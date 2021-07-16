Лунный календарь стрижек на 19-25 июля: когда нельзя стричь волосы

Лунный календарь стрижек на неделю / mavitrapos.com

Лунный календарь стрижек на неделю с 19 по 26 июля поможет разобраться, когда стрижка будет наиболее удачной, и волосы будут расти быстро.

В период повышенной активности солнечных лучей внешний вид локонов может оставлять желать лучшего. Подрезать сухие и безжизненные кончики или решиться на кардинальные изменения? Нужно свериться с лунным календарем стрижек, чтобы сохранить здоровье волос и даже приумножить финансы.

Лунный календарь стрижек на неделю – с 19 по 26 июля

19 июля 2021 (понедельник): 10 лунные сутки с 16:13

Растущая Луна в Стрельце

Стоит отменить поход в парикмахерскую. Стрижка в этот день крайне неблагоприятна не только для здоровья волос, но и для романтических отношений.

20 июля 2021 (вторник): 11 лунные сутки с 17:47

Растущая Луна в Стрельце

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Не самый подходящий день для посещения стилиста. Освежить прическу можно позже. Стрижка 20 июля вряд ли надолго сохранит форму и может спровоцировать проблемы со здоровьем организма.

21 июля 2021 (среда): 12 лунные сутки с 19:16

Растущая Луна в Стрельце

Можно присмотреться к желаемой прическе в модных журналах или каталогах и подобрать идеальный вариант. Однако записаться к парикмахеру лучше в другой день – стрижка сегодня вряд ли закончится хорошим результатом. Рост волос замедлится.

Окрашивание локонов натуральными красителями также не принесет желаемого результата – цвет быстро потускнеет и вымоется. Хотя покраска в этот может улучшить финансовое благосостояние.

22 июля 2021 (четверг): 13 лунные сутки с 20:28

Растущая Луна в Козероге

В этот день стрижка убьет двух зайцев: укрепит здоровье шевелюры и привлечет в жизнь материальное благополучие.

23 июля 2021 (пятница): 14 лунные сутки с 21:18

Растущая Луна в Козероге

Наиболее подходящий день для стрижки. Процедуры с локонами в растущей Луне помогут предотвратить выпадение волос. Волосы будут меньше сечься. Подстричь волосы 23 июля - к приятному финансовому пополнению.

24 июля 2021 (суббота): 15 лунные сутки с 21:51; Полнолуние в 05:37

Луна в Водолее

Стрижка в этот день грозит обернуться депрессией и застою на работе и в бизнесе.

25 июля 2021 (воскресенье): 16 лунные сутки с 22:12

Убывающая Луна в Водолее

Про салон красоты лучше не думать: манипуляции с волосами могут привести к проблемам со здоровьем.