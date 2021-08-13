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Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически

13 августа 2021, 06:02

Главред разобрался, почему не стоит стричься в полнолуние

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа
Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа / placen.com.ua

Выбрать наиболее подходящий день для изменения имиджа и окрашивания волос помогут фазы Луны. Ведь стрижка в правильный день не только поможет укрепить волосы и усилить их рост, но и благотворно сказаться на всех сферах жизни.

Подробнее о том, когда лучше всего записываться к парикмахеру в нашем материале: Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни.

Какое окрашивание будет в моде этой осенью, читайте в нашем материале: В моду на осень 2021 возвращается окрашивание в стиле 90-х и красивый медный цвет волос.

16 августа 2021 (понедельник): 9 лунные сутки с 15:21

Растущая Луна в знаке Скорпион

Не самый лучший день для манипуляций с волосами. Стрижка может подорвать здоровье локонов и сказаться на общем состоянии организма не в лучшую сторону.

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17 августа 2021 (вторник): 10 лунные сутки с 16:49

Растущая Луна в знаке Стрелец

Планируя поход сегодня в салон красоты необходимо помнить, что в этот день стрижка может привести к усиленному выпадению, замедлению роста волос и ломкости.

18 августа 2021 (среда): 11 лунные сутки с 18:05

Растущая Луна в знаке Стрелец

Если вы желаете, чтобы дела в профессиональной сфере пошли в гору, отправляйтесь на стрижку в этот день. В любом важном проекте или переговорах вам будет сопутствовать удача. Также можно побаловать локоны питательной маской.

19 августа 2021 (четверг): 12 лунные сутки с 19:02

Растущая Луна в знаке Козерог

Благоприятный день для стрижки и окраски волос. Цвет сохранится надолго, а шевелюра порадует шелковистой гладкостью и здоровьем. К тому же процедуры в этот день способствуют укреплению иммунитета.

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20 августа 2021 (пятница): 13 лунные сутки с 19:41

Растущая Луна в знаке Козерог

Пятница – нейтральный день для стрижки. Стоит быть готовыми, к любому результату. Хороший день для окрашивания волос – итог будет просто волшебным.

Лунный календарь стрижек
Лунный календарь стрижек на неделю / lalafo.com

21 августа 2021 (суббота): 14 лунные сутки с 20:07

Растущая Луна в знаке Водолей

В день до полнолуния стоит воздержаться от любых манипуляций с волосами. Они будеут крайне неблагоприятными для шевелюры и может вызвать обострение хронических заболеваний.

22 августа 2021 (воскресенье): 15 лунные сутки с 20:25

Полнолуние. Луна в знаке Водолей

В день, когда Луна достигает пика своего роста, не стоит планировать запись к стилисту. Это может негативно повлиять на здоровье как локонов, так и организма в целом.

лунный календарь стрижек
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