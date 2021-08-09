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В моду на осень 2021 возвращается окрашивание в стиле 90-х и красивый медный цвет волос

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 августа 2021, 06:02

Покрасить волосы в рыжий цвет – самое лучшее, что вы можете сделать этой осенью, ведь это, без преувеличения, огромная модная тенденция сезона. Но не только!

  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram
  • Модное окрашивание волос 2021 осень
    Модное окрашивание волос 2021 осень Instagram

Еще чуть-чуть, и о лете останутся только воспоминания, а кругом воцарится осень. Это значит, что пора "готовить сани" и обдумать свой образ на холодную пору. И если вы хотите немного изменить имидж, освежить образ или просто идти в ногу с модой, то начните с волос.

Мы сегодня расскажем вам о том, какое окрашивание волос будет наиболее актуальным в предстоящем сезоне.

Меняться нужно, особенно это важно на фоне пандемии, которая заставила многих женщин по-другому посмотреть на красоту и даже отодвинуть ее на дальний план. Конечно, мир не рухнул, когда многие просто прекратили красить волосы или превратили в парикмахерскую свою ванную и начали колдовать с цветом волос сами.

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Тем не менее мы зачастую смотрим на мир сквозь призму чувства уверенности в себе, а модный цвет волос его отлично усиливает.

В любом случае нам с вами повезло, ведь модное окрашивание волос 2021 поражает творческими нотками и яркими красками. В частности, мы видим возвращение на вершину моды медно-красных оттенков волос. Кроме того, мы наблюдаем, как стремительно развивается модная техника окрашивания волос омбре.

Также особого внимания заслуживает скрытое окрашивание волос - это тенденция волос, которую мы видели и раньше. Но в этом году скрытое окрашивание очень актуально, ведь оно дарит нам ощущения забытого праздника – это как раз то, что пытается нам компенсровать ее величество Мода осень-зима 2021 2022.

Читайте такжеДве модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладкиТакая покраска волос заключается в том, что пряди в нижней части головы красят в яркий цвет, и они видны исключительно тогда, когда есть движение или вы собрали волосы вверх.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень / Instagram

Как правило, в ход идут розовый, зеленый, голубой или фиолетовый краситель. Но также это может быть просто контраст блондинистых и темных оттенков.

Модное окрашивание волос 2021 на короткие, средние и длинные волосы

В моде медный цвет волос

Покрасить волосы в рыжий цвет – самое лучшее, что вы можете сделать этой осенью, ведь это, без преувеличения, огромная модная тенденция сезона. Тем более, что красивый медный цвет волос подходит большинству женщин, а еще он чрезвычайно осенний.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень / Instagram

Самое модное окрашивание 2021 для брюнеток

В моде цвет волос, который можно назвать просто черный. На самом деле, он не такой уже и простой. Это захватывающая тенденция, в основе которе смешивание темного цвета волос с цветными локонами: появляются эффектные переливы, блеск и объем.

Пряди различных оттенков добавляют темным волосам жизни и делают их немного гламурными – это как раз то, что нужно для предстоящей осени. Кажется, у черного цвета так много разных оттенков!

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень / Instagram

Окрашивание кончиков волос – хит сезона

Цветные кончики волос – еще одна модная тенденция окрашивания на осень 2021. Суть такой покраски в том, что со стороны кажется, будто волосы просто "погрузили" в краску. Могут быть окрашены только кончики волос, или даже половина шевелюры по длине.

Читайте такжеВ моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образаМодное окрашивание кончиков волос – находка и для тех, у кого бурлит фантазия и хочется экспериментов, и для тех, кто хочет добавить своему образу изюминку, но боится кардинальных изменений и не желает полностью красить волосы.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень / Instagram

Окрашивание волос в стиле 90-х все еще в моде

Этой осенью все еще популярными будут локоны, которые обрамляют лицо по сторонам. При этом мода не стоит на месте, поэтому не только блондинистые "ленты" актуальны: позвольте себе немного ярких красок, будьте смелыми и сделайте пряди вокруг лица красными или темными – в сезоне осень 2021 именно эти оттенки наиболее актуальны!

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень / Instagram

Модное окрашивание для блондинок 2021 осень

Если ищете модный блондинистый оттенок на грядущую осень, то ориентируйтесь на платиновый цвет волос – это очень сильный тон, немного дерзкий, но в то же время не банальный.

Модное окрашивание волос 2021 осень
Модное окрашивание волос 2021 осень / Instagram

Платиновый блонд 2021 идет без всяких примесей: не должно быть никакой желтизны или пепельной матовости. Это цвет, о котором мечтают многие женщины, но не у всех хватает смелости его себе позволить.

новости моды окрашивание волос модный цвет волос мода осень-зима 2021-2022
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