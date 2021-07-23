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Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

23 июля 2021, 05:44

В какой день стрижка волос увеличит харизму, а в какой укрепит здоровье организма - узнал Главред

Лунный календарь стрижек на неделю
Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля-1августа / mavitrapos.com

Лунный календарь стрижек на 26 июля - 1 августа поможет выбрать наиболее благоприятный день для процедур с волосами.

Для того, чтобы волосы росли густыми и послушными, а окрашивание принесло максимальную пользу и сохраняло живой цвет, нужно заглянуть в лунный календарь. Кроме того, неправильно подобранный день для стрижки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Как подстричь волосы в августе, читайте в нашем материале: лунный календарь стрижек на август 2021.

26 июля 2021 (понедельник): 17 лунные сутки с 22:27

Луна убывает в Рыбах

Неблагоприятный день для стрижки. Она чревата появлением перхоти и развития заболеваний кровеносной и эндокринной систем.

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27 июля 2021 (вторник): 18 лунные сутки с 22:38

Луна убывает в Рыбах

Процедуры с волосами не лучшим образом скажутся на состоянии кожи головы. Новая стрижка может сорвать важные планы.

28 июля 2021 (среда): 19 лунные сутки с 22:48

Луна убывает в Овне

Неоднозначный день для стрижки: поход в парикмахерскую усилит харизму и обаятельность, однако плохо отразится на общем состоянии волос. В эти лунные сутки нужно воздержаться даже от мытья головы.

29 июля 2021 (четверг): 20 лунные сутки с 22:57

Луна убывает в Овне

Стрижка в этот день не только принесет проблемы с волосами, но и ослабит общее состояние здоровья. Может начаться выпадение волос.

Читайте такжеФинансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

30 июля 2021 (пятница): 21 лунные сутки с 23:07

Луна убывает в Тельце

Стрижка улучшит настроение и добавит положительных эмоций – но здоровье волос ухудшится.

31 июля 2021 (суббота): 22 лунные сутки с 23:18

Луна убывает в Тельце в фазе последняя четверть

Записывайтесь в салон красоты: стрижка в этот день укрепит волосы и здоровье организма. Окрашивание волос в светлые тона – к новому интересному знакомству.

1 августа 2021 (воскресенье): 23 лунные сутки с 23:43

Убывающая Луна в Тельце

Удачный день для стрижки длинных волос. Прическа предвосхитит все ожидания, а волосы будут послушными.

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