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Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

23 августа 2021, 03:52

Какой день месяца будет самым активным и чего стоит опасаться в полнолуние, расскажет Главред

Лунный гороскоп на сентябрь
Лунный гороскоп на сентябрь / https://ua.depositphotos.com/

Лунный календарь на сентябрь порадует большим количеством благоприятных гармоничных дней. В некоторые дни усиливается энергетика, эмоции накаляются, и возникает риск возникновения конфликтных ситуаций. Обостряется интуиция – важно не пропустить ценные подсказки внутреннего голоса. Самый неблагоприятный и опасный день лунного месяца – 21 сентября – полнолуние.

Когда лучше всего записываться в парикмахерскую, чтобы прическа вас порадовала, читайте в нашем материале: Лунный календарь стрижек на 23-29 августа: когда прическа может принести неприятности.

1 сентября 2021 года, 24 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

В 24 лунные сутки судьба благоволит инициативным и активным людям, которые четко сформулировали свои желания и упорно идут к достижению цели. Не обойдет стороной везение и тех, кто подвержен приступам лени – важно прислушиваться к своим ощущениям и поступать по совести.

2 сентября 2021 года, 25 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

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В этот день нужно вооружиться поговоркой что "все случайности не случайны". Неожиданные события – это знак свыше. Прислушивайтесь к интуиции – она работает как часы – и поможет найти ответы на все вопросы. Проблемы сегодня будут решаться без особых усилий.

3 сентября 2021 года, 26 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

Трудности сегодняшнего дня могут выбить из колеи. Однако необходимо вооружиться оптимизмом и воспринимать некоторые ситуации с юмором, какие бы сюрпризы не преподнесла судьба.

4 сентября 2021 года, 27 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

Эти лунные сутки благоприятны для общения и новых знакомств. Важно прислушиваться к советам старших – в них можно найти ключ к решению проблемы. Жизненный опыт людей станет для вас хорошей услугой.

5 сентября 2021 года, 28 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

Хороший день, наполненный позитивной энергией. Однако не стоит забывать о том, что за радость иногда тоже нужно платить. Внимательно следите за происходящим вокруг – что-то может оказаться необычным совпадением.

6 сентября 2021 года, 29 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

Сутки перед новолунием не самый подходящий день для сомнительных авантюр и риска. В этот день судьба может испытывать вас. Стоит воздержаться от общения и провести день в уединении, так вы сможете избежать назревающего конфликта, который закончиться не скоро.

7 сентября 2021 года, 1 лунный день с 03:52, 2 лунный день с 05:37

Новолуние в знаке Дева

2 лунный день достаточно пассивный, однако это не значит, что нужно сидеть сложа руки. В решении проблем поможет креативный подход и умеренная изобретательность. Остерегайтесь авантюрных предприятий.

8 сентября 2021 года, 3 лунный день

Растущая Луна в знаке Весы

Энергетически мощный день. Опасность грозит тем, колеблется в принятии решений и не может сохранять ясность разума в стрессовых ситуациях. В 3 лунные сутки лучше проявлять активность и инициативность.

9 сентября 2021 года, 4 лунный день

Растущая Луна в знаке Весы

Светлый день, наполненный гармонией. Звезды благоволят тем, кто даже в самых трудных ситуациях остается честным и искренним. Свое истинное лицо не скрыть от самих себя за масками.

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10 сентября 2021 года, 5 лунный день

Растущая Луна в знаке Скорпион

Самый счастливый день месяца. В этот день стоит бороться с искушениями и соблазнами, как внутренними, так и внешними. Помните – сегодня мысли материальны.

11 сентября 2021 года, 6 лунный день

Растущая Луна в знаке Скорпион

В этот день царит спокойствие. Вы найдете душевное равновесия. Для добрых людей с оптимистичным взглядом на жизнь откроются новые горизонты. Для тех, кто сетует над сложностями, плывя по течению возможны испытания.

12 сентября 2021 года, 6 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

Сегодня стоит поумерить свою активность. Оглянитесь вокруг, чудеса существуют, если в них верить. Иногда они – на расстоянии вытянутой руки. Благоприятное время, чтобы провести день со своей второй половинкой или сходить на свидание.

13 сентября 2021 года, 7 лунный день с 10:50

Первая четверть. Луна в знаке Стрелец

В этот день можно воплощать свои самые смелые идеи и планы, однако не стоит делиться ими с окружающими. Слова в этот день обладают мощной силой. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и ощущениям.

14 сентября 2021 года, 8 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

8 лунные сутки – день прощения. Однако, чтобы оно было "засчитано" прощайте искренне и от души. Если обиды остаются сильными и пока сложно побороть себя – нужно просто пожелать обидчику добра. Такой поступок обязательно будет учтен.

15 сентября 2021 года, 9 лунный день

Растущая Луна в знаке Козерог

Сегодня не самое подходящее время для обращения в государственные структуры. Хороший день для того, чтобы отправиться в небольшое путешествие и, желательно, в горы. Остерегайтесь обмана и не стройте напрасных иллюзий – это грозит разочарованием.

16 сентября 2021 года, 10 лунный день

Растущая Луна в знаке Козерог

Любовь к жизни и позитивный настрой помогут преодолеть трудности этого дня. Уныние и упаднические настроения отступят. Возможны мелкие проблемы, однако они не принесут ощутимого вреда.

17 сентября 2021 года, 11 лунный день

Растущая Луна в знаке Водолей

Мощный энергетический день, который благоволит как новым начинаниям так и воплощению в жизнь поставленных целей. Упорство в достижении желаемого обязательно принесет свои плоды. Самое время отправиться в путешествие.

18 сентября 2021 года, 12 лунный день

Растущая Луна в знаке Водолей

Этот день стоит провести без спешки и суеты. Положитесь на судьбу, она знает правильное решение. В 12 лунные сутки звезды обещаю удачу в любовных отношениях. Проведите время с возлюбленными, общий досуг укрепит вашу связь.

19 сентября 2021 года, 13 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

13 лунный день полон необычных и загадочных событий. Тех, кто верит в магию, ожидает везение. День, когда хорошо проанализировать свои предыдущие ошибки. Это поможет укрепить авторитет и продвинуться по карьерной лестнице. Возможно проявятся скрытые таланты.

20 сентября 2021 года, 14 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Наиболее активный день лунного месяца. Не стоит предаваться ничегонеделанию, это может отвернуть удачу. Ваши предложения и проекты найдут единомышленников, которые помогут их реализовать. В 14 лунные сутки не нужно принимать скоропалительные решения, стоит взвесить все за и против.

21 сентября 2021 года, 15 лунный день

Полнолуние в знаке Овен

Луна на пике активности может подкинуть неразрешимые ситуации. Стоит избегать конфликтных ситуаций – это может закончиться несчастьем. Рискованных мероприятий лучше избегать. Повышается вероятность осложнений в отношениях.

22 сентября 2021 года, 16 лунный день

Убывающая Луна в знаке Овен

Сегодня не стоит суетиться и принимать необдуманные решения. Можно отступить от правил, и наверстать упущенное. Лучшим решением дня будет освободить голову от навязчивых мыслей, отдохнуть и максимально расслабиться.

23 сентября 2021 года, 17 лунный день

Убывающая Луна в знаке Овен

Переизбыток энергии можно сегодня направить в творческое русло. Благоприятна также физическая активность. Нужно дать выход накопившейся энергии, чтобы избежать скандалов и конфликтов. Важно противостоять соблазнам сегодняшних лунных суток, а это будет еще то испытание на прочность.

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24 сентября 2021 года, 18 лунный день

Убывающая Луна в знаке Телец

Благоприятный день для общения с окружающими и новых знакомств. Финансовые операции и сделки будут успешными. Инвестиции принесут доход. Однако при решении возникающих проблем необходимо проявить осмотрительность и рассудительность.

25 сентября 2021 года, 19 лунный день

Убывающая Луна в знаке Телец

В этот день активизируются энергетические вампиры, поэтому общение с людьми нужно свести к минимуму. Вероятны скандалы и ссоры. Стоит держаться от них подальше. Неблагоприятные для заключения брака лунные сутки.

26 сентября 2021 года, 20 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Не стоит взваливать на плечи груз непомерных обязанностей. Переутомление в этот день может привести к ослаблению защитных сил организма. Сегодня нужно выполнять только самые интересные для вас дела. Проведите сутки в уединении или сведите общение к минимуму.

27 сентября 2021 года, 21 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

21 лунный день идеален для путешествий, вылазок на природу, и пикников. Благоприятно скажется на здоровье умеренная физическая активность. Работа в коллективе будет продуктивной.

28 сентября 2021 года, 22 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Интуиция подсказывает правильное направление, а вдохновение не даст вам сидеть сложа руки. В этот день можно поставить планы и цели на будущее. В профессиональной сфере стоит заняться обязанностями, которые не требуют большой концентрации внимания. Импульсивность возрастает и под ее влиянием возможны неверные решения и ошибки.

29 сентября 2021 года, 23 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

Не позволяйте искушениям и соблазнам затмить ваш разум. Следует избегать большого скопления людей, влияние дня агрессивное и непредсказуемое. Сегодня ваша вторая половинка может вас приревновать. Не лучший день для новых начинаний.

Лунный гороскоп на сентябрь 2021
Лунный гороскоп на сентябрь 2021 https://ua.depositphotos.com/

30 сентября 2021 года, 24 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

В двадцать четвертый лунный день в жизни не останется места грусти и тоске. Гармоничный день с позитивной энергетикой. Займитесь профилактикой заболеваний, пройдете обследование и позаботьтесь о своем здоровье.

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