Лунный календарь стрижек на 19-25 июля: когда нельзя стричь волосы

Стрижка волос в полнолуние может обренуться серьезными последствиями для здоровья
Лунный календарь стрижек на неделю с 19 по 26 июля поможет разобраться, когда стрижка будет наиболее удачной, и волосы будут расти быстро.
В период повышенной активности солнечных лучей внешний вид локонов может оставлять желать лучшего. Подрезать сухие и безжизненные кончики или решиться на кардинальные изменения? Нужно свериться с лунным календарем стрижек, чтобы сохранить здоровье волос и даже приумножить финансы.
Лунный календарь стрижек на неделю – с 19 по 26 июля
19 июля 2021 (понедельник): 10 лунные сутки с 16:13
Растущая Луна в Стрельце
Стоит отменить поход в парикмахерскую. Стрижка в этот день крайне неблагоприятна не только для здоровья волос, но и для романтических отношений.
20 июля 2021 (вторник): 11 лунные сутки с 17:47
Растущая Луна в Стрельце
Не самый подходящий день для посещения стилиста. Освежить прическу можно позже. Стрижка 20 июля вряд ли надолго сохранит форму и может спровоцировать проблемы со здоровьем организма.
21 июля 2021 (среда): 12 лунные сутки с 19:16
Растущая Луна в Стрельце
Можно присмотреться к желаемой прическе в модных журналах или каталогах и подобрать идеальный вариант. Однако записаться к парикмахеру лучше в другой день – стрижка сегодня вряд ли закончится хорошим результатом. Рост волос замедлится.
Окрашивание локонов натуральными красителями также не принесет желаемого результата – цвет быстро потускнеет и вымоется. Хотя покраска в этот может улучшить финансовое благосостояние.
22 июля 2021 (четверг): 13 лунные сутки с 20:28
Растущая Луна в Козероге
В этот день стрижка убьет двух зайцев: укрепит здоровье шевелюры и привлечет в жизнь материальное благополучие.
23 июля 2021 (пятница): 14 лунные сутки с 21:18
Растущая Луна в Козероге
Наиболее подходящий день для стрижки. Процедуры с локонами в растущей Луне помогут предотвратить выпадение волос. Волосы будут меньше сечься. Подстричь волосы 23 июля - к приятному финансовому пополнению.
24 июля 2021 (суббота): 15 лунные сутки с 21:51; Полнолуние в 05:37
Луна в Водолее
Стрижка в этот день грозит обернуться депрессией и застою на работе и в бизнесе.
25 июля 2021 (воскресенье): 16 лунные сутки с 22:12
Убывающая Луна в Водолее
Про салон красоты лучше не думать: манипуляции с волосами могут привести к проблемам со здоровьем.