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Лунный календарь стрижек на неделю 1-7 ноября: удачные дни для новой прически и маникюра

30 октября 2021, 11:16

В какой день маникюр может спугнуть удачу - расскажет лунный календарь Главреда.

Лунный кадендарь стрижек на неделю
Лунный кадендарь стрижек на неделю / ua.depositphotos.com/

В период убывающей Луны, который продлится до 4 ноября, важно выбрать наиболее удачный день для стрижки и маникюра, которые помогут усилить привлекательность и укрепить здоровье.

В новолуние силы организма максимально ослаблены и от любых процедур стоит отказаться.

О том, какие прически могут добавить вам пару сантиметров роста, читайте в нашем материале: Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше.

1 ноября 2021 года, 26 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Дева

Стрижка в 26 лунный день преобразит вас в лучшую сторону. Этот день благоволит смелым экспериментам с длиной и новыми образами. Благоприятно окрашивание волос в золотистые и светлые оттенки.

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Маникюр и педикюр помогут справиться с грузом проблем и "укоротить" злые языки за вашей спиной.

Убывающая Луна – хорошее время для процедуры чистки лица. Кожа лица обновиться, и порадует ровным тоном. Сауна поможет укрепить иммунную систему.

2 ноября 2021 года, 27 лунный день – вторник

Убывающая Луна в знаке Весы

Новая прическа в этот день поможет укрепить здоровье. Это поможет противостоять атаке вирусов. Нейтральный для окрашивания день.

Самый лучший день недели для маникюра и педикюра. Эта процедура, если провести ее в вечернее время, может повысить вашу женскую энергию и привлекательность и привнести в жизнь романтические знакомства.

В уходе за лицом нужно отдавать предпочтение косметике из натуральных ингредиентов. Благоприятно проводить эпиляцию на любых участках тела.

3 ноября 2021 года, 28 лунный день – среда

Убывающая Луна в знаке Весы

В этот день вместе с остриженными волосами уйдут ваши страхи и неуверенность в себе. Процедурой окрашивания вы будете недовольны.

Манипуляции с ногтями помогут вам избавиться от тревог, подарят хорошее настроение и уверенность в собственных силах.

Увлажняющие и питательные маски из фруктов и ягод помогут вашей коже восстановиться. В уходе за телом – внимание на стопы.

Читайте такжеНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

4 ноября 2021 года, 29 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Скорпион

За сутки до обновления лунного цикла не стоит стричь и окрашивать волосы.

Манипуляции с ногтями на 29 лунный день могут спугнуть вашу удачу.

В уходе за лицом – успокаивающие ванночки и увлажнение кожи. Физические нагрузки могут подкосить здоровье.

5 ноября 2021 года, 1 и 2 лунные дни – пятница

Новолуние в знаке Скорпион

Стрижка и покраска крайне неблагоприятны в новолуние. Они могут не только подорвать защитные силы организма, но и подпортить репутацию.

Маникюр и педикюр не принесет желаемого результата, а только ослабит ногтевую пластину.

В этот день нужно дать лицу и телу отдых.

6 ноября 2021 года, 3 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Стрелец

Третьи лунные сутки благоприятный день для манипуляций с волосами. Стрижка наполнит жизненной силой и поможет привлечь в жизнь энергию денег. В окрашивании волос можно попробовать кардинальное изменение цвета.

Процедуры с ногтями обеспечивают быстрый рост и помогут привлечь в жизнь везение.

В этот день идеально проводить разгрузочный день. Это поможет избавиться от шлаков и укрепить здоровье. В уходе за лицом можно пробовать любые процедуры.

7 ноября 2021 года, 4 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Стрелец

Стрижка сегодня поможет уменьшить выпадение волос и сделать их более послушными. Окрашивание не принесет желаемого результата, а локоны могут потерять свой блеск.

Хороший день, чтобы попробовать изменить привычную форму ногтей и цвет покрытия. Такие эксперименты вам понравятся.

Чистка лица и кофейный скраб для тела отразятся на здоровье кожи в лучшую сторону.

viber
лунный календарь стрижек
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