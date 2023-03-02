Лунный календарь стрижек на март 2023: удачные и опасные дни для смены имиджа

В какой день любая работа с волосами может принести в жизнь неудачи и в какой день лучше всего покраситься - читайте далее.

Лунный календарь стрижек на март 2023 / коллаж фото pexels.com

В Лунном календаре стрижек на март 2023 года вы сможете увидеть, когда стоит подумать о улучшении своего внешнего вида и когда совершенно неблагоприятно прикасаться к волосам.Также мы писали: Лунный календарь на март 2023: обострение болезней, зависть и дни для признания в любви.

Фазы Луны в марте 2023

Растущая Луна - 16, 22-31 марта

Полнолуние - 7 марта

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Убывающая Луна - 8-20 марта 2023

Новолуние - 21 марта

Благоприятные дня для стрижки в марте 2023

Абсолютно все виды стрижек будут удачными и принесут счастье в жизнь человека, а к тому же изменят настроение, если совершить их 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31 числа. Если постричься в этот день - волосы будут отрастать здоровыми и быстро, а Луна укрепит их силу.

Благоприятные дни для покраски в марте 2023

Согласно фазам Луны, для того, чтобы покраска волос, смена их цвета или закрашивание седины прошли успешно и без огорчающих происшествий, лучше всего это сделать 3, 6, 7, 22-25, 28, 30, 31 марта.

Неблагоприятные дня для стрижи в марте 2023

Все, кто собирается изменить имидж в марте, должны понимать, что фазы Луны влияют на результат усилий человека. Соответственно и на все, что касается красоты. Согласно фазам Луны покраска может плохо держаться, а стрижка разочаровать, если не подобрать правильный день. Потому, лучше не совершать изменений в такие дни: 5, 7, 10, 15, 17, 18, 21, 22, 30 марта.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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