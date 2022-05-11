Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

Лунный календарь стрижек на июнь 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь стрижек на июнь 2022 расскажет, в какие дни нужно подстричься, чтобы ускорить рост и восстановление волос, а когда нужно идти в парикмахерскую, чтобы прическа дольше сохранилась, а покраска радовала цветом.

О том, какие в какие дни будут успешны новые начинания, а когда наступает самый опасный период, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.

Фазы Луны в июне 2022

Стрижка в определенную фазу Луны может как ускорить, так и замедлить рост волос. Мечтаете отрастить волосы – записывайтесь в салон красоты в фазу растущей Луны. Обладательницам коротких стрижек стоит планировать поход в парикмахерскую на убывающую Луну. Это поможет дольше сохранить аккуратный вид прически.

Новолуние – 29 июня в 5:53.

Растущая Луна – с 1 по 13 июня и 30 июня.

Полнолуние – 14 июня в 21:56.

Убывающая Луна – с 15 по 28 июня.

Благоприятные дни для стрижки в июне 2022

Поход в парикмахерскую в благоприятную фазу лунного цикла может не только подарить волосам здоровье и укрепить локоны, но и привлечь в жизнь любовь и укрепить финансовое положение. Лучшие дни для стрижки в июне 2022: 3, 4, 5, 16, 17, 23, 26.

Рост волос: 4, 6, 10, 12 июня 2022.

Укрепление волос: 16, 17, 26, 28 июня 2022.

Денежная стрижка: 1, 4, 7, 8, 30 июня 2022.

3 - 4 июня 2022 – растущая Луна во Льве – стрижка в этот день поможет укрепить локоны и сделать их послушными. Однако помимо роскошной шевелюры ножницы мастера смогут состричь негатив и подарить удачу и большое везение, а также укрепить материальное благосостояние. Благоприятные дни для кардинальной смены имиджа. Такая стрижка привлечет приятные изменения в жизнь.

5 июня – растущая Луна во Льве – стрижка в этот день обострит интуитивные способности. Это поможет избежать серьезных неприятностей и бед. Посещение салоны красоты поможет открыть дорогу к изменениям в лучшую сторону.

16-17 июня 2022 – убывающая Луна в Козероге – стрижка в этот день преобразит ваши волосы. Они станут меньше спутываться и сечься. Идеальные сутки для тех, кто мечтает отрастить длинные локоны.

23 июня 2022 – убывающая Луна в Тельце – такая стрижка не только укрепит волосы и сделает их послушными, но и привнесет в жизнь позитивную энергию и повысит вашу притягательность для противоположного пола.

26 июня 2022 – убывающая Луна в Близнецах – хорошее время для стрижек и экспериментов со стилем.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2022

В некоторые дни лунного цикла от стрижки волос стоит воздержаться, чтобы не спугнуть удачу и не привлечь в свою жизнь беды.

2 июня 2022 – растущая Луна в Раке – стрижка в этот день может обернуться неожиданными результатами. На поверхность могут выйти старые страхи и тревоги.

18 июня 2022 – убывающая Луна в Водолее – в эти лунные сутки стоит отказаться от стрижки и любых манипуляций с волосами. Они могут подкосить здоровье и ослабить защитные силы организма.

22 июня 2022 – убывающая Луна в Овне – стрижка в этот день может обернуться серьезными проблемами, которые затронут все жизненные сферы.

29 июня 2022 – растущая Луна в Раке – стрижка в этот день будет выглядеть неопрятно, волосы станут непослушными и будут трудно поддаваться укладке.

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