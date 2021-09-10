Лунный календарь стрижек на неделю 13-19 сентября: благоприятные дни для маникюра и процедур красоты

Лунный календарь стрижек на 13-19 сентября / ua.depositphotos.com/

В какой день можно экспериментировать с цветом волос, а когда маникюр повысит притягательность для противоположного пола, разбирался Главред.

О том, что приготовили фазы Луны в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день.

13 сентября 2021 года, 7 лунный день с 10:50 – понедельник

Первая четверть. Луна в знаке Стрелец

Записывайтесь в парикмахерскую в этот день – стрижка усилит вашу интуицию. А вот результат окрашивания может быть непредсказуемым.

Хороший день для маникюра. А для педикюра стоит выбрать другой день.

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Сегодня стоит воздержаться от экспериментов с новыми косметическими средствами. Лучший уход за телом – процедуры СПА.

14 сентября 2021 года, 8 лунный день – вторник

Растущая Луна в знаке Стрелец

Нейтральный день для манипуляций с волосами. Здоровья волосам добавит процедура лечения огнем.

8 лунный день нейтральный для манипуляций с ногтями.

В этот день стоит обратить внимание на процедуры омолаживания. В уходе за телом стоит позаботится о здоровье печени и почек.

15 сентября 2021 года, 9 лунный день – среда

Растущая Луна в знаке Козерог

Стрижка в этот день не принесет желаемого результата, а только подчеркнет все недостатки. Окрашивание нейтрально, однако оно останется незамечкенным для окружающих.

Сегодня идеальный день для того, чтобы порадовать ноготки укрепляющими процедурами. Не стоит остригать ногти.

Для того, чтобы дольше сохранить молодость, попробуйте гимнастику для лица – фейсбилдинг. В уходе за телом можно смело попробовать новые процедуры.

16 сентября 2021 года, 10 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Козерог

Стрижка в этот день укрепит не только волосы, но и общее состояние организма. Благотворно повлияет на продолжительность жизни. Окрашивание стоит перенести на более удачный день.

Маникюр и педикюр в 10 лунные сутки повысят вашу сексуальность и притягательность. Также они усилят женское начало.

Процедуры пилинга и питательных масок принесут максимальный эффект коже лица. Побалуйте тело, приняв ванну с морской солью или эфирными маслами.

17 сентября 2021 года, 11 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Водолей

Удачный день для стрижки. Она принесет вам удачу и успех в любой сфере жизни. Окрашивание волос не удовлетворит своим результатом.

Подстригать ногти можно после захода солнца. Это повысит вашу привлекательность в глазах окружающих.

Обратите внимание на антивозрастные процедуры. В этот день хорошо начинать диету или проводить очищающие процедуры.

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18 сентября 2021 года, 12 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Водолей

Хороший день, чтобы подстричь кончики или слегка освежить прическу. Процедура обеспечит волосам усиленный рост и обновление. В окрашивании можно воплощать самые смелые желания – кардинальное изменение цвета пойдет локонам на пользу.

Остригать ногти в 12 лунный день можно тем, кто хочет улучшить отношения с окружающими. Также процедура поможет решить небольшие проблемы.

Маски из фруктов, овощей и натуральных продуктов преобразят кожу лица, подарив ей здоровое сияние.

19 сентября 2021 года, 13 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Рыбы

Если жизненная рутина начала утомлять, 13 лунные сутки хороший день, чтобы записаться на стрижку. Вместе с новой прической жизнь наполнится новыми впечатлениями и позитивными эмоциями. В этот день окрашивание может разочаровать.

Лечебные процедуры помогут укрепить ногтевую пластину. Они подарят ногтям здоровье и уберегут от ломкости.

Пришло время записаться в спортзал, если вы давно вынашивали эту идею. Физические нагрузки будут благоприятными для здоровья организма.