отказаться.

В уходе за телом – расслабляющая ванна. Дайте лицу отдохнуть.

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20 ноября 2021 года, 16 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Стричься и краситься сегодня не рекомендуется. Влияние затмения могут навлечь проблемы.

Не рекомендуется остригать ногти.

Увлажняющие маски и депиляция принесут максимальную пользу.

21 ноября 2021 года, 17 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Стрижка в этот день принесет небывалое везение и материальное благополучие. А вот от окраски лучше воздержаться.

После захода солнца маникюр и педикюр привлекут в жизнь романтические приключения и внимание противоположного пола.

Идеальное время для антивозрастных процедур для лица и начала диеты.

22 ноября 2021 года, 18 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

Самое благоприятное время для смелых экспериментов с прической. Окрашивание хной и басмой укрепит здоровье волос и подарит блеск.

Если не желаете подорвать здоровье ногтевой пластины, лучше отложить маникюр на более благоприятный день. Сегодня манипуляции замедлят их рост.

Хороший день, чтобы распрощаться с пигментными пятнами.

23 ноября 2021 года, 19 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

Отличный день для рваных стрижек. Смена цвета волос зарядит позитивом и жизненной энергией.

Маникюр и педикюр могут серьезно ударить по состоянию здоровья всего организма.

Обратите внимание на гимнастику для лица. Упражнения помогут вернуть тонус коже и продлить молодость.

24 ноября 2021 года, 20 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

Стрижка в этот день может стать причиной недомогания и спровоцировать головную боль. Результатом окрашивания вы останетесь недовольны.

Манипуляции с ногтями помогут привлечь в жизнь романтические отношения и избавить от одиночества.

Лицу и телу сегодня необходим отдых.

Денежные стрижки в ноябре 2021 / ua.depositphotos.com/

25 ноября 2021 года, 21 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

Новая прическа укрепит здоровье, а окрашивание волос натуральными красителями усилит защитные силы организма.

Маникюр и педикюр помогут повысить привлекательность и обаяние. Сегодня не стоит наращивать ногти.

Благоприятным в 21 лунный день будет массаж тела.

26 ноября 2021 года, 22 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

Манипуляции с волосами лучше отложить на более благоприятный день. Сегодня стрижка чревата неприятностями. Увеличивается вероятность травм. Окрашивание волос может обернуться конфликтами.

Остригите ногти сегодня – это улучшит отношения с окружающими.

Маски и скрабы для лица станут лучшим решением.

27 ноября 2021 года, 23 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

Новая прическа в 23 лунный день поможет вам достичь поставленных целей быстрее, чем вы того ожидали. Окрашивание волос лучше не проводить.

Все накопившиеся обиды и грусть уйдут вместе с остриженными ногтями. Не стоит проводить процедуру наращивания – она может подкосить здоровье ногтевой пластины.

Лицу и телу необходим отдых от любых процедур.

28 ноября 2021 года, 24 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

Окрашивание и стрижка могут ухудшить ослабить организм и привести к убыткам.

Неблагоприятный день для маникюра. Он может спровоцировать простудные заболевания.

Лицо и тело сегодня тоже отдыхают.

29 ноября 2021 года, 25 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

Стрижка и покраска – к материальным проблемам и различным жизненным затруднениям.

Романтические свидания и внимания поклонников обеспечит маникюр после захода солнца.

Оптимальными сегодня будут процедуры ухода за кожей вокруг глаз.

30 ноября 2021 года, 26 лунный день

Убывающая Луна в знаке Весы

Стрижку и окрашивание лучше перенести на другой день.

Маникюр поможет повысить привлекательность и популярность.

В уходе за лицом – увлажняющие маски. Тело побалуйте массажем.