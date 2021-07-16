Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки

Финансовый гороскоп на неделю / mamaplus.md

Венера во Льве в первой половине недели будет склонять к большим растратам на бесполезные вещи. Уже в четверг ее влияние ослабеет и у многих включится режим экономии. Однако в этот период есть опасность воспользоваться некачественными услугами. Все важные приобретения лучше перенести, а за покупками ходить со списком.

Финансовый гороскоп на неделю Овен

В понедельник Овнам можно планировать визит в банк или налоговую, оформлять субсидии и выплаты. В среду можно планировать траты на отдых, а в четверг нужно стать экономнее – вкладывать деньги в здоровье. В субботу не стоит поспешно принимать решения.

Финансовый гороскоп на неделю Телец

В понедельник, вторник и среду Тельцам можно планировать поход в собес или налоговую – новые дела будут спориться, что принесет материальную выгоду. На выходных можно приобрести полезные для саморазвития и хобби вещи.

Финансовый гороскоп на неделю Близнецы

Во вторник Близнецов может порадовать необычное коммерческое предложение, которое отразится на финансовом благосостоянии. В четверг стоит воздержаться от покупки украшений для дома. Пятница – благоприятный день для решения проблем по кредитам и страховки. В воскресенье Близнецам нужно остерегаться непредвиденных ситуаций, которые могут помешать работе.

Реклама

Финансовый гороскоп на неделю Рак

На этой неделе Ракам будет нескучно: возможен конфликт и конкуренция в делах. В субботу срочные вопросы могут обостриться.

Финансовый гороскоп на неделю Лев

В первой половине недели Львы разленятся – им будет нравится тратить больше чем зарабатывать. Покупку дорогих вещей можно отложить на потом – можно нарваться на подделку. В субботу Львы успешно проведут переговоры или узнают тайну о чужих деньгах. Обращение в благотворительные организации принесет удачу.

Финансовый гороскоп на неделю Дева

Астрологи предупреждают Дев не увлекаться онлайн-покупками – есть риск потратить больше чем хотелось. Неделя не обещают ни особой удачи, ни больших неприятностей. На выходных не стоит прислушиваться к чужим советам – ваши финансовые решения самые правильные.

Финансовый гороскоп на неделю Весы

В понедельник нужно начинать дела, которые принесут доход. Во вторник Весов порадует приятное сообщение из банка о начислении бонусов или приятной акции. На выходных есть вероятность найти потерянную вещь.

Читайте такжеПолнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны

Финансовый гороскоп на неделю Скорпион

Дела на работе у Скорпионов пойдут в гору во вторник и среду. Можно заговорить с начальством о повышении зарплаты – в эти дни вам улыбается удача. Тем, кто в поисках работы – новый коммерческий проект или дополнительный заработок.

Финансовый гороскоп на неделю Стрелец

Стрельцов в начале недели ждет успех в делах, касающихся выплат и кредитов. Во вторник - неожиданные новости. Четверг и пятница – идеальные дни для поиска дополнительного заработка. Финансовые дела в воскресенье будут неудачными.

Финансовый гороскоп на неделю Козерог

Решать вопросы с выплатами и партнерами по бизнесу Козерогам нужно в первой половине недели. Разорвать договоренности можно в четверг и пятницу. В субботу возможны убытки.

Финансовый гороскоп на неделю Водолей

В первой половине недели Водолеи могут испытывать финансовые затруднения. В четверг не стоит заключать сделки и делать покупки в кредит. В субботу можно узнать полезный секрет.

Финансовый гороскоп на неделю Рыбы

В первой половине недели возможно выгодное предложение от коллег и дополнительный доход от подработок. Тогда же следует вложиться в здоровье. В пятницу наиболее подходящий день для заключения сделок.