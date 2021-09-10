УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный календарь стрижек на неделю 13-19 сентября: благоприятные дни для маникюра и процедур красоты

10 сентября 2021, 03:17

Когда стрижка усилит рост волос, а маникюр поможет наладить отношения с окружающими - в материале Главреда

Лунный календарь стрижек на 13-19 сентября
Лунный календарь стрижек на 13-19 сентября / ua.depositphotos.com/

В какой день можно экспериментировать с цветом волос, а когда маникюр повысит притягательность для противоположного пола, разбирался Главред.

О том, что приготовили фазы Луны в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день.

13 сентября 2021 года, 7 лунный день с 10:50 – понедельник

Первая четверть. Луна в знаке Стрелец

Записывайтесь в парикмахерскую в этот день – стрижка усилит вашу интуицию. А вот результат окрашивания может быть непредсказуемым.

Хороший день для маникюра. А для педикюра стоит выбрать другой день.

Реклама

Сегодня стоит воздержаться от экспериментов с новыми косметическими средствами. Лучший уход за телом – процедуры СПА.

14 сентября 2021 года, 8 лунный день – вторник

Растущая Луна в знаке Стрелец

Нейтральный день для манипуляций с волосами. Здоровья волосам добавит процедура лечения огнем.

8 лунный день нейтральный для манипуляций с ногтями.

В этот день стоит обратить внимание на процедуры омолаживания. В уходе за телом стоит позаботится о здоровье печени и почек.

15 сентября 2021 года, 9 лунный день – среда

Растущая Луна в знаке Козерог

Стрижка в этот день не принесет желаемого результата, а только подчеркнет все недостатки. Окрашивание нейтрально, однако оно останется незамечкенным для окружающих.

Сегодня идеальный день для того, чтобы порадовать ноготки укрепляющими процедурами. Не стоит остригать ногти.

Для того, чтобы дольше сохранить молодость, попробуйте гимнастику для лица – фейсбилдинг. В уходе за телом можно смело попробовать новые процедуры.

16 сентября 2021 года, 10 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Козерог

Стрижка в этот день укрепит не только волосы, но и общее состояние организма. Благотворно повлияет на продолжительность жизни. Окрашивание стоит перенести на более удачный день.

Маникюр и педикюр в 10 лунные сутки повысят вашу сексуальность и притягательность. Также они усилят женское начало.

Процедуры пилинга и питательных масок принесут максимальный эффект коже лица. Побалуйте тело, приняв ванну с морской солью или эфирными маслами.

17 сентября 2021 года, 11 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Водолей

Удачный день для стрижки. Она принесет вам удачу и успех в любой сфере жизни. Окрашивание волос не удовлетворит своим результатом.

Подстригать ногти можно после захода солнца. Это повысит вашу привлекательность в глазах окружающих.

Обратите внимание на антивозрастные процедуры. В этот день хорошо начинать диету или проводить очищающие процедуры.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены

18 сентября 2021 года, 12 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Водолей

Хороший день, чтобы подстричь кончики или слегка освежить прическу. Процедура обеспечит волосам усиленный рост и обновление. В окрашивании можно воплощать самые смелые желания – кардинальное изменение цвета пойдет локонам на пользу.

Остригать ногти в 12 лунный день можно тем, кто хочет улучшить отношения с окружающими. Также процедура поможет решить небольшие проблемы.

Маски из фруктов, овощей и натуральных продуктов преобразят кожу лица, подарив ей здоровое сияние.

19 сентября 2021 года, 13 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Рыбы

Если жизненная рутина начала утомлять, 13 лунные сутки хороший день, чтобы записаться на стрижку. Вместе с новой прической жизнь наполнится новыми впечатлениями и позитивными эмоциями. В этот день окрашивание может разочаровать.

Лечебные процедуры помогут укрепить ногтевую пластину. Они подарят ногтям здоровье и уберегут от ломкости.

Пришло время записаться в спортзал, если вы давно вынашивали эту идею. Физические нагрузки будут благоприятными для здоровья организма.

viber
лунный календарь стрижек
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень теплоВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопаКортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздникаКогда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника В Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокралиВ Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокрали Руку пробило насквозь: появились подробности о стрельбе из арбалета в Полтавской школеРуку пробило насквозь: появились подробности о стрельбе из арбалета в Полтавской школе

Последние новости

03:17

Лунный календарь стрижек на неделю 13-19 сентября: благоприятные дни для маникюра и процедур красоты

03:15

Глава Запорожской ОГА предлагает выставить счет России из-за нашествия медуз Видео

03:00

Диетолог объяснила, кому ни в коем случае нельзя есть лук

02:41

Как правильно загадать желание в звездопад Тауриды 2021: советы экспертов Видео

02:34

Жена Виктора Павлика растрогала историей о жизни после рождения сына

Реклама
02:34

Настя Ивлеева без белья в рваном топе произвела фурор провокационным нарядом

01:32

В Австралии сорока атаковала беспилотник: впечатляющее видео Видео

01:26

Идея зоны свободной торговли с США хорошая, но есть проблема – экономист

00:50

Как накачать ягодицы в домашних условиях: взрывной комплекс упражнений на видео Видео

00:22

Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: долги, кража или ревность

09 сентября, четверг
23:55

В СНБО раскрыли истинный план Путина в отношении Беларуси

23:22

Данилов сделал громкое заявление об освобождении Донецка и Луганска

22:57

Круче всех: в Минздраве рассказали, кто получит привилегии в "красной зоне"

22:42

"Антимасочники" будут наказаны: в Минздраве приступают к рейдам Видео

22:32

В Харьковской области поезд наехал на подростка, он скончался

22:28

Обсуждали инвестиции и СП-2: итоги визита Шмыгаля в Польшу

21:38

Массовое отравление в школе Хмельницкого: заболели 85 человек, ученики на дистанционке Видео

21:27

Удар ЕС по СП-2 мощно усилит Варшаву: Польша объявила о намерении добывать газ на западе Украины

21:17

В Украину ворвутся мощные дожди и похолодание: названа дата

20:44

Новый рекорд: цена на газ в Европе взлетела еще выше Видео

Реклама
20:43

Россия поглощает Беларусь: Лукашенко заявил о "прорыве" по Союзному государству с Москвой

20:24

"Караулили возле дома": Сумская рассказала, как ее преследовал "неадекват"

20:10

В Харькове врачи привязали к кровати 4-летнюю девочку и не давали увидеться с родителями Видео

19:49

В Париже простились с легендарным актером Бельмондо

19:40

СМИ рассказали о планах министра экономики Любченко бороться с бизнесом

19:39

Скончался известный актер легендарного сериала Видео

19:36

"Глупое стечение обстоятельств": избившие 2-летнего ребенка в Одессе родители раскаялись Видео

19:30

Чат с инфекционистом Вадимом Аристовым

19:15

Оружие Киеву и "ненависть" к России: у Путина вспыхнули обвинениями в адрес Украины и США

19:11

На дорогах прибавится камер видеофиксации: где они заработают уже завтра

18:47

Бывший узник "ДНР" поведал о ходе дела против "палача" боевиков

18:31

Старт СП-2 и первые поставки газа в Европу: труба Газпрома попала в зависимость от решения Германии Видео

18:29

Jerry Heil в трусиках и маечка побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессии

18:02

Две харьковчанки сыграли свадьбу Видео

18:00

Евросоюз борется с курением с помощью электронных альтернатив, а в Сингапуре никто не бросает курить

17:55

Как Тищенко запретил думать о розовом слоне мнение

17:49

В супермаркетах Киева появился смертельно опасный энергетик

17:44

Поселят в колониях: МВД просит у Кабмина полмиллиарда гривен на афганских беженцев в Украине

17:41

Twitter забанил страницу одиозного российского пропагандиста Попова

17:39

"Вопли" об СП-2 и газовый кризис в Европе: у Путин надеются, что краха проекта Газпрома не будет Видео

Реклама
17:37

Полнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

17:22

Ирина Билык стала ведущей балкона во втором выпуске шоу Танці з зірками

17:01

В Харькове женщина чуть не лишилась головы из-за троллейбуса Видео

16:32

"Внешнеполитическая шизофрения" и точка в "Минске": Лавров разразился ультиматумом по Донбассу

16:20

Магучих после скандала вновь появилась на фото вместе с россиянкой Ласицкене

16:17

Создатели Матрицы Воскрешение наконец показали полноценный трейлер Видео

16:14

Отличница из семьи адвентистов: в харьковском университете рассказали о студентке-стрелке Видео

16:14

Украинка отметила свой 100-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

15:56

В Украине могут отменить автофиксацию нарушений ПДД: слово за Конституционным Судом

15:53

В Украине будут выдавать "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: чего ждать украинцам

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять