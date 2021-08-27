Лунный календарь стрижек на неделю 30 августа – 5 сентября: лучший день для прически и маникюра

Лунный календарь стрижек на неделю 30 августа - 5 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

Стрижка на этой неделе в правильный день может принести финансовое благополучие или успех, а маникюр или педикюр – избавить от тяжести накопившихся проблем. В какой лунный день стоит записываться к бровисту, узнал Главред.

О том, что приготовили фазы Луны в следующем месяце, читайте в нашем материале: Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день.

30 августа 2021, 23 лунный день - понедельник

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Стоит отменить поход в парикмахерскую. Сегодня стрижка и любые манипуляции с волосами крайне неблагоприятны. Новая прическа может обернуться проблемами на работе, а также нервными срывами.

31 августа 2021, 24 лунный день – вторник

Убывающая Луна в знаке Близнецы

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Стричься можно только у стилиста. Самостоятельная прическа в этот день может принести серьезные материальные проблемы.

1 сентября 2021 года, 24 лунный день – среда

Убывающая Луна в знаке Рак

Нейтральный день для стрижки. Локонам ничего не угрожает, однако супер результатов ожидать не стоит. Окрашивание может негативно сказаться на здоровье волос.

Маникюр и педикюр в 24 лунный день помогут укрепить общее состояние организма. Лучшей процедурой по уходу за телом станет бассейн.

2 сентября 2021 года, 25 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Рак

Фаза Луны сегодня благоволит новой прическе. Она сделает волосы послушными, а их здоровый блеск будет привлекать внимание окружающих. Не стоит окрашивать локоны в домашних условиях, это может закончиться непредсказуемо.

Маникюр и педикюр помогут унести весь накопившийся негатив вместе с остриженными ногтями, а в уходе за лицом – просто дайте отдохнуть от макияжа.

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3 сентября 2021 года, 26 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Рак

Успех и реализацию в любой сфере деятельности принесет стрижка в этот день. Окрашивание волос неблагоприятно, а вот укрепляющие маски произведут положительный эффект.

Процедуры маникюра и педикюра отложите на другой день. Запишитесь к бровисту или на аппаратный массаж – сегодня это лучшее решение.

4 сентября 2021 года, 27 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Лев

Вы останетесь довольны результатом стрижки в этот день. Кроме того, благоприятны эксперименты с цветом волос.

В маникюре также не сдерживайте свою фантазию при выборе длины и цвета. Новые ноготки долго будут вас радовать. В процедурах по уходу за телом остановите внимание на криотерапии.

5 сентября 2021 года, 28 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Лев

Один из самых лучших дней для новой прически. Она поможет улучшить материальное благосостояние. А вот с окрашиванием не стоит спешить – оно может негативно сказаться на состоянии волос, ослабить локоны и сделать цвет тусклым.

Вы сможете избавиться от груза накопившихся проблем, записавшись на маникюр или педикюр. Благоприятны процедуры для лица и тела с косметикой в составе которой морская соль. Также можно попробовать подтяжку – она преобразит тонус кожи.