Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

Удачные дни для маникюра и денежные стрижки – в материале Главреда.
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021 подскажет благоприятные дни для стрижки волос, а также сутки, когда от любых манипуляций с локонами стоит воздержаться.
О том, какие стрижки сейчас на пике популярности, читайте в нашем материале: Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять.
Благоприятные дни для стрижки волос в ноябре 2021
Стрижка для быстрого роста волос: 9, 10, 17, 18.
Стрижка для укрепления волос: 2, 4, 19, 21, 25, 26, 28.
Денежные стрижки: 9, 17, 18, 19, 25, 26.
Благоприятные дни для маникюра в ноябре 2021: 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18.
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021
1 ноября 2021 года, 26 лунный день
Убывающая Луна в знаке Дева
В этот день стрижка определенно порадует результатом. Можно решиться попробовать новую прическу и кардинально изменить имидж. При окрашивании волос выбирайте оттенки золотистого и светлого тона.
Поход в маникюрный салон поможет избавиться от сплетен завистников и навалившихся проблем.
В уходе за лицом выбирайте процедуру чистки. У прыщей и высыпаний не останется шансов. Тело можно побаловать сауной, это укрепит общее состояние организма.
2 ноября 2021 года, 27 лунный день
Убывающая Луна в знаке Весы
Стрижка в 27 лунный день поможет укрепить защитные силы организма и лучше противостоять простудным заболеваниям. О том, что кушать, чтобы быстрее справиться с болезнью, читайте в нашем материале: Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь.
Этот день – лучший в месяце, чтобы остригать и наращивать ногти. Если сделать это вечером, можно повысить вашу привлекательность для противоположного пола и привлечь в жизнь поклонников.
Натуральная косметика для лица сотворит чудеса с вашей кожей. Благоприятна процедура эпиляции на любых участках тела.
3 ноября 2021 года, 28 лунный день
Убывающая Луна в знаке Весы
Прическа добавить вам уверенности в собственных силах, а вот от окрашивания стоит воздержаться.
Маникюр и педикюр в этот день поможет вам избавиться от страхов и тревог и приобрести уверенность.
Маски из фруктов и ягод – лучшее решение дня. В уходе за телом обратите внимание на стопы.
4 ноября 2021 года, 29 лунный день
Убывающая Луна в знаке Скорпион
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.
Манипуляции с ногтями на 29 лунные сутки могут спугнуть вашу удачу.
Ванночки из отваров трав и успокаивающие маски для лица. Воздержитесь от физических нагрузок.
5 ноября 2021 года, 1 и 2 лунные дни
Новолуние в знаке Скорпион
Стрижка в новолуние может подкосить здоровье, а покраска – серьезно подпортить репутацию.
Маникюр и педикюр не принесет желаемого результата.
Воздержитесь от новых косметических средств. В этот день повышается вероятность возникновения аллергических реакций. Хороший день для медитации.
6 ноября 2021 года, 3 лунный день
Растущая Луна в знаке Стрелец
Новая прическа укрепить здоровье и придать жизненной энергии и улучшить финансовое благосостояние. В окрашивании волос можно попробовать кардинальное изменение цвета.
Манипуляции с ногтями в этот день не навредят ногтевой пластине и помогут привлечь удачу.
В уходе за лицом можно пробовать любые процедуры. Для тела максимальную пользу принесет разгрузочный день.
7 ноября 2021 года, 4 лунный день
Растущая Луна в знаке Стрелец
Стрижка в этот день преобразить состояние волос. Они будут меньше выпадать и станут послушными. С окрашиванием лучше не рисковать, цвет не сохранится, а волосы потеряют свой блеск.
Благоприятны любые процедуры с ногтями. Пробуйте новые оттенки и форму – день благоволит экспериментам.
Чистка лица и кофейный скраб для тела отразятся на здоровье кожи в лучшую сторону.
8 ноября 2021 года, продолжается 4 лунный день
Растущая Луна в знаке Козерог
Для стрижки сегодня нейтральный день, а вот с укладкой можно поэкспериментировать. В окрашивании отдавайте предпочтение любимому привычному цвету.
4 лунный день подходит для оздоровительных процедур. Ванночки и питательные маски укрепят здоровье ногтей, а вот остригание может их ослабить.
Нейтральный день для ухода за лицом и телом.
9 ноября 2021 года, 5 лунный день
Растущая Луна в знаке Козерог
Благоприятный день для любых манипуляций с волосами. Это укрепить волосяные луковицы и укорит рост локонов. Покраска может привлечь жизненную энергию.
Не самый лучший день, чтобы остригать ногти. Максимальный результат принесут укрепляющие процедуры.
В уходе за лицом избегайте воздействия на область вокруг глаз. Уход за телом – нейтральный день.
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10 ноября 2021 года, 6 лунный день
Растущая Луна в знаке Водолей
День благоволит экспериментами с новой прической. Можно попробовать изменить длину волос. Окрашивание волос в медные оттенки.
Маникюр и педикюр помогут вам привлечь в жизнь новое любовное увлечение. Как будут развиваться события – зависит только от вас.
Идеальный день для увлажняющей маски. Не стоит переусердствовать с физическими нагрузками.
11 ноября 2021 года, 7 лунный день, первая четверть
Луна в знаке Водолей
Стрижка и окрашивание в первую четверть помогут укрепить волосы и сделать их послушными. Можно решиться на новый цвет – результат вас порадует.
Остригать ногти в этот день – к удаче и хорошему настроению.
В уходе за лицом обратите внимания на зону шеи и декольте. Массаж и пилинг для тела.
12 ноября 2021 года, 8 лунный день
Растущая Луна в знаке Рыбы
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания – они могут не только повредить волосы, но и нанести урон здоровью.
Смело останавливайте свой выбор на любимом оттенке лака – он принесет вам удачу.
Побалуйте лицо масками из натуральных ингредиентов. Наибольшую пользу принесут маски из молочных продуктов. Показана умеренная физическая активность.
13 ноября 2021 года, 9 лунный день
Растущая Луна в знаке Рыбы
Стоит воздержаться от новой прически в этот день, волосы сегодня ослаблены и это может привести к их усиленному выпадению. Окрашивание перенесите на более благоприятный день.
Лечебные процедуры для ногтей благоприятно скажутся на их здоровье. Подстригите ноготки после захода солнца, это поможет привлечь в жизнь романтику и флирт.
Уход за кожей вокруг глаз, обертывания и расслабляющие ванны – помогут привнести приятные изменения не только во внешний вид, но и в жизнь.
14 ноября 2021 года, 10 лунный день
Растущая Луна в знаке Рыбы
Только проверенный стиль стрижки привлечет внимание окружающих. Окрашивание не порадует результатом.
Маникюр и педикюр помогут поднять жизненный тонус и избавить от плохого настроения.
Массаж лица стоит отложить на более благоприятный период, они может навлечь неприятности. Процедуры депиляции замедлят рост волос.
15 ноября 2021 года, 11 лунный день
Растущая Луна в знаке Овен
От стрижки и окрашивания лучше воздержаться, они могут обернуться проблемами во всех сферах жизни.
Манипуляции с ногтями после захода солнца усилят вашу привлекательность и обаяние и привлекут романтику.
Побалуйте кожу лица питательными или увлажняющими масками, а тело расслабляющей ванной.
16 ноября 2021 года, 12 лунный день
Растущая Луна в знаке Овен
Поход в парикмахерскую может спровоцировать ссоры и скандалы. Окрашивать волосы можно в темные оттенки.
Остригание ногтей поможет вам укрепить социальное положение и повысить авторитет в глазах окружающих.
Благоприятны удаление родинок, бородавок и процедуры эпиляции воском.
17 ноября 2021 года, 13 лунный день
Растущая Луна в знаке Телец
Волосы после стрижки в 13 лунный день станут гуще и будут завиваться крупными локонами. В окрашивании выбирайте оттенки натурального тона.
Маникюр сегодня поможет решит проблемы в делах и принесет приятные известия.
В уходе за лицом – внимание на брови и ресницы.
18 ноября 2021 года, 14 лунный день
Растущая Луна в знаке Телец
От стрижки и покраски сегодня лучше отказаться. Это может серьезно отразиться на здоровье не в лучшую сторону. Не стоит даже причесываться без особой надобности, волосы ослаблены.
Откажитесь от маникюра и педикюра. Это может спровоцировать ссоры с близкими людьми.
В уходе за лицом отдавайте предпочтение любым маскам.
19 ноября 2021 года, 15 лунный день
Полнолуние в знаке Телец. Лунное затмение в 12:02
Категорически не рекомендуется совершать манипуляции с волосами в день полнолуния и затмения.
От маникюра и педикюра стоит отказаться.
В уходе за телом – расслабляющая ванна. Дайте лицу отдохнуть.
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20 ноября 2021 года, 16 лунный день
Убывающая Луна в знаке Близнецы
Стричься и краситься сегодня не рекомендуется. Влияние затмения могут навлечь проблемы.
Не рекомендуется остригать ногти.
Увлажняющие маски и депиляция принесут максимальную пользу.
21 ноября 2021 года, 17 лунный день
Убывающая Луна в знаке Близнецы
Стрижка в этот день принесет небывалое везение и материальное благополучие. А вот от окраски лучше воздержаться.
После захода солнца маникюр и педикюр привлекут в жизнь романтические приключения и внимание противоположного пола.
Идеальное время для антивозрастных процедур для лица и начала диеты.
22 ноября 2021 года, 18 лунный день
Убывающая Луна в знаке Рак
Самое благоприятное время для смелых экспериментов с прической. Окрашивание хной и басмой укрепит здоровье волос и подарит блеск.
Если не желаете подорвать здоровье ногтевой пластины, лучше отложить маникюр на более благоприятный день. Сегодня манипуляции замедлят их рост.
Хороший день, чтобы распрощаться с пигментными пятнами.
23 ноября 2021 года, 19 лунный день
Убывающая Луна в знаке Рак
Отличный день для рваных стрижек. Смена цвета волос зарядит позитивом и жизненной энергией.
Маникюр и педикюр могут серьезно ударить по состоянию здоровья всего организма.
Обратите внимание на гимнастику для лица. Упражнения помогут вернуть тонус коже и продлить молодость.
24 ноября 2021 года, 20 лунный день
Убывающая Луна в знаке Рак
Стрижка в этот день может стать причиной недомогания и спровоцировать головную боль. Результатом окрашивания вы останетесь недовольны.
Манипуляции с ногтями помогут привлечь в жизнь романтические отношения и избавить от одиночества.
Лицу и телу сегодня необходим отдых.
25 ноября 2021 года, 21 лунный день
Убывающая Луна в знаке Лев
Новая прическа укрепит здоровье, а окрашивание волос натуральными красителями усилит защитные силы организма.
Маникюр и педикюр помогут повысить привлекательность и обаяние. Сегодня не стоит наращивать ногти.
Благоприятным в 21 лунный день будет массаж тела.
26 ноября 2021 года, 22 лунный день
Убывающая Луна в знаке Лев
Манипуляции с волосами лучше отложить на более благоприятный день. Сегодня стрижка чревата неприятностями. Увеличивается вероятность травм. Окрашивание волос может обернуться конфликтами.
Остригите ногти сегодня – это улучшит отношения с окружающими.
Маски и скрабы для лица станут лучшим решением.
27 ноября 2021 года, 23 лунный день
Убывающая Луна в знаке Дева
Новая прическа в 23 лунный день поможет вам достичь поставленных целей быстрее, чем вы того ожидали. Окрашивание волос лучше не проводить.
Все накопившиеся обиды и грусть уйдут вместе с остриженными ногтями. Не стоит проводить процедуру наращивания – она может подкосить здоровье ногтевой пластины.
Лицу и телу необходим отдых от любых процедур.
28 ноября 2021 года, 24 лунный день
Убывающая Луна в знаке Дева
Окрашивание и стрижка могут ухудшить ослабить организм и привести к убыткам.
Неблагоприятный день для маникюра. Он может спровоцировать простудные заболевания.
Лицо и тело сегодня тоже отдыхают.
29 ноября 2021 года, 25 лунный день
Убывающая Луна в знаке Весы
Стрижка и покраска – к материальным проблемам и различным жизненным затруднениям.
Романтические свидания и внимания поклонников обеспечит маникюр после захода солнца.
Оптимальными сегодня будут процедуры ухода за кожей вокруг глаз.
30 ноября 2021 года, 26 лунный день
Убывающая Луна в знаке Весы
Стрижку и окрашивание лучше перенести на другой день.
Маникюр поможет повысить привлекательность и популярность.
В уходе за лицом – увлажняющие маски. Тело побалуйте массажем.