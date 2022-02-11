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Лунный календарь стрижек на март 2022: фартовые дни для новой прически и окрашивания

11 февраля 2022, 16:48

Названы дни, когда стрижка может стать "денежной" и привлечь удачу.

лунный календарь стрижек 2022
Лунный календарь стрижек на март 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь стрижек на март 2022 подскажет, когда поход в салон красоты обернется наилучшими результатами и обеспечит рост и силу локонов, а в какие дни цикла Луны с волосами лучше не экспериментировать.

О том, какие дни первого месяца весны будут удачными для новых начинаний и важных дел, а в какие дни могут нести беды и опасность, читайте в материале: Лунный календарь на март 2022: лучшие и самые опасные дни месяца.

Фазы Луны в марте 2022

Чтобы стрижка и покраска принесли максимальный эффект необходимо посещать парикмахера в определенные фазы лунного цикла. В фазу растущего небесного светила можно стричь волосы тем, кто мечтает о густой и шелковистой шевелюре. В эти дни стрижка усилит рост волос и укрепит корни. Тем, кто предпочитает короткие прически нужно записываться в салон красоты на убывающую Луну - это замедлит рост волос и сохранит прическу.

  • Новолуние – 2 марта в 19:35.
  • Полнолуние – 18 марта в 09:17.
  • Растущая Луна – с 3 по 17 марта 2022.
  • Убывающая Луна – 1 марта и с 19 по 31 марта 2022.

Благоприятные дни для стрижки в марте 2022

Стрижка в правильный день лунного календаря не только поможет укрепить волосы, но и привнесет в жизнь материальное благополучие, достаток и новых поклонников, повышая жизненные силы, энергию и привлекательность. Лучшие дни для стрижки в марте: 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 26.

7 марта 2022 – растущая Луна в Тельце – стрижка в этот день не только оздоровит волосы, но и поможет укрепить защитные силы организма и избавить от легких недомоганий. Прическа в этот день станет "денежной" и укрепит ваше материальное благосостояние. Сегодня будут удачными любые манипуляции с волосами: стрижка, покраска, закрашивание седины или осветление, а также выщипывание бровей.

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8 марта 2022 – растущая Луна в Тельце – стрижка в этот день благотворно повлияет на состояние волос, ускорит их рост и густоту, подарит здоровый блеск. Благоприятный день для окрашивания, можете экспериментировать с цветом, результат придется по душе.

14 марта 2022 – растущая Луна в знаке Лев – в этот день удачными будут любые процедуры с волосами. Блондинкам – обесцвечивание, тем, кто желает попробовать новые оттенки – тонирование и окрашивание. Стрижка в этот день поможет привлечь позитивную энергию, а вместе с ней и удачу. Волосы после стрижки станут гуще и порадуют жизненной силой.

15 марта 2022 – растущая Луна в знаке Лев – очень удачный день для стрижки. Новая прическа поможет привлечь в жизнь энергию денег и улучшить финансовую ситуацию. Окрашивание только усилит эту энергетику и поспособствует увеличению доходов. Кроме того, стрижка сегодня усилит вашу женскую энергию, вы будете притягивать в жизнь новых поклонников.

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2022

В марте есть несколько опасных дней, когда любые манипуляции с волосами могут принести вред и не только сказаться на состоянии локонов, но и подкосить здоровье и спугнуть удачу и везение.

11 марта 2022 – растущая Луна в Раке – такое положение небесного светила говорит о том, что стрижка может ударить по самочувствию и спровоцировать недомогания и различные недуги. Волосы станут непослушными и уложить их будет очень непросто.

27 марта 2022 – убывающая Луна в Водолее – поход в парикмахерскую в этот день может спровоцировать конфликты с окружающими людьми. Стрижка и окрашивание волос могут сказаться на вашем эмоциональном состоянии и стать причиной упадка сил, апатии и депрессии.

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