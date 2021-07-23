Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

В какой день стрижка волос увеличит харизму, а в какой укрепит здоровье организма - узнал Главред
Лунный календарь стрижек на 26 июля - 1 августа поможет выбрать наиболее благоприятный день для процедур с волосами.
Для того, чтобы волосы росли густыми и послушными, а окрашивание принесло максимальную пользу и сохраняло живой цвет, нужно заглянуть в лунный календарь. Кроме того, неправильно подобранный день для стрижки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Как подстричь волосы в августе, читайте в нашем материале: лунный календарь стрижек на август 2021.
26 июля 2021 (понедельник): 17 лунные сутки с 22:27
Луна убывает в Рыбах
Неблагоприятный день для стрижки. Она чревата появлением перхоти и развития заболеваний кровеносной и эндокринной систем.
27 июля 2021 (вторник): 18 лунные сутки с 22:38
Луна убывает в Рыбах
Процедуры с волосами не лучшим образом скажутся на состоянии кожи головы. Новая стрижка может сорвать важные планы.
28 июля 2021 (среда): 19 лунные сутки с 22:48
Луна убывает в Овне
Неоднозначный день для стрижки: поход в парикмахерскую усилит харизму и обаятельность, однако плохо отразится на общем состоянии волос. В эти лунные сутки нужно воздержаться даже от мытья головы.
29 июля 2021 (четверг): 20 лунные сутки с 22:57
Луна убывает в Овне
Стрижка в этот день не только принесет проблемы с волосами, но и ослабит общее состояние здоровья. Может начаться выпадение волос.
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30 июля 2021 (пятница): 21 лунные сутки с 23:07
Луна убывает в Тельце
Стрижка улучшит настроение и добавит положительных эмоций – но здоровье волос ухудшится.
31 июля 2021 (суббота): 22 лунные сутки с 23:18
Луна убывает в Тельце в фазе последняя четверть
Записывайтесь в салон красоты: стрижка в этот день укрепит волосы и здоровье организма. Окрашивание волос в светлые тона – к новому интересному знакомству.
1 августа 2021 (воскресенье): 23 лунные сутки с 23:43
Убывающая Луна в Тельце
Удачный день для стрижки длинных волос. Прическа предвосхитит все ожидания, а волосы будут послушными.