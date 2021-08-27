Лунный календарь стрижек на неделю 30 августа – 5 сентября: лучший день для прически и маникюра

Лунный календарь Главреда расскажет в какие дни стрижка или окрашивание могут подкосить здоровье волос и принести в жизнь проблемы.
Стрижка на этой неделе в правильный день может принести финансовое благополучие или успех, а маникюр или педикюр – избавить от тяжести накопившихся проблем. В какой лунный день стоит записываться к бровисту, узнал Главред.
О том, что приготовили фазы Луны в следующем месяце, читайте в нашем материале: Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день.
30 августа 2021, 23 лунный день - понедельник
Убывающая Луна в знаке Близнецы
Стоит отменить поход в парикмахерскую. Сегодня стрижка и любые манипуляции с волосами крайне неблагоприятны. Новая прическа может обернуться проблемами на работе, а также нервными срывами.
31 августа 2021, 24 лунный день – вторник
Убывающая Луна в знаке Близнецы
Стричься можно только у стилиста. Самостоятельная прическа в этот день может принести серьезные материальные проблемы.
1 сентября 2021 года, 24 лунный день – среда
Убывающая Луна в знаке Рак
Нейтральный день для стрижки. Локонам ничего не угрожает, однако супер результатов ожидать не стоит. Окрашивание может негативно сказаться на здоровье волос.
Маникюр и педикюр в 24 лунный день помогут укрепить общее состояние организма. Лучшей процедурой по уходу за телом станет бассейн.
2 сентября 2021 года, 25 лунный день – четверг
Убывающая Луна в знаке Рак
Фаза Луны сегодня благоволит новой прическе. Она сделает волосы послушными, а их здоровый блеск будет привлекать внимание окружающих. Не стоит окрашивать локоны в домашних условиях, это может закончиться непредсказуемо.
Маникюр и педикюр помогут унести весь накопившийся негатив вместе с остриженными ногтями, а в уходе за лицом – просто дайте отдохнуть от макияжа.
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3 сентября 2021 года, 26 лунный день – пятница
Убывающая Луна в знаке Рак
Успех и реализацию в любой сфере деятельности принесет стрижка в этот день. Окрашивание волос неблагоприятно, а вот укрепляющие маски произведут положительный эффект.
Процедуры маникюра и педикюра отложите на другой день. Запишитесь к бровисту или на аппаратный массаж – сегодня это лучшее решение.
4 сентября 2021 года, 27 лунный день – суббота
Убывающая Луна в знаке Лев
Вы останетесь довольны результатом стрижки в этот день. Кроме того, благоприятны эксперименты с цветом волос.
В маникюре также не сдерживайте свою фантазию при выборе длины и цвета. Новые ноготки долго будут вас радовать. В процедурах по уходу за телом остановите внимание на криотерапии.
5 сентября 2021 года, 28 лунный день – воскресенье
Убывающая Луна в знаке Лев
Один из самых лучших дней для новой прически. Она поможет улучшить материальное благосостояние. А вот с окрашиванием не стоит спешить – оно может негативно сказаться на состоянии волос, ослабить локоны и сделать цвет тусклым.
Вы сможете избавиться от груза накопившихся проблем, записавшись на маникюр или педикюр. Благоприятны процедуры для лица и тела с косметикой в составе которой морская соль. Также можно попробовать подтяжку – она преобразит тонус кожи.